Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:........ Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз . Повторю окремо : зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д. середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичині історично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ...
Простите, но "всё до купи" смешиваете Вы. Разбирать роль церкви во всемирной истории не собираюсь. В большинстве сегодняшних развитых стран нет какой-то главной "власноi церкви". И вообще роль церкви в современном мире заметно упала. Может, не стоит нам возвращаться в средневековье и создавать государственную церковь? И какую из 4 существующих выбрать? Наверное, ПЦУ? Как будем насаждать? УГКЦ тоже "к ногтю"?
Ха - ну Ви якось дуже вибірково дивитеся ... Що ми до розвинених не маємо відношення - то таке . Але - є католицькі переважно країни , є протестантські ( різні - напевно знаєте ) , є православні ( !!! ) - і це не про екс-СРСР . І скрізь практично є помісні церкви ... Ну а якщо ми переїдемо кудись - де ми близькі по розвитку - в Латинську Америку - то ... Навіть писати нічого не буду . Роль церкви впала , особливо в великому місті . І не сперечаюся . А УГКЦ - українська . Як не дивно - але ж і Свідки Єгови , наприклад , є українські , ЄХБ ... Я ж не про державну церкву кажу - а про українську . Чомусь оце цілий ряд народу не може зрозуміти різниці між державою та країною ... А УПЦ МП - ну аж ніяк не українська ... Оці розмови про церкву з людьми , які не цікавляться взагалі цим - нагадує древній радянський анекдот - " .. в Бога не вірю , але на всякий випадок деякі кроки зробив ..." Людей , які не вірять ні в що - не буває . Одні вірять в Бога , інші в його відсутність , треті в Природу та її закони , четверті - в неможливість пізнати , ну і так далі ...
lapay написав:Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави.
От здесь я тоже сомневаюсь. Каву дадут даже если помычишь чтото под нос и ткнешь пальцем в меню. Хоть на наглийском хоть на русскам с мааасковским акцентам - "дааайте коффе пажалста" - все равно дадут, этож кафе им нужно деньги зарабатывать. Только оговорка -если кафе нормальное а не какая-нить забегаловка в селе "для своих" (я встречал такие где продавец игнорируя мою очередь кричал куме в конце очереди "Галя тебе чего") - ну так туда и заходить нечего, пусть сами себе продают
Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга!
Шокин написал в ДБР заявление на Байдена, теперь ДБР обязано открыть дело, допросить свидетелей и тд. Хороший подарок Помпео к его визиту, плюс сделал приятное Трампу. Украина продолжает быть в центре событий США )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Спасибо, прочитал, интересная статья. Но из нее получается, что все виды церквей, ведущих свои службы "по библии", основываются не на оригинальном ее варианте, а на варианте (вариантах), которые писались в зависимости от понимания ее переводчиками (переписчиками). И необходимы "толкователи" библии, объясняющие, что именно имел в виду переводчик, написав то или иное слово (предложение). А т.к. мнения у людей разные, то и "толкования" библии в разных церквях может иметь различное значение, вплоть до прямо противоположного. Напомнило войны "остроконечников" с "тупоконечниками" (из Гулливера). Лучше уж быть атеистом, чем участвовать (осознанно или неосознанно) в таких "разборках".
andrijk777 написав:А чого не радуватись? Середня зарплата грудня 2019 = 490$. Середня зарплата грудня 2013 - 450$. Інфляція долара - нехай 10%. Тобто РЕАЛЬНА зарплата зрівнялась з 2013 роком. Пам'ятаю невтішні прогнози що ми 2013 це не скоро доженемо. Ну ось догнали. Чого не радуватись?
Слово "РЕАЛЬНА" тут вообще-то лишнее. Сравнялась номинальная в долларовом исчислении. Возможно, и реальная, но для этого надо хотя бы посчитать не инфляцию доллара в мире, а его инфляцию у нас. Вы не знаете не только историю, но и экономику.
У вас якась дурнувата звичка постійно сперечатись і заперечувати очевидне. Розпишу спеціально для вас: Номінальна зарплата грудень 2013р - 3619 грн. Номінальна зарплата грудень 2019р - 12264 грн. Маємо ріст номінальної зарплати в 3,4 рази. Інфляція гривні за 2014-2019 роки = 161% РЕАЛЬНА заробітна плата зросла в 12264/3619/2,61=1,3 рази . Тобто на 30%. Якщо з чимось не згідні, ось тут означення номінальної зп, надіюсь читати вмієте: https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/9854
Спасибо, прочитал, интересная статья. Но из нее получается, что все виды церквей, ведущих свои службы "по библии", основываются не на оригинальном ее варианте, а на варианте (вариантах), которые писались в зависимости от понимания ее переводчиками (переписчиками). И необходимы "толкователи" библии, объясняющие, что именно имел в виду переводчик, написав то или иное слово (предложение). А т.к. мнения у людей разные, то и "толкования" библии в разных церквях может иметь различное значение, вплоть до прямо противоположного. Напомнило войны "остроконечников" с "тупоконечниками" (из Гулливера). Лучше уж быть атеистом, чем участвовать (осознанно или неосознанно) в таких "разборках".
1 У двох юристів-є три розяснення до одного і того ж Закону.. То чого дивуватись що точно такі самі розбіжності є в інших галузях 2 Є обовязкові складові кожної Держави а - мова б - релігія в - Конституція (світська релігія) г - армія д - еліта Може ще щось і пропустив, але без цих пяти - Держави не існує Маєте своє бачення - покажіть Державу,яка б існувала хоча б без одного з цих складових 3 Таким чином Мова - це річ яка обовязкова як для нижніх шарів суспільства так і для еліти Нижніми верствами легше керувати через віру ніж через пояснення. бо вірити легко , а щоб зрозуміти що тобі пояснюють-треба мати хоч якусь базову підготовку Отже - релігія(телевізор як світська релігія) - повинні працювати на Державній мові Еліта тільки тоді стає національною , коли її освіта (вища) і хід її думок - йде мовою.яку розуміють нижчі шари суспільства... От і виходить Освіта, Церква,Пропоганда - повинна вестись Державною мовою ,яку розуміють всі прошарки суспільства... але при цьому, ця мова повинна бути погано зрозумілою для потенційних ворогів.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
lapay написав:Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави.
От здесь я тоже сомневаюсь. Каву дадут даже если помычишь чтото под нос и ткнешь пальцем в меню. Хоть на наглийском хоть на русскам с мааасковским акцентам - "дааайте коффе пажалста" - все равно дадут, этож кафе им нужно деньги зарабатывать. ...
Я Вам більше скажу - я навіть перейду на мову на якій до мене звертаються(польську, російську, частково англійську чи німецьку(якщо питання примітивні)... За єдиним виключенням Якщо мій відвідувач не почне мене лікувати і розповідати щось типу Кава не така, а у нас в мАсквЕ ( чи Варшаві з Берліном і Римом) ....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Puente написав:....... Ха - ну Ви якось дуже вибірково дивитеся ... Що ми до розвинених не маємо відношення - то таке . Але - є католицькі переважно країни , є протестантські ( різні - напевно знаєте ) , є православні ( !!! ) - і це не про екс-СРСР . І скрізь практично є помісні церкви ... Ну а якщо ми переїдемо кудись - де ми близькі по розвитку - в Латинську Америку - то ... Навіть писати нічого не буду . Роль церкви впала , особливо в великому місті . І не сперечаюся . А УГКЦ - українська . Як не дивно - але ж і Свідки Єгови , наприклад , є українські , ЄХБ ... Я ж не про державну церкву кажу - а про українську . Чомусь оце цілий ряд народу не може зрозуміти різниці між державою та країною ... А УПЦ МП - ну аж ніяк не українська ... Оці розмови про церкву з людьми , які не цікавляться взагалі цим - нагадує древній радянський анекдот - " .. в Бога не вірю , але на всякий випадок деякі кроки зробив ..." Людей , які не вірять ні в що - не буває . Одні вірять в Бога , інші в його відсутність , треті в Природу та її закони , четверті - в неможливість пізнати , ну і так далі ...
В вашем описании ситуации в западных странах существенно слово "переважно". И да, я понимаю разницу между "государственной" и "украинской" церквами. Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви. И да, не буду спорить о ЕХБ или Свидетелях Иеговы, не знаю, но сомневаюсь, что они уж сильно "украинские". Так же, как и мормоны и пр. О Лат. Америке не говорю, но мы, вроде, идём в Европу, а не в Лат. Америку. Так, может, будем равняться на передовые страны? Тем более, что по религиозности населения мы на Лат. Америку явно не тянем. Думаю, не тянем даже на Европу (не уверен, если не так, спорить не буду). Иначе можно вспомнить какое-нибудь дикое племя, где главное слово принадлежит шаману и без его решения шагу ступить нельзя. Или хотя бы тот же Иран с режимом аятолл и Стражами исламской революции.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Тем более, что по религиозности населения мы на Лат. Америку явно не тянем.
70% церков і віруючих РПЦ - це люди які ходять в УПЦ МП Якщо ми не релігійна нація- то хто тоді православні скрєпніки з Третього Рима? Яких в 3,5 рази більше, але кількість віруючих(православних) навіть менша ніж у нас
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ЛАД написав:Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви.
Ну - у нас же не династичне управління країною ... Якщо якийсь політик намагається щось "приліпити" до себе загальне - у нього не вийде ніколи . І Порошенко своїми поїздками з Єпіфанієм нічого собі не виграв - а скоріше навпаки ... А те , що Ви називаєте намаганням побудувати державну церкву - через 10 років вже всі забудуть - а церква залишится ...