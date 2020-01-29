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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5385538653875388
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:49

  budivelnik написав:
  yanyura написав:P.S. Вы уже нашли ссылку, откуда взяли своё
москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.
:?:
Ви при***
Фразу а мы всех в пепел,сами в рай - проголосив намісник Бога на території росії(людина яка вища від кирила гундяєва) - вован пітерский, на прізвисько ху.ло

Т.е. ссылку на эту вашу цитату вы так и не можете привести!

Сам придумал, сам написал (даже на русском языке!), сам начал выкручиваться, когда понял, что пойман, при этом уже сократил свою же цитату с
москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

до
а мы всех в пепел,сами в рай


Еще один пример:
  budivelnik написав:1 Як я розумію однією тезою про Японію яка згідно приведенної опонентом таблички найменш релігійна - я нівелював всю табличку
Без синтоїзму-Держави Японія не було б.

Вы не умеете не только понимать прочитанного, но даже и читать.
В оригинале
The 20 least religious countries

China - 7% feel religious
Japan - 13%
Estonia - 16%
...

Китай в упор не замечен.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 19:52

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:3) Экс-замминистра Грымчака выпустили из СИЗО

"Сегодня в судебном заседании рассматривали наше ходатайство об изменении меры пресечения Грымчаку. Мы имели право ходатайствовать через 30 дней. Судья Широкая изменила меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - заявила адвокат Татьяна Матяш


А как всё громко начиналось - взяточник, потом мошенник, потом ещё переквалифицировали дело

А как всё громко начиналось

Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрия Гримчака.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл. моего бывшего помощника и депутата Ю. Гримчака.

НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех", - написал Луценко.

https://censor.net.ua/news/3142940/styd ... senko_foto
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:01

  Faceless написав:Только у очень умственно ограниченных признание того, что СССР был агрессором, означает оскорбление памяти тех, кто в боях защищал родную землю. А СССР агрессором был несомненно, и частью глобальной лжи и пропаганды было в частности и выдумка "ВОВ" как чего-то отдельного от Второй Мировой, и попытки заменить последнюю этой своей выдумкой - а главной целью всего этого вранья было выставить СССР в роли жертвы и замылить факт того, что Вторая Мировая война была развязана Германией и СССР совместно и в статусе союзников.
То, что вы тут шаблонно выступили с пропагандистскими лозунгами про " оскорбление памяти" лишь говорит, что вы обычный распространитель советской и российской лжи и пропаганды, не суть важно, сознательно или как жертва оной.
Хотя, если подходить совсем уж формально, то юридически точно ни подтвердить ни опровергнуть этот тезис либо вообще невозможно, либо крайне сложно, а потому любые заявления на эту тему являются суждениями, и не могут быть названы ни ложью ни правдой и тем более с какими-то %%. Но вот визги о "оскорблении памяти" по поводу и без - выказывают эмоциональное, а не рациональное восприятие, что свойственно потребителям пропаганды

А почему удаляются посты о предвоенном поведении Польши?
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:05

Сенцов удивился числу бомжей в США

Это меня больше всего удивляет в этой стране: она миллиарды долларов тратит на поддержку других государств, а бездомных из своих улиц убрать не в состоянии
Манипуляторы:
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 20:10

  M-A-X написав:
Это меня больше всего удивляет в этой стране: она миллиарды долларов тратит на поддержку других государств, а бездомных из своих улиц убрать не в состоянии

Вони не мають права їх переселяти - вільна країна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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