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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:49
lapay написав: freeze написав: lapay написав:
Згідно із українськими законами, оскаржити вступ держави у право власності можна лише впродовж трьох років після цієї події. А Україна вступила у права власності на всі об’єкти, націоналізовані при СРСР, у 1993 році.
Это всё можно поправить одним голосование в Раде.
Ну це навряд. На ЗУ чи Закарпатті люди добре пам'ятають, де чия земля була до комуністів, а на решті земель вже частково позабувалось. Тут навіть ринок землі з великими труднощами приймають, а іноземцям зась. А от щоб іноземцям якесь майно чи землю задарма віддати - таких самовбивць в Раді точно не знайдеться, навіть зелених.
6 лет назад Польша и свои товары сюда без пошлин не могла ввозить. Но жители ЗУ не только не против были это поменять - они даже на морозе за это стояли. Так что про высокую сознательность и умение защищать свои интересы, пож-ста, не надо - это, мягко сказать, неправда. И касается это не только ЗУ - это повсеместная проблема...
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:51
yanyura написав: budivelnik написав:
2 Є обовязкові складові кожної Держави
...
б - релігія
Т.ч., если верить вам, не существует ни Китая, ни Японии, ни Эстонии, ни остальных 20 стран.
Не кормите манипулятора. Ему до одного места Ваши аргументы.
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Додано: Чет 30 січ, 2020 16:58
M-A-X написав: yanyura написав: budivelnik написав:
2 Є обовязкові складові кожної Держави
...
б - релігія
Т.ч., если верить вам, не существует ни Китая, ни Японии, ни Эстонии, ни остальных 20 стран.
Не кормите манипулятора. Ему до одного места Ваши аргументы.
1 Як я розумію однією тезою про Японію яка згідно приведенної опонентом таблички найменш релігійна - я нівелював всю табличку
Без синтоїзму-Держави Японія не було б.
2 Є римське право
Шукай кому вигідно...
Його суть можна трошки трансформувати
Якщо хочеш найсильніше насолити ворогу-шукай точки галузі де він найактивніше заважає тобі...
Таких точок дві
а - релігія
б - мова
Навіть дитинка пуйла пітерського- Газпром - і той був зданий з потрохами ..
А от по питанням релігії і мови - педерація стоїть на смерть( єдине радує - що в цьому ивпадку смерть педерації - не за горами)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:05
zРадио написав: Faceless написав:
Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
Кацапы нарадоваться не могут - РСФСР по итогам пакта Риббентропа-Молотова и последовавшего за ним вторжения в Польшу немецких и советских войск не приросла территорией ни на сантиметр. А вот УССР и БССР - приросли значительно.
А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?
Опять манипулируешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:26
pesikot написав:
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А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?
Опять манипулируешь
не были, зато лихо воспользовались впоследствии.
надо вернуть, по совести??
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