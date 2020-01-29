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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5384538553865387> Додано: Чет 30 січ, 2020 16:19 ЛАД написав: Faceless написав: Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело. Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.

Ну да.

А Польша с разделом Чехословакии ангелочки, безвинно пострадавшие. Не помните, как это происходило? На месте поляков стоило бы молчать в тряпочку. Гитлер с поводом для войны повторил их опыт с Чехословакией один к одному.

А Англия с Францией вообще белые и пушистые после Мюнхена.

Я как-то задавал Вам вопрос о возрасте. Просто интересно, с какого года начали так учить историю. Ну да.А Польша с разделом Чехословакии ангелочки, безвинно пострадавшие. Не помните, как это происходило? На месте поляков стоило бы молчать в тряпочку. Гитлер с поводом для войны повторил их опыт с Чехословакией один к одному.А Англия с Францией вообще белые и пушистые после Мюнхена.Я как-то задавал Вам вопрос о возрасте. Просто интересно, с какого года начали так учить историю.

Вы вот сейчас хотите весь мир перевести в какой-то дискретный черно-белый вариант. "Ангелочки", "белые и пушистые", "стоило бы молчать в тряпочку" и все тому подобное - в таком русле даже диалог на эту тему начинать уже нет смысла.

Не помню ли я, как это происходило? Нет, на момент, когда эти события происходили, меня даже в проекте не было. Вы вот сейчас хотите весь мир перевести в какой-то дискретный черно-белый вариант. "Ангелочки", "белые и пушистые", "стоило бы молчать в тряпочку" и все тому подобное - в таком русле даже диалог на эту тему начинать уже нет смысла.Не помню ли я, как это происходило? Нет, на момент, когда эти события происходили, меня даже в проекте не было. Faceless

Модератор Повідомлень: 26379 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1138 раз. Подякували: 6209 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:20 Re: Політичні дискусії

https://ukr.lb.ua/news/2020/01/30/448559_ryaboshapka_viznav_nedostatnimi.html

"Мені здається, що на цей момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справу можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", - сказав Рябошапка."



https://censor.net.ua/news/3172797/ekszamglavy_minvot_grimchak_osvobojden_izpod_straji_obnovleno

"Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак освобожден из-под стражи. Суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест."



Может собрать еще одну прессуху, заслушать министра и преза, а то дела идут с трудом... Странные дела, порошенко гадит..."Мені здається, що на цей момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справу можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", - сказав Рябошапка.""Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак освобожден из-под стражи. Суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест."Может собрать еще одну прессуху, заслушать министра и преза, а то дела идут с трудом... vano80 Повідомлень: 1643 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 213 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:26 freeze написав: lapay написав: Згідно із українськими законами, оскаржити вступ держави у право власності можна лише впродовж трьох років після цієї події. А Україна вступила у права власності на всі об’єкти, націоналізовані при СРСР, у 1993 році. Згідно із українськими законами, оскаржити вступ держави у право власності можна лише впродовж трьох років після цієї події. А Україна вступила у права власності на всі об’єкти, націоналізовані при СРСР, у 1993 році.



Это всё можно поправить одним голосование в Раде. Это всё можно поправить одним голосование в Раде.

Ну це навряд. На ЗУ чи Закарпатті люди добре пам'ятають, де чия земля була до комуністів, а на решті земель вже частково позабувалось. Тут навіть ринок землі з великими труднощами приймають, а іноземцям зась. А от щоб іноземцям якесь майно чи землю задарма віддати - таких самовбивць в Раді точно не знайдеться, навіть зелених. Ну це навряд. На ЗУ чи Закарпатті люди добре пам'ятають, де чия земля була до комуністів, а на решті земель вже частково позабувалось. Тут навіть ринок землі з великими труднощами приймають, а іноземцям зась. А от щоб іноземцям якесь майно чи землю задарма віддати - таких самовбивць в Раді точно не знайдеться, навіть зелених. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9789 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:29 lapay написав: zРадио написав: Да, и что такого монголо-татарского есть в русском, чего нет в украинском? Ты же обгадишься, но не сможешь сказать! Тогда вообще один язык еще был, а территория современной Украины оставалась захваченной игом дольше, чем европейские территории современной РФ Да, и что такого монголо-татарского есть в русском, чего нет в украинском? Ты же обгадишься, но не сможешь сказать! Тогда вообще один язык еще был, а территория современной Украины оставалась захваченной игом дольше, чем европейские территории современной РФ

Не бреши. Куликовська битва була пізніше, ніж битва при Синіх водах, а Московія платила данину Кримському Ханству до 18-го сторіччя. Не бреши. Куликовська битва була пізніше, ніж битва при Синіх водах, а Московія платила данину Кримському Ханству до 18-го сторіччя.



Причем здесь битва на Синих водах и Куликовская? Земли Руси начали освобождаться от ига с самого начала 14-го века. И первыми были территории нынешней РФ



https://youtu.be/oWWLECJnylM?t=414 Причем здесь битва на Синих водах и Куликовская? Земли Руси начали освобождаться от ига с самого начала 14-го века. И первыми были территории нынешней РФ zРадио

Повідомлень: 4788 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:31 Faceless написав: Мне на самом деле совершенно все равно, какие у Зе исторические познания, я говорю лишь о факте, что эта речь была произнесена. Если, конечно, после смены спичрайтеров его риторика сменится на противоположную - будет очень печально. Мне на самом деле совершенно все равно, какие у Зе исторические познания, я говорю лишь о факте, что эта речь была произнесена. Если, конечно, после смены спичрайтеров его риторика сменится на противоположную - будет очень печально.



Пару дней назад, по поводу Крут, была совсем другая риторика, Зе ухитрился ни разу не сказать о московской агрессии, о комиссарах, говорил только о героизме юных защитников. Если бы кто-то несведущий в истории послушал, то вообще не понял бы, а с кем там бой под Крутами был.

Может посоветовали во избежании падения рейтинга задействовать предвыборную тактику - максимальный уход от тем, которые могут отколоть хоть малую толику электората. Посмотрим дальше как будет. Пару дней назад, по поводу Крут, была совсем другая риторика, Зе ухитрился ни разу не сказать о московской агрессии, о комиссарах, говорил только о героизме юных защитников. Если бы кто-то несведущий в истории послушал, то вообще не понял бы, а с кем там бой под Крутами был.Может посоветовали во избежании падения рейтинга задействовать предвыборную тактику - максимальный уход от тем, которые могут отколоть хоть малую толику электората. Посмотрим дальше как будет. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15026 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3919 раз. Подякували: 5939 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:36 zРадио написав: lapay написав: zРадио написав: Да, и что такого монголо-татарского есть в русском, чего нет в украинском? Ты же обгадишься, но не сможешь сказать! Тогда вообще один язык еще был, а территория современной Украины оставалась захваченной игом дольше, чем европейские территории современной РФ Да, и что такого монголо-татарского есть в русском, чего нет в украинском? Ты же обгадишься, но не сможешь сказать! Тогда вообще один язык еще был, а территория современной Украины оставалась захваченной игом дольше, чем европейские территории современной РФ

Не бреши. Куликовська битва була пізніше, ніж битва при Синіх водах, а Московія платила данину Кримському Ханству до 18-го сторіччя. Не бреши. Куликовська битва була пізніше, ніж битва при Синіх водах, а Московія платила данину Кримському Ханству до 18-го сторіччя.



Причем здесь битва на Синих водах и Куликовская? Земли Руси начали освобождаться от ига с самого начала 14-го века. И первыми были территории нынешней РФ



https://youtu.be/oWWLECJnylM?t=414 Причем здесь битва на Синих водах и Куликовская? Земли Руси начали освобождаться от ига с самого начала 14-го века. И первыми были территории нынешней РФ

Навіть в тому мультику видно, що ти збрехав. Навіть в тому мультику видно, що ти збрехав. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9789 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:36 vano80 написав: Странные дела, порошенко гадит...

https://ukr.lb.ua/news/2020/01/30/448559_ryaboshapka_viznav_nedostatnimi.html

"Мені здається, що на цей момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справу можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", - сказав Рябошапка."



https://censor.net.ua/news/3172797/ekszamglavy_minvot_grimchak_osvobojden_izpod_straji_obnovleno

"Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак освобожден из-под стражи. Суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест."



Может собрать еще одну прессуху, заслушать министра и преза, а то дела идут с трудом... Странные дела, порошенко гадит..."Мені здається, що на цей момент повинні бути зібрані додаткові докази, щоб справу можна було передати до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", - сказав Рябошапка.""Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Гримчак освобожден из-под стражи. Суд изменил ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест."Может собрать еще одну прессуху, заслушать министра и преза, а то дела идут с трудом...



Как раз сегодня нелюбимый Портнов опубликовал прослушку как сотрудник спецслужб звонит как я понимаю в СИЗО и учит семикратно судимого Бучу как уйти от уголовной ответственности. Я думаю с такой мощной поддержкой этому делу ничего не светит, можно всех выпускать.

И дело по Грымчаку можно закрывать, во-первых, миллион долларов это не деньги, во-вторых, становится понятно, что коррупционеров у нас нет в принципе, все дела после громких анонсов закрываются. Как раз сегодня нелюбимый Портнов опубликовал прослушку как сотрудник спецслужб звонит как я понимаю в СИЗО и учит семикратно судимого Бучу как уйти от уголовной ответственности. Я думаю с такой мощной поддержкой этому делу ничего не светит, можно всех выпускать.И дело по Грымчаку можно закрывать, во-первых, миллион долларов это не деньги, во-вторых, становится понятно, что коррупционеров у нас нет в принципе, все дела после громких анонсов закрываются. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15026 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3919 раз. Подякували: 5939 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:39 Волгарь написав: Faceless написав: Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело. Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.

ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПАНА ПРЕЗИДЕНТА - 100% ЛОЖЬ, И ПРЯМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ, в том числе минимум 5 млн. жителей УССР.

И, конечно, такие заявления только усиливают все негативные стереотипы об Украине, бытующие в российском обществе. ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПАНА ПРЕЗИДЕНТА - 100% ЛОЖЬ, И ПРЯМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ, в том числе минимум 5 млн. жителей УССР.И, конечно, такие заявления только усиливают все негативные стереотипы об Украине, бытующие в российском обществе.

Во-первых, это не оскорбление аж никак ничьей памяти. Только у очень умственно ограниченных признание того, что СССР был агрессором, означает оскорбление памяти тех, кто в боях защищал родную землю. А СССР агрессором был несомненно, и частью глобальной лжи и пропаганды было в частности и выдумка "ВОВ" как чего-то отдельного от Второй Мировой, и попытки заменить последнюю этой своей выдумкой - а главной целью всего этого вранья было выставить СССР в роли жертвы и замылить факт того, что Вторая Мировая война была развязана Германией и СССР совместно и в статусе союзников.

То, что вы тут шаблонно выступили с пропагандистскими лозунгами про " оскорбление памяти" лишь говорит, что вы обычный распространитель советской и российской лжи и пропаганды, не суть важно, сознательно или как жертва оной.

Хотя, если подходить совсем уж формально, то юридически точно ни подтвердить ни опровергнуть этот тезис либо вообще невозможно, либо крайне сложно, а потому любые заявления на эту тему являются суждениями, и не могут быть названы ни ложью ни правдой и тем более с какими-то %%. Но вот визги о "оскорблении памяти" по поводу и без - выказывают эмоциональное, а не рациональное восприятие, что свойственно потребителям пропаганды Во-первых, это не оскорбление аж никак ничьей памяти. Только у очень умственно ограниченных признание того, что СССР был агрессором, означает оскорбление памяти тех, кто в боях защищал родную землю. А СССР агрессором был несомненно, и частью глобальной лжи и пропаганды было в частности и выдумка "ВОВ" как чего-то отдельного от Второй Мировой, и попытки заменить последнюю этой своей выдумкой - а главной целью всего этого вранья было выставить СССР в роли жертвы и замылить факт того, что Вторая Мировая война была развязана Германией и СССР совместно и в статусе союзников.То, что вы тут шаблонно выступили с пропагандистскими лозунгами про " оскорбление памяти" лишь говорит, что вы обычный распространитель советской и российской лжи и пропаганды, не суть важно, сознательно или как жертва оной.Хотя, если подходить совсем уж формально, то юридически точно ни подтвердить ни опровергнуть этот тезис либо вообще невозможно, либо крайне сложно, а потому любые заявления на эту тему являются суждениями, и не могут быть названы ни ложью ни правдой и тем более с какими-то %%. Но вот визги о "оскорблении памяти" по поводу и без - выказывают эмоциональное, а не рациональное восприятие, что свойственно потребителям пропаганды Faceless

Модератор Повідомлень: 26379 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1138 раз. Подякували: 6209 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:45 Продавал "бесплатные" учебники, подмутил декларацию и выиграл конкурс за 7 минут. Что известно о "стартапере" из Одессы, который возглавил Госагентство по космосу в Украине



https://strana.ua/articles/rassledovania/247125-vladimir-usov-chto-izvestno-o-startapere-iz-odessy-kotoryj-vozhlavil-ukrainskij-hoskosmos.html



Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 10396 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6530 раз. Подякували: 2793 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:47 Re: Політичні дискусії freeze написав: И дело по Грымчаку можно закрывать, во-первых, миллион долларов это не деньги, во-вторых, становится понятно, что коррупционеров у нас нет в принципе, все дела после громких анонсов закрываются. И дело по Грымчаку можно закрывать, во-первых, миллион долларов это не деньги, во-вторых, становится понятно, что коррупционеров у нас нет в принципе, все дела после громких анонсов закрываются.

Патаму што всє чєстниє, а всі справи політичні! Патаму што всє чєстниє, а всі справи політичні! Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9789 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5384538553865387> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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