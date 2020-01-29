Додано: Чет 30 січ, 2020 17:31

pesikot написав: zРадио написав: Faceless написав: Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело. Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.



Кацапы нарадоваться не могут - РСФСР по итогам пакта Риббентропа-Молотова и последовавшего за ним вторжения в Польшу немецких и советских войск не приросла территорией ни на сантиметр. А вот УССР и БССР - приросли значительно. Кацапы нарадоваться не могут - РСФСР по итогам пакта Риббентропа-Молотова и последовавшего за ним вторжения в Польшу немецких и советских войск не приросла территорией ни на сантиметр. А вот УССР и БССР - приросли значительно.

А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?

Опять манипулируешь А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?Опять манипулируешь

А причем здесь это? Думаешь, нашел, к чему придолбаться? Важно то, что сегодня в составе Украины и Беларуси находятся территории, "захваченные" (и на самом деле возвращенные) у Польши в 1939-м. И именно против Украины и Беларуси, а не РФ, направлен исторический ревизионизм поляков.Только белорусам хватает мозгов играть за себя, а не Польшу, а нам - нет.Вообще, интересно, куда это все зайдет, ведь, незадолго до этого созданной Гитлером.Только словаков никто в развязывании ВМВ не винит - они вернули себе то, что в 1920-м и 1938-м забрала у них Польша. Ровно то же самое сделал СССР.Мотивы Польши видны издалека - во-первых, этой пропагандой они прикрывают свой фактический статус агрессора во ВМВ, пытаясь изобразить из себя жертву (Польша напала на Тешинскую область Чехословакии еще до того, как Германия напала на Судетскую область Чехословакии). Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ.