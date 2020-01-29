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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5382538353845385> Додано: Чет 30 січ, 2020 12:48 ЛАД написав: Puente написав: ........

Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз .

Повторю окремо :

зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д.

середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичині

історично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ... ........Ну що ж Ви змішуєте все до купи ... Я Вам кажу окремо про що було і про зараз .Повторю окремо :зараз - власна церква конкретної країни - це завжди плюс - з точки зору інтересів країни в світі ; будь-яка - православна , католицька , протестанти і т.д.середина 19 ст. - і дотепер - УГКЦ стала одним з основних консолідуючих інститутів українців в Галичиніісторично з 16 століття - унія служила додатковим джерелом посилення тиску і гноблення українців - проти чого і завдяки чому і почалися численні повстання , війни і перехід під "крило" Московії ...

Простите, но "всё до купи" смешиваете Вы.

Разбирать роль церкви во всемирной истории не собираюсь.

В большинстве сегодняшних развитых стран нет какой-то главной "власноi церкви". И вообще роль церкви в современном мире заметно упала.

Может, не стоит нам возвращаться в средневековье и создавать государственную церковь?

И какую из 4 существующих выбрать? Наверное, ПЦУ? Как будем насаждать? УГКЦ тоже "к ногтю"? Простите, но "всё до купи" смешиваете Вы.Разбирать роль церкви во всемирной истории не собираюсь.В большинстве сегодняшних развитых стран нет какой-то главной "власноi церкви". И вообще роль церкви в современном мире заметно упала.Может, не стоит нам возвращаться в средневековье и создавать государственную церковь?И какую из 4 существующих выбрать? Наверное, ПЦУ? Как будем насаждать? УГКЦ тоже "к ногтю"?



Ха - ну Ви якось дуже вибірково дивитеся ... Що ми до розвинених не маємо відношення - то таке . Але - є католицькі переважно країни , є протестантські ( різні - напевно знаєте ) , є православні ( !!! ) - і це не про екс-СРСР . І скрізь практично є помісні церкви ... Ну а якщо ми переїдемо кудись - де ми близькі по розвитку - в Латинську Америку - то ... Навіть писати нічого не буду . Роль церкви впала , особливо в великому місті . І не сперечаюся . А УГКЦ - українська . Як не дивно - але ж і Свідки Єгови , наприклад , є українські , ЄХБ ... Я ж не про державну церкву кажу - а про українську . Чомусь оце цілий ряд народу не може зрозуміти різниці між державою та країною ... А УПЦ МП - ну аж ніяк не українська ...

Оці розмови про церкву з людьми , які не цікавляться взагалі цим - нагадує древній радянський анекдот - " .. в Бога не вірю , але на всякий випадок деякі кроки зробив ..." Людей , які не вірять ні в що - не буває . Одні вірять в Бога , інші в його відсутність , треті в Природу та її закони , четверті - в неможливість пізнати , ну і так далі ... Ха - ну Ви якось дуже вибірково дивитеся ... Що ми до розвинених не маємо відношення - то таке . Але - є католицькі переважно країни , є протестантські ( різні - напевно знаєте ) , є православні ( !!! ) - і це не про екс-СРСР . І скрізь практично є помісні церкви ... Ну а якщо ми переїдемо кудись - де ми близькі по розвитку - в Латинську Америку - то ... Навіть писати нічого не буду . Роль церкви впала , особливо в великому місті . І не сперечаюся . А УГКЦ - українська . Як не дивно - але ж і Свідки Єгови , наприклад , є українські , ЄХБ ... Я ж не про державну церкву кажу - а про українську . Чомусь оце цілий ряд народу не може зрозуміти різниці між державою та країною ... А УПЦ МП - ну аж ніяк не українська ...Оці розмови про церкву з людьми , які не цікавляться взагалі цим - нагадує древній радянський анекдот - " .. в Бога не вірю , але на всякий випадок деякі кроки зробив ..." Людей , які не вірять ні в що - не буває . Одні вірять в Бога , інші в його відсутність , треті в Природу та її закони , четверті - в неможливість пізнати , ну і так далі ... Puente Повідомлень: 2453 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 13:59 Re: Політичні дискусії lapay написав: Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави. Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави.



От здесь я тоже сомневаюсь.

Каву дадут даже если помычишь чтото под нос и ткнешь пальцем в меню. Хоть на наглийском хоть на русскам с мааасковским акцентам - "дааайте коффе пажалста" - все равно дадут, этож кафе им нужно деньги зарабатывать. Только оговорка -если кафе нормальное а не какая-нить забегаловка в селе "для своих" (я встречал такие где продавец игнорируя мою очередь кричал куме в конце очереди "Галя тебе чего") - ну так туда и заходить нечего, пусть сами себе продают От здесь я тоже сомневаюсь.Каву дадут даже если помычишь чтото под нос и ткнешь пальцем в меню. Хоть на наглийском хоть на русскам с мааасковским акцентам - "дааайте коффе пажалста" - все равно дадут, этож кафе им нужно деньги зарабатывать. Только оговорка -если кафе нормальное а не какая-нить забегаловка в селе "для своих" (я встречал такие где продавец игнорируя мою очередь кричал куме в конце очереди "Галя тебе чего") - ну так туда и заходить нечего, пусть сами себе продают Марчендайзер, помни - меняя местами товар в магазине, ты злишь покупателя и увеличиваешь количество зла в мире. Помни о законе бумеранга! katso

Повідомлень: 518 З нами з: 16.05.12 Подякував: 95 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 14:03 Шокин написал в ДБР заявление на Байдена, теперь ДБР обязано открыть дело, допросить свидетелей и тд.

Хороший подарок Помпео к его визиту, плюс сделал приятное Трампу.

Украина продолжает быть в центре событий США ))) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15021 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3919 раз. Подякували: 5938 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 14:56 ЛАД написав: yanyura

На том сайте, на кот.я уже ссылался, есть ещё интересная статья https://www.religion.in.ua/main/analitica/10364-yazyk-bogosluzheniya-v-biblii-i-u-svyatyx-otcov.html от 10.06.2011. там говорится о том, что нет признанного перевода Библии и на русский язык. На том сайте, на кот.я уже ссылался, есть ещё интересная статьяот 10.06.2011. там говорится о том, что нет признанного перевода Библии и на русский язык.

Спасибо, прочитал, интересная статья. Но из нее получается, что все виды церквей, ведущих свои службы "по библии", основываются не на оригинальном ее варианте, а на варианте (вариантах), которые писались в зависимости от понимания ее переводчиками (переписчиками). И необходимы "толкователи" библии, объясняющие, что именно имел в виду переводчик, написав то или иное слово (предложение). А т.к. мнения у людей разные, то и "толкования" библии в разных церквях может иметь различное значение, вплоть до прямо противоположного.

Напомнило войны "остроконечников" с "тупоконечниками" (из Гулливера).

Лучше уж быть атеистом, чем участвовать (осознанно или неосознанно) в таких "разборках". Спасибо, прочитал, интересная статья. Но из нее получается, что все виды церквей, ведущих свои службы "по библии", основываются не на оригинальном ее варианте, а на варианте (вариантах), которые писались в зависимости от понимания ее переводчиками (переписчиками). И необходимы "толкователи" библии, объясняющие, что именно имел в виду переводчик, написав то или иное слово (предложение). А т.к. мнения у людей разные, то и "толкования" библии в разных церквях может иметь различное значение, вплоть до прямо противоположного.Напомнило войны "остроконечников" с "тупоконечниками" (из Гулливера).Лучше уж быть атеистом, чем участвовать (осознанно или неосознанно) в таких "разборках". yanyura Повідомлень: 5265 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:04 ЛАД написав: andrijk777 написав: А чого не радуватись? Середня зарплата грудня 2019 = 490$. Середня зарплата грудня 2013 - 450$.

Інфляція долара - нехай 10%.

Тобто РЕАЛЬНА зарплата зрівнялась з 2013 роком.

Пам'ятаю невтішні прогнози що ми 2013 це не скоро доженемо. Ну ось догнали. Чого не радуватись? А чого не радуватись? Середня зарплата грудня 2019 = 490$. Середня зарплата грудня 2013 - 450$.Інфляція долара - нехай 10%.Пам'ятаю невтішні прогнози що ми 2013 це не скоро доженемо. Ну ось догнали. Чого не радуватись?

Слово "РЕАЛЬНА" тут вообще-то лишнее. Сравнялась номинальная в долларовом исчислении.

Возможно, и реальная, но для этого надо хотя бы посчитать не инфляцию доллара в мире, а его инфляцию у нас.

Вы не знаете не только историю, но и экономику. Слово "РЕАЛЬНА" тут вообще-то лишнее. Сравняласьв долларовом исчислении.Возможно, и реальная, но для этого надо хотя бы посчитать не инфляцию доллара в мире, а его инфляцию у нас.Вы не знаете не только историю, но и экономику.

У вас якась дурнувата звичка постійно сперечатись і заперечувати очевидне.

Розпишу спеціально для вас:

Номінальна зарплата грудень 2013р - 3619 грн.

Номінальна зарплата грудень 2019р - 12264 грн.

Маємо ріст номінальної зарплати в 3,4 рази.

Інфляція гривні за 2014-2019 роки = 161%

РЕАЛЬНА заробітна плата зросла в 12264/3619/2,61=1,3 рази . Тобто на 30%.

Якщо з чимось не згідні, ось тут означення номінальної зп, надіюсь читати вмієте:

https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/9854 У вас якась дурнувата звичка постійно сперечатись і заперечувати очевидне.Розпишу спеціально для вас:Номінальна зарплата грудень 2013р - 3619 грн.Номінальна зарплата грудень 2019р - 12264 грн.Маємо ріст номінальної зарплати в 3,4 рази.Інфляція гривні за 2014-2019 роки = 161%Якщо з чимось не згідні, ось тут означення номінальної зп, надіюсь читати вмієте: andrijk777

Повідомлень: 1966 З нами з: 11.11.14 Подякував: 160 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:11 yanyura написав: ЛАД написав: yanyura

На том сайте, на кот.я уже ссылался, есть ещё интересная статья https://www.religion.in.ua/main/analitica/10364-yazyk-bogosluzheniya-v-biblii-i-u-svyatyx-otcov.html от 10.06.2011. там говорится о том, что нет признанного перевода Библии и на русский язык. На том сайте, на кот.я уже ссылался, есть ещё интересная статьяот 10.06.2011. там говорится о том, что нет признанного перевода Библии и на русский язык.

Спасибо, прочитал, интересная статья. Но из нее получается, что все виды церквей, ведущих свои службы "по библии", основываются не на оригинальном ее варианте, а на варианте (вариантах), которые писались в зависимости от понимания ее переводчиками (переписчиками). И необходимы "толкователи" библии, объясняющие, что именно имел в виду переводчик, написав то или иное слово (предложение). А т.к. мнения у людей разные, то и "толкования" библии в разных церквях может иметь различное значение, вплоть до прямо противоположного.

Напомнило войны "остроконечников" с "тупоконечниками" (из Гулливера).

Лучше уж быть атеистом, чем участвовать (осознанно или неосознанно) в таких "разборках". Спасибо, прочитал, интересная статья. Но из нее получается, что все виды церквей, ведущих свои службы "по библии", основываются не на оригинальном ее варианте, а на варианте (вариантах), которые писались в зависимости от понимания ее переводчиками (переписчиками). И необходимы "толкователи" библии, объясняющие, что именно имел в виду переводчик, написав то или иное слово (предложение). А т.к. мнения у людей разные, то и "толкования" библии в разных церквях может иметь различное значение, вплоть до прямо противоположного.Напомнило войны "остроконечников" с "тупоконечниками" (из Гулливера).Лучше уж быть атеистом, чем участвовать (осознанно или неосознанно) в таких "разборках". 1 У двох юристів-є три розяснення до одного і того ж Закону..

То чого дивуватись що точно такі самі розбіжності є в інших галузях

2 Є обовязкові складові кожної Держави

а - мова

б - релігія

в - Конституція (світська релігія)

г - армія

д - еліта

Може ще щось і пропустив, але без цих пяти - Держави не існує

Маєте своє бачення - покажіть Державу,яка б існувала хоча б без одного з цих складових

3 Таким чином

Мова - це річ яка обовязкова як для нижніх шарів суспільства так і для еліти

Нижніми верствами легше керувати через віру ніж через пояснення. бо вірити легко , а щоб зрозуміти що тобі пояснюють-треба мати хоч якусь базову підготовку

Отже - релігія(телевізор як світська релігія) - повинні працювати на Державній мові

Еліта тільки тоді стає національною , коли її освіта (вища) і хід її думок - йде мовою.яку розуміють нижчі шари суспільства...

От і виходить

Освіта, Церква,Пропоганда - повинна вестись Державною мовою ,яку розуміють всі прошарки суспільства... але при цьому, ця мова повинна бути погано зрозумілою для потенційних ворогів. 1 У двох юристів-є три розяснення до одного і того ж Закону..То чого дивуватись що точно такі самі розбіжності є в інших галузях2 Є обовязкові складові кожної Державиа - моваб - релігіяв - Конституція (світська релігія)г - арміяд - елітаМоже ще щось і пропустив, але без цих пяти - Держави не існуєМаєте своє бачення - покажіть Державу,яка б існувала хоча б без одного з цих складових3 Таким чиномМова - це річ яка обовязкова як для нижніх шарів суспільства так і для елітиНижніми верствами легше керувати через віру ніж через пояснення. бо вірити легко , а щоб зрозуміти що тобі пояснюють-треба мати хоч якусь базову підготовкуОтже - релігія(телевізор як світська релігія) - повинні працювати на Державній мовіЕліта тільки тоді стає національною , коли її освіта (вища) і хід її думок - йде мовою.яку розуміють нижчі шари суспільства...От і виходитьОсвіта, Церква,Пропоганда - повинна вестись Державною мовою ,яку розуміють всі прошарки суспільства... але при цьому, ця мова повинна бути погано зрозумілою для потенційних ворогів. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21960 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:15 katso написав: lapay написав: Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави. Хоч я сильно сумніваюсь, що якомусь російськомовному, в кафе, не дали горнятко кави. От здесь я тоже сомневаюсь.

Каву дадут даже если помычишь чтото под нос и ткнешь пальцем в меню. Хоть на наглийском хоть на русскам с мааасковским акцентам - "дааайте коффе пажалста" - все равно дадут, этож кафе им нужно деньги зарабатывать. ... От здесь я тоже сомневаюсь.Каву дадут даже если помычишь чтото под нос и ткнешь пальцем в меню. Хоть на наглийском хоть на русскам с мааасковским акцентам - "дааайте коффе пажалста" - все равно дадут, этож кафе им нужно деньги зарабатывать. ... Я Вам більше скажу - я навіть перейду на мову на якій до мене звертаються(польську, російську, частково англійську чи німецьку(якщо питання примітивні)...

За єдиним виключенням

Якщо мій відвідувач не почне мене лікувати і розповідати щось типу

Кава не така, а у нас в мАсквЕ ( чи Варшаві з Берліном і Римом) .... Я Вам більше скажу - я навіть перейду на мову на якій до мене звертаються(польську, російську, частково англійську чи німецьку(якщо питання примітивні)...За єдиним виключеннямЯкщо мій відвідувач не почне мене лікувати і розповідати щось типу в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21960 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:19 Puente написав: .......

Ха - ну Ви якось дуже вибірково дивитеся ... Що ми до розвинених не маємо відношення - то таке . Але - є католицькі переважно країни , є протестантські ( різні - напевно знаєте ) , є православні ( !!! ) - і це не про екс-СРСР . І скрізь практично є помісні церкви ... Ну а якщо ми переїдемо кудись - де ми близькі по розвитку - в Латинську Америку - то ... Навіть писати нічого не буду . Роль церкви впала , особливо в великому місті . І не сперечаюся . А УГКЦ - українська . Як не дивно - але ж і Свідки Єгови , наприклад , є українські , ЄХБ ... Я ж не про державну церкву кажу - а про українську . Чомусь оце цілий ряд народу не може зрозуміти різниці між державою та країною ... А УПЦ МП - ну аж ніяк не українська ...

Оці розмови про церкву з людьми , які не цікавляться взагалі цим - нагадує древній радянський анекдот - " .. в Бога не вірю , але на всякий випадок деякі кроки зробив ..." Людей , які не вірять ні в що - не буває . Одні вірять в Бога , інші в його відсутність , треті в Природу та її закони , четверті - в неможливість пізнати , ну і так далі ... .......Ха - ну Ви якось дуже вибірково дивитеся ... Що ми до розвинених не маємо відношення - то таке . Але - є католицькі переважно країни , є протестантські ( різні - напевно знаєте ) , є православні ( !!! ) - і це не про екс-СРСР . І скрізь практично є помісні церкви ... Ну а якщо ми переїдемо кудись - де ми близькі по розвитку - в Латинську Америку - то ... Навіть писати нічого не буду . Роль церкви впала , особливо в великому місті . І не сперечаюся . А УГКЦ - українська . Як не дивно - але ж і Свідки Єгови , наприклад , є українські , ЄХБ ... Я ж не про державну церкву кажу - а про українську . Чомусь оце цілий ряд народу не може зрозуміти різниці між державою та країною ... А УПЦ МП - ну аж ніяк не українська ...Оці розмови про церкву з людьми , які не цікавляться взагалі цим - нагадує древній радянський анекдот - " .. в Бога не вірю , але на всякий випадок деякі кроки зробив ..." Людей , які не вірять ні в що - не буває . Одні вірять в Бога , інші в його відсутність , треті в Природу та її закони , четверті - в неможливість пізнати , ну і так далі ...

В вашем описании ситуации в западных странах существенно слово "переважно".

И да, я понимаю разницу между "государственной" и "украинской" церквами. Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви.

И да, не буду спорить о ЕХБ или Свидетелях Иеговы, не знаю, но сомневаюсь, что они уж сильно "украинские". Так же, как и мормоны и пр.

О Лат. Америке не говорю, но мы, вроде, идём в Европу, а не в Лат. Америку. Так, может, будем равняться на передовые страны? Тем более, что по религиозности населения мы на Лат. Америку явно не тянем. Думаю, не тянем даже на Европу (не уверен, если не так, спорить не буду).

Иначе можно вспомнить какое-нибудь дикое племя, где главное слово принадлежит шаману и без его решения шагу ступить нельзя.

Или хотя бы тот же Иран с режимом аятолл и Стражами исламской революции. В вашем описании ситуации в западных странах существенно слово "переважно".И да, я понимаю разницу между "государственной" и "украинской" церквами. Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви.И да, не буду спорить о ЕХБ или Свидетелях Иеговы, не знаю, но сомневаюсь, что они уж сильно "украинские". Так же, как и мормоны и пр.О Лат. Америке не говорю, но мы, вроде, идём в Европу, а не в Лат. Америку. Так, может, будем равняться на передовые страны? Тем более, что по религиозности населения мы на Лат. Америку явно не тянем. Думаю, не тянем даже на Европу (не уверен, если не так, спорить не буду).Иначе можно вспомнить какое-нибудь дикое племя, где главное слово принадлежит шаману и без его решения шагу ступить нельзя.Или хотя бы тот же Иран с режимом аятолл и Стражами исламской революции. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15283 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:23 ЛАД написав: Тем более, что по религиозности населения мы на Лат. Америку явно не тянем. Тем более, что по религиозности населения мы на Лат. Америку явно не тянем. 70% церков і віруючих РПЦ - це люди які ходять в УПЦ МП

Якщо ми не релігійна нація- то хто тоді православні скрєпніки з Третього Рима? Яких в 3,5 рази більше, але кількість віруючих(православних) навіть менша ніж у нас 70% церков і віруючих РПЦ - це люди які ходять в УПЦ МПЯкщо ми не релігійна нація- то хто тоді православні скрєпніки з Третього Рима? Яких в 3,5 рази більше, але кількість віруючих(православних) навіть менша ніж у нас в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21960 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:34 ЛАД написав: Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви.

Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви.



Ну - у нас же не династичне управління країною ...

Якщо якийсь політик намагається щось "приліпити" до себе загальне - у нього не вийде ніколи . І Порошенко своїми поїздками з Єпіфанієм нічого собі не виграв - а скоріше навпаки ... А те , що Ви називаєте намаганням побудувати державну церкву - через 10 років вже всі забудуть - а церква залишится ... Ну - у нас же не династичне управління країною ...Якщо якийсь політик намагається щось "приліпити" до себе загальне - у нього не вийде ніколи . І Порошенко своїми поїздками з Єпіфанієм нічого собі не виграв - а скоріше навпаки ... А те , що Ви називаєте намаганням побудувати державну церкву - через 10 років вже всі забудуть - а церква залишится ... Puente Повідомлень: 2453 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 308 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5382538353845385> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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