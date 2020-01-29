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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5382538353845385
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43

  Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.

ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПАНА ПРЕЗИДЕНТА - 100% ЛОЖЬ, И ПРЯМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ, в том числе минимум 5 млн. жителей УССР.
И, конечно, такие заявления только усиливают все негативные стереотипы об Украине, бытующие в российском обществе.
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:50

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:2 Є обовязкові складові кожної Держави
...
б - релігія
...
Може ще щось і пропустив, але без цих пяти - Держави не існує
Маєте своє бачення - покажіть Державу,яка б існувала хоча б без одного з цих складових
3 Таким чином
...
Отже - релігія(телевізор як світська релігія) - повинні працювати на Державній мові

20 наименее религиозных стран (фактически 23) - менее 40% ответили на вопрос, религиозны ли они:
14 January 2018
...
We've based our map on the results of three WIN/Gallup International polls, taken in 2008, 2009 and 2015.
...
The 20 least religious countries

China - 7% feel religious
Japan - 13%
Estonia - 16%
Sweden - 19%
Norway - 21%
Czech Republic - 23%
Hong Kong - 26%
Netherlands - 26%
Israel - 30%
United Kingdom - 30%
New Zealand - 33%
Australia - 34%
Azerbaijan - 34%
Belarus - 34%
Cuba - 34%
Germany - 34%
Vietnam - 34%
Spain - 37%
Switzerland - 38%
Albania - 39% (three other countries - Austria, Hungary and Luxembourg - also returned a result of 39%)

https://www.telegraph.co.uk/travel/maps ... the-world/

Т.ч., если верить вам, не существует ни Китая, ни Японии, ни Эстонии, ни остальных 20 стран.

P.S. Вы уже нашли ссылку, откуда взяли своё
москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

:?:
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