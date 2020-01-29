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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5382538353845385 Додано: Чет 30 січ, 2020 15:43 Faceless написав: Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело. Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.

ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПАНА ПРЕЗИДЕНТА - 100% ЛОЖЬ, И ПРЯМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ, в том числе минимум 5 млн. жителей УССР.

И, конечно, такие заявления только усиливают все негативные стереотипы об Украине, бытующие в российском обществе. ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПАНА ПРЕЗИДЕНТА - 100% ЛОЖЬ, И ПРЯМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ, в том числе минимум 5 млн. жителей УССР.И, конечно, такие заявления только усиливают все негативные стереотипы об Украине, бытующие в российском обществе. Волгарь Повідомлень: 7523 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 15:50 Re: Політичні дискусії budivelnik написав: 2 Є обовязкові складові кожної Держави

...

б - релігія

...

Може ще щось і пропустив, але без цих пяти - Держави не існує

Маєте своє бачення - покажіть Державу,яка б існувала хоча б без одного з цих складових

3 Таким чином

...

Отже - релігія(телевізор як світська релігія) - повинні працювати на Державній мові

2 Є обовязкові складові кожної Держави...б - релігія...Може ще щось і пропустив, але без цих пяти - Держави не існуєМаєте своє бачення - покажіть Державу,яка б існувала хоча б без одного з цих складових3 Таким чином...Отже - релігія(телевізор як світська релігія) - повинні працювати на Державній мові

20 наименее религиозных стран (фактически 23) - менее 40% ответили на вопрос, религиозны ли они:

14 January 2018

...

We've based our map on the results of three WIN/Gallup International polls, taken in 2008, 2009 and 2015.

...

The 20 least religious countries



China - 7% feel religious

Japan - 13%

Estonia - 16%

Sweden - 19%

Norway - 21%

Czech Republic - 23%

Hong Kong - 26%

Netherlands - 26%

Israel - 30%

United Kingdom - 30%

New Zealand - 33%

Australia - 34%

Azerbaijan - 34%

Belarus - 34%

Cuba - 34%

Germany - 34%

Vietnam - 34%

Spain - 37%

Switzerland - 38%

Albania - 39% (three other countries - Austria, Hungary and Luxembourg - also returned a result of 39%)

https://www.telegraph.co.uk/travel/maps ... the-world/



Т.ч., если верить вам, не существует ни Китая, ни Японии, ни Эстонии, ни остальных 20 стран.



P.S. Вы уже нашли ссылку, откуда взяли своё

москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

20 наименее религиозных стран (фактически 23) - менее 40% ответили на вопрос, религиозны ли они:Т.ч., если верить вам, не существует ни Китая, ни Японии, ни Эстонии, ни остальных 20 стран.P.S. Вы уже нашли ссылку, откуда взяли своё yanyura Повідомлень: 5265 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5382538353845385 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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