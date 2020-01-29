Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПАНА ПРЕЗИДЕНТА - 100% ЛОЖЬ, И ПРЯМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ, в том числе минимум 5 млн. жителей УССР. И, конечно, такие заявления только усиливают все негативные стереотипы об Украине, бытующие в российском обществе.
budivelnik написав:2 Є обовязкові складові кожної Держави ... б - релігія ... Може ще щось і пропустив, але без цих пяти - Держави не існує Маєте своє бачення - покажіть Державу,яка б існувала хоча б без одного з цих складових 3 Таким чином ... Отже - релігія(телевізор як світська релігія) - повинні працювати на Державній мові
20 наименее религиозных стран (фактически 23) - менее 40% ответили на вопрос, религиозны ли они:
14 January 2018 ... We've based our map on the results of three WIN/Gallup International polls, taken in 2008, 2009 and 2015. ... The 20 least religious countries
China - 7% feel religious Japan - 13% Estonia - 16% Sweden - 19% Norway - 21% Czech Republic - 23% Hong Kong - 26% Netherlands - 26% Israel - 30% United Kingdom - 30% New Zealand - 33% Australia - 34% Azerbaijan - 34% Belarus - 34% Cuba - 34% Germany - 34% Vietnam - 34% Spain - 37% Switzerland - 38% Albania - 39% (three other countries - Austria, Hungary and Luxembourg - also returned a result of 39%)