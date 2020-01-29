Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Згідно із українськими законами, оскаржити вступ держави у право власності можна лише впродовж трьох років після цієї події. А Україна вступила у права власності на всі об’єкти, націоналізовані при СРСР, у 1993 році.
Это всё можно поправить одним голосование в Раде.
Ну це навряд. На ЗУ чи Закарпатті люди добре пам'ятають, де чия земля була до комуністів, а на решті земель вже частково позабувалось. Тут навіть ринок землі з великими труднощами приймають, а іноземцям зась. А от щоб іноземцям якесь майно чи землю задарма віддати - таких самовбивць в Раді точно не знайдеться, навіть зелених.
6 лет назад Польша и свои товары сюда без пошлин не могла ввозить. Но жители ЗУ не только не против были это поменять - они даже на морозе за это стояли. Так что про высокую сознательность и умение защищать свои интересы, пож-ста, не надо - это, мягко сказать, неправда. И касается это не только ЗУ - это повсеместная проблема...
budivelnik написав:2 Є обовязкові складові кожної Держави ... б - релігія
Т.ч., если верить вам, не существует ни Китая, ни Японии, ни Эстонии, ни остальных 20 стран.
Не кормите манипулятора. Ему до одного места Ваши аргументы.
1 Як я розумію однією тезою про Японію яка згідно приведенної опонентом таблички найменш релігійна - я нівелював всю табличку Без синтоїзму-Держави Японія не було б. 2 Є римське право Шукай кому вигідно... Його суть можна трошки трансформувати Якщо хочеш найсильніше насолити ворогу-шукай точки галузі де він найактивніше заважає тобі... Таких точок дві а - релігія б - мова Навіть дитинка пуйла пітерського- Газпром - і той був зданий з потрохами .. А от по питанням релігії і мови - педерація стоїть на смерть( єдине радує - що в цьому ивпадку смерть педерації - не за горами)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
Кацапы нарадоваться не могут - РСФСР по итогам пакта Риббентропа-Молотова и последовавшего за ним вторжения в Польшу немецких и советских войск не приросла территорией ни на сантиметр. А вот УССР и БССР - приросли значительно.
А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ? Опять манипулируешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
Кацапы нарадоваться не могут - РСФСР по итогам пакта Риббентропа-Молотова и последовавшего за ним вторжения в Польшу немецких и советских войск не приросла территорией ни на сантиметр. А вот УССР и БССР - приросли значительно.
А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ? Опять манипулируешь
А причем здесь это? Думаешь, нашел, к чему придолбаться? Важно то, что сегодня в составе Украины и Беларуси находятся территории, "захваченные" (и на самом деле возвращенные) у Польши в 1939-м. И именно против Украины и Беларуси, а не РФ, направлен исторический ревизионизм поляков.
Только белорусам хватает мозгов играть за себя, а не Польшу, а нам - нет.
Вообще, интересно, куда это все зайдет, ведь на территорию Польши в сентябре 1939-го вошли войска не только Германии и СССР, но еще Словацкой республики, незадолго до этого созданной Гитлером.
Только словаков никто в развязывании ВМВ не винит - они вернули себе то, что в 1920-м и 1938-м забрала у них Польша. Ровно то же самое сделал СССР.
Мотивы Польши видны издалека - во-первых, этой пропагандой они прикрывают свой фактический статус агрессора во ВМВ, пытаясь изобразить из себя жертву (Польша напала на Тешинскую область Чехословакии еще до того, как Германия напала на Судетскую область Чехословакии). Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ.
"Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - заявила адвокат Татьяна Матяш
А как всё громко начиналось - взяточник, потом мошенник, потом ещё переквалифицировали дело
Снайперские пары, которые не относятся к штатным подразделениям боевиков, прибывают на временно оккупированный Донбасс с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
Надо просто перестать стрелять ...
7)Евросоюз окончательно утвердил сделку по Brexit Яркий пример популизма. Сперва наобещали золотые горы, если выйдут из ЕС. Только потом подсчитали, во сколько это всё обойдётся. Пытались включать заднюю. Но ЕС был непреклонен "в сад, все в сад"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
19yuriy91 написав:Спикер российского МИДа Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "человеком, заявляющим о себе как о неонацисте". Источник: https://censor.net.ua/v3172862 да, уже и этот не тот щас вабще риторика про зе у них круто изменилась, как бы не к очередной битве с хвашизьмом..... "шли с единственной гранатой" - верно, дура, подметила, хоть и по ашипке
анекдот Було нас четверо Я , кум , граната і фіра з німцями Куме - кидайте гранату Залишилось нас двоє Я і фіра з німцями...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69