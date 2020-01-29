Faceless написав:

Только у очень умственно ограниченных признание того, что СССР был агрессором, означает оскорбление памяти тех, кто в боях защищал родную землю. А СССР агрессором был несомненно, и частью глобальной лжи и пропаганды было в частности и выдумка "ВОВ" как чего-то отдельного от Второй Мировой, и попытки заменить последнюю этой своей выдумкой - а главной целью всего этого вранья было выставить СССР в роли жертвы и замылить факт того, что Вторая Мировая война была развязана Германией и СССР совместно и в статусе союзников.То, что вы тут шаблонно выступили с пропагандистскими лозунгами про " оскорбление памяти" лишь говорит, что вы обычный распространитель советской и российской лжи и пропаганды, не суть важно, сознательно или как жертва оной.Хотя, если подходить совсем уж формально, то юридически точно ни подтвердить ни опровергнуть этот тезис либо вообще невозможно, либо крайне сложно, а потому любые заявления на эту тему являются суждениями, и не могут быть названы ни ложью ни правдой и тем более с какими-то %%. Но вот визги о "оскорблении памяти" по поводу и без - выказывают эмоциональное, а не рациональное восприятие, что свойственно потребителям пропаганды