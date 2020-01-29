Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
Ну да. А Польша с разделом Чехословакии ангелочки, безвинно пострадавшие. Не помните, как это происходило? На месте поляков стоило бы молчать в тряпочку. Гитлер с поводом для войны повторил их опыт с Чехословакией один к одному. А Англия с Францией вообще белые и пушистые после Мюнхена. Я как-то задавал Вам вопрос о возрасте. Просто интересно, с какого года начали так учить историю.
Вы вот сейчас хотите весь мир перевести в какой-то дискретный черно-белый вариант. "Ангелочки", "белые и пушистые", "стоило бы молчать в тряпочку" и все тому подобное - в таком русле даже диалог на эту тему начинать уже нет смысла. Не помню ли я, как это происходило? Нет, на момент, когда эти события происходили, меня даже в проекте не было.
lapay написав:Згідно із українськими законами, оскаржити вступ держави у право власності можна лише впродовж трьох років після цієї події. А Україна вступила у права власності на всі об’єкти, націоналізовані при СРСР, у 1993 році.
Это всё можно поправить одним голосование в Раде.
Ну це навряд. На ЗУ чи Закарпатті люди добре пам'ятають, де чия земля була до комуністів, а на решті земель вже частково позабувалось. Тут навіть ринок землі з великими труднощами приймають, а іноземцям зась. А от щоб іноземцям якесь майно чи землю задарма віддати - таких самовбивць в Раді точно не знайдеться, навіть зелених.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Да, и что такого монголо-татарского есть в русском, чего нет в украинском? Ты же обгадишься, но не сможешь сказать! Тогда вообще один язык еще был, а территория современной Украины оставалась захваченной игом дольше, чем европейские территории современной РФ
Не бреши. Куликовська битва була пізніше, ніж битва при Синіх водах, а Московія платила данину Кримському Ханству до 18-го сторіччя.
Причем здесь битва на Синих водах и Куликовская? Земли Руси начали освобождаться от ига с самого начала 14-го века. И первыми были территории нынешней РФ
Faceless написав:Мне на самом деле совершенно все равно, какие у Зе исторические познания, я говорю лишь о факте, что эта речь была произнесена. Если, конечно, после смены спичрайтеров его риторика сменится на противоположную - будет очень печально.
Пару дней назад, по поводу Крут, была совсем другая риторика, Зе ухитрился ни разу не сказать о московской агрессии, о комиссарах, говорил только о героизме юных защитников. Если бы кто-то несведущий в истории послушал, то вообще не понял бы, а с кем там бой под Крутами был. Может посоветовали во избежании падения рейтинга задействовать предвыборную тактику - максимальный уход от тем, которые могут отколоть хоть малую толику электората. Посмотрим дальше как будет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Да, и что такого монголо-татарского есть в русском, чего нет в украинском? Ты же обгадишься, но не сможешь сказать! Тогда вообще один язык еще был, а территория современной Украины оставалась захваченной игом дольше, чем европейские территории современной РФ
Не бреши. Куликовська битва була пізніше, ніж битва при Синіх водах, а Московія платила данину Кримському Ханству до 18-го сторіччя.
Причем здесь битва на Синих водах и Куликовская? Земли Руси начали освобождаться от ига с самого начала 14-го века. И первыми были территории нынешней РФ
Может собрать еще одну прессуху, заслушать министра и преза, а то дела идут с трудом...
Как раз сегодня нелюбимый Портнов опубликовал прослушку как сотрудник спецслужб звонит как я понимаю в СИЗО и учит семикратно судимого Бучу как уйти от уголовной ответственности. Я думаю с такой мощной поддержкой этому делу ничего не светит, можно всех выпускать. И дело по Грымчаку можно закрывать, во-первых, миллион долларов это не деньги, во-вторых, становится понятно, что коррупционеров у нас нет в принципе, все дела после громких анонсов закрываются.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПАНА ПРЕЗИДЕНТА - 100% ЛОЖЬ, И ПРЯМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ, в том числе минимум 5 млн. жителей УССР. И, конечно, такие заявления только усиливают все негативные стереотипы об Украине, бытующие в российском обществе.
Во-первых, это не оскорбление аж никак ничьей памяти. Только у очень умственно ограниченных признание того, что СССР был агрессором, означает оскорбление памяти тех, кто в боях защищал родную землю. А СССР агрессором был несомненно, и частью глобальной лжи и пропаганды было в частности и выдумка "ВОВ" как чего-то отдельного от Второй Мировой, и попытки заменить последнюю этой своей выдумкой - а главной целью всего этого вранья было выставить СССР в роли жертвы и замылить факт того, что Вторая Мировая война была развязана Германией и СССР совместно и в статусе союзников. То, что вы тут шаблонно выступили с пропагандистскими лозунгами про " оскорбление памяти" лишь говорит, что вы обычный распространитель советской и российской лжи и пропаганды, не суть важно, сознательно или как жертва оной. Хотя, если подходить совсем уж формально, то юридически точно ни подтвердить ни опровергнуть этот тезис либо вообще невозможно, либо крайне сложно, а потому любые заявления на эту тему являются суждениями, и не могут быть названы ни ложью ни правдой и тем более с какими-то %%. Но вот визги о "оскорблении памяти" по поводу и без - выказывают эмоциональное, а не рациональное восприятие, что свойственно потребителям пропаганды
freeze написав:И дело по Грымчаку можно закрывать, во-первых, миллион долларов это не деньги, во-вторых, становится понятно, что коррупционеров у нас нет в принципе, все дела после громких анонсов закрываются.
Патаму што всє чєстниє, а всі справи політичні!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.