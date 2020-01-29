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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5381538253835384 Додано: Чет 30 січ, 2020 12:48 ЛАД написав: Puente написав: ........

Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз .

Повторю окремо :

зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д.

середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичині

історично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ... ........Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз .Повторю окремо :зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д.середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичиніісторично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ...

Простите, но "всё до купи" смешиваете Вы.

Разбирать роль церкви во всемирной истории не собираюсь.

В большинстве сегодняшних развитых стран нет какой-то главной "власноi церкви". И вообще роль церкви в современном мире заметно упала.

Может, не стоит нам возвращаться в средневековье и создавать государственную церковь?

И какую из 4 существующих выбрать? Наверное, ПЦУ? Как будем насаждать? УГКЦ тоже "к ногтю"? Простите, но "всё до купи" смешиваете Вы.Разбирать роль церкви во всемирной истории не собираюсь.В большинстве сегодняшних развитых стран нет какой-то главной "власноi церкви". И вообще роль церкви в современном мире заметно упала.Может, не стоит нам возвращаться в средневековье и создавать государственную церковь?И какую из 4 существующих выбрать? Наверное, ПЦУ? Как будем насаждать? УГКЦ тоже "к ногтю"?



Ха - ну Ви якось дуже вибірково дивитеся ... Що ми до розвинених не маємо відношення - то таке . Але - є католицькі переважно країни , є протестантські ( різні - напевно знаєте ) , є православні ( !!! ) - і це не про екс-СРСР . І скрізь практично є помісні церкви ... Ну а якщо ми переїдемо кудись - де ми близькі по розвитку - в Латинську Америку - то ... Навіть писати нічого не буду . Роль церкви впала , особливо в великому місті . І не сперечаюся . А УГКЦ - українська . Як не дивно - але ж і Свідки Єгови , наприклад , є українські , ЄХБ ... Я ж не про державну церкву кажу - а про українську . Чомусь оце цілий ряд народу не може зрозуміти різниці між державою та країною ... А УПЦ МП - ну аж ніяк не українська ...

Оці розмови про церкву з людьми , які не цікавляться взагалі цим - нагадує древній радянський анекдот - " .. в Бога не вірю , але на всякий випадок деякі кроки зробив ..." Людей , які не вірять ні в що - не буває . Одні вірять в Бога , інші в його відсутність , треті в Природу та її закони , четверті - в неможливість пізнати , ну і так далі ... Ха - ну Ви якось дуже вибірково дивитеся ... Що ми до розвинених не маємо відношення - то таке . Але - є католицькі переважно країни , є протестантські ( різні - напевно знаєте ) , є православні ( !!! ) - і це не про екс-СРСР . І скрізь практично є помісні церкви ... Ну а якщо ми переїдемо кудись - де ми близькі по розвитку - в Латинську Америку - то ... Навіть писати нічого не буду . Роль церкви впала , особливо в великому місті . І не сперечаюся . А УГКЦ - українська . Як не дивно - але ж і Свідки Єгови , наприклад , є українські , ЄХБ ... Я ж не про державну церкву кажу - а про українську . Чомусь оце цілий ряд народу не може зрозуміти різниці між державою та країною ... А УПЦ МП - ну аж ніяк не українська ...Оці розмови про церкву з людьми , які не цікавляться взагалі цим - нагадує древній радянський анекдот - " .. в Бога не вірю , але на всякий випадок деякі кроки зробив ..." Людей , які не вірять ні в що - не буває . Одні вірять в Бога , інші в його відсутність , треті в Природу та її закони , четверті - в неможливість пізнати , ну і так далі ... Puente Повідомлень: 2451 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 13:59 Re: Політичні дискусії lapay написав: Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави. Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави.



От здесь я тоже сомневаюсь.

Каву дадут даже если помычишь чтото под нос и ткнешь пальцем в меню. Хоть на наглийском хоть на русскам с мааасковским акцентам - "дааайте коффе пажалста" - все равно дадут, этож кафе им нужно деньги зарабатывать. Только оговорка -если кафе нормальное а не какая-нить забегаловка в селе "для своих" (я встречал такие где продавец игнорируя мою очередь кричал куме в конце очереди "Галя тебе чего") - ну так туда и заходить нечего, пусть сами себе продают От здесь я тоже сомневаюсь.Каву дадут даже если помычишь чтото под нос и ткнешь пальцем в меню. Хоть на наглийском хоть на русскам с мааасковским акцентам - "дааайте коффе пажалста" - все равно дадут, этож кафе им нужно деньги зарабатывать. Только оговорка -если кафе нормальное а не какая-нить забегаловка в селе "для своих" (я встречал такие где продавец игнорируя мою очередь кричал куме в конце очереди "Галя тебе чего") - ну так туда и заходить нечего, пусть сами себе продают Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга! katso

Повідомлень: 518 З нами з: 16.05.12 Подякував: 95 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 14:03 Шокин написал в ДБР заявление на Байдена, теперь ДБР обязано открыть дело, допросить свидетелей и тд.

Хороший подарок Помпео к его визиту, плюс сделал приятное Трампу.

Украина продолжает быть в центре событий США ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15020 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3919 раз. Подякували: 5938 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 5381538253835384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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