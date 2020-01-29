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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5384538553865387 Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49 lapay написав: freeze написав: lapay написав: Згідно із українськими законами, оскаржити вступ держави у право власності можна лише впродовж трьох років після цієї події. А Україна вступила у права власності на всі об’єкти, націоналізовані при СРСР, у 1993 році. Згідно із українськими законами, оскаржити вступ держави у право власності можна лише впродовж трьох років після цієї події. А Україна вступила у права власності на всі об’єкти, націоналізовані при СРСР, у 1993 році.



Это всё можно поправить одним голосование в Раде. Это всё можно поправить одним голосование в Раде.

Ну це навряд. На ЗУ чи Закарпатті люди добре пам'ятають, де чия земля була до комуністів, а на решті земель вже частково позабувалось. Тут навіть ринок землі з великими труднощами приймають, а іноземцям зась. А от щоб іноземцям якесь майно чи землю задарма віддати - таких самовбивць в Раді точно не знайдеться, навіть зелених. Ну це навряд. На ЗУ чи Закарпатті люди добре пам'ятають, де чия земля була до комуністів, а на решті земель вже частково позабувалось. Тут навіть ринок землі з великими труднощами приймають, а іноземцям зась. А от щоб іноземцям якесь майно чи землю задарма віддати - таких самовбивць в Раді точно не знайдеться, навіть зелених.



6 лет назад Польша и свои товары сюда без пошлин не могла ввозить. Но жители ЗУ не только не против были это поменять - они даже на морозе за это стояли. Так что про высокую сознательность и умение защищать свои интересы, пож-ста, не надо - это, мягко сказать, неправда. И касается это не только ЗУ - это повсеместная проблема... 6 лет назад Польша и свои товары сюда без пошлин не могла ввозить. Но жители ЗУ не только не против были это поменять - они даже на морозе за это стояли. Так что про высокую сознательность и умение защищать свои интересы, пож-ста, не надо - это, мягко сказать, неправда. И касается это не только ЗУ - это повсеместная проблема... zРадио

Повідомлень: 4788 З нами з: 02.05.18 Подякував: 893 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:51 yanyura написав: budivelnik написав: 2 Є обовязкові складові кожної Держави

...

б - релігія

2 Є обовязкові складові кожної Держави...б - релігія

Т.ч., если верить вам, не существует ни Китая, ни Японии, ни Эстонии, ни остальных 20 стран.

Т.ч., если верить вам, не существует ни Китая, ни Японии, ни Эстонии, ни остальных 20 стран.

Не кормите манипулятора. Ему до одного места Ваши аргументы. Не кормите манипулятора. Ему до одного места Ваши аргументы. Манипуляторы:

BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, pesikot, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин M-A-X Повідомлень: 1794 З нами з: 08.10.15 Подякував: 681 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 16:58 M-A-X написав: yanyura написав: budivelnik написав: 2 Є обовязкові складові кожної Держави

...

б - релігія 2 Є обовязкові складові кожної Держави...б - релігія Т.ч., если верить вам, не существует ни Китая, ни Японии, ни Эстонии, ни остальных 20 стран. Т.ч., если верить вам, не существует ни Китая, ни Японии, ни Эстонии, ни остальных 20 стран. Не кормите манипулятора. Ему до одного места Ваши аргументы. Не кормите манипулятора. Ему до одного места Ваши аргументы. 1 Як я розумію однією тезою про Японію яка згідно приведенної опонентом таблички найменш релігійна - я нівелював всю табличку

Без синтоїзму-Держави Японія не було б.

2 Є римське право

Шукай кому вигідно...

Його суть можна трошки трансформувати

Якщо хочеш найсильніше насолити ворогу-шукай точки галузі де він найактивніше заважає тобі...

Таких точок дві

а - релігія

б - мова

Навіть дитинка пуйла пітерського- Газпром - і той був зданий з потрохами ..

А от по питанням релігії і мови - педерація стоїть на смерть( єдине радує - що в цьому ивпадку смерть педерації - не за горами) 1 Як я розумію однією тезою про Японію яка згідно приведенної опонентом таблички найменш релігійна - я нівелював всю табличкуБез синтоїзму-Держави Японія не було б.2 Є римське правоШукай кому вигідно...Його суть можна трошки трансформуватиЯкщо хочеш найсильніше насолити ворогу-шукай точки галузі де він найактивніше заважає тобі...Таких точок двіа - релігіяб - моваНавіть дитинка пуйла пітерського- Газпром - і той був зданий з потрохами ..А от по питанням релігії і мови - педерація стоїть на смерть( єдине радує - що в цьому ивпадку смерть педерації - не за горами) в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21962 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 17:05 zРадио написав: Faceless написав: Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело. Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.



Кацапы нарадоваться не могут - РСФСР по итогам пакта Риббентропа-Молотова и последовавшего за ним вторжения в Польшу немецких и советских войск не приросла территорией ни на сантиметр. А вот УССР и БССР - приросли значительно. Кацапы нарадоваться не могут - РСФСР по итогам пакта Риббентропа-Молотова и последовавшего за ним вторжения в Польшу немецких и советских войск не приросла территорией ни на сантиметр. А вот УССР и БССР - приросли значительно.

А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?

Опять манипулируешь А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?Опять манипулируешь "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3836 З нами з: 31.08.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 832 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 17:26 pesikot написав: ..

А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?

Опять манипулируешь ..А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?Опять манипулируешь

не были, зато лихо воспользовались впоследствии.

надо вернуть, по совести?? не были, зато лихо воспользовались впоследствии.надо вернуть, по совести?? sequence Повідомлень: 3102 З нами з: 29.12.15 Подякував: 367 раз. Подякували: 743 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5384538553865387 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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