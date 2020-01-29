Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:3) Экс-замминистра Грымчака выпустили из СИЗО
"Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - заявила адвокат Татьяна Матяш
А как всё громко начиналось - взяточник, потом мошенник, потом ещё переквалифицировали дело
А как всё громко начиналось
Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака.
"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл. моего бывшего помощника и депутата Ю. Гримчака.
НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.
Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", - написал Луценко.
Faceless написав:Только у очень умственно ограниченных признание того, что СССР был агрессором, означает оскорбление памяти тех, кто в боях защищал родную землю. А СССР агрессором был несомненно, и частью глобальной лжи и пропаганды было в частности и выдумка "ВОВ" как чего-то отдельного от Второй Мировой, и попытки заменить последнюю этой своей выдумкой - а главной целью всего этого вранья было выставить СССР в роли жертвы и замылить факт того, что Вторая Мировая война была развязана Германией и СССР совместно и в статусе союзников. То, что вы тут шаблонно выступили с пропагандистскими лозунгами про " оскорбление памяти" лишь говорит, что вы обычный распространитель советской и российской лжи и пропаганды, не суть важно, сознательно или как жертва оной. Хотя, если подходить совсем уж формально, то юридически точно ни подтвердить ни опровергнуть этот тезис либо вообще невозможно, либо крайне сложно, а потому любые заявления на эту тему являются суждениями, и не могут быть названы ни ложью ни правдой и тем более с какими-то %%. Но вот визги о "оскорблении памяти" по поводу и без - выказывают эмоциональное, а не рациональное восприятие, что свойственно потребителям пропаганды
А почему удаляются посты о предвоенном поведении Польши?