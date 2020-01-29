Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5386538753885389> Додано: Чет 30 січ, 2020 20:10 M-A-X написав: Это меня больше всего удивляет в этой стране: она миллиарды долларов тратит на поддержку других государств, а бездомных из своих улиц убрать не в состоянии

Вони не мають права їх переселяти - вільна країна. Вони не мають права їх переселяти - вільна країна. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9791 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 20:34 M-A-X написав: sequence написав: pesikot написав: ..

А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?

Опять манипулируешь ..А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?Опять манипулируешь

не были, зато лихо воспользовались впоследствии.

надо вернуть, по совести?? не были, зато лихо воспользовались впоследствии.надо вернуть, по совести??

Патриоты на этот вопрос неудобно отмалчиваются. Патриоты на этот вопрос неудобно отмалчиваются.

Зато любители колбасы по 2.20 активно форсируют тему "возврата территорий".

УССР не была отдельным государством, все претензии к РФ, как правоприемнице СССР Зато любители колбасы по 2.20 активно форсируют тему "возврата территорий".УССР не была отдельным государством, все претензии к РФ, как правоприемнице СССР "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3839 З нами з: 31.08.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 832 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 20:41 yanyura

И чё ? Всё это относится к теме, "как всё громко начиналось"

Это не отменяет факта, что сперва, дело было как взяточниство, потом как мошеничество, потом ещё как-то.

Зоолог вы наш, смотрите уже не на то что было ранее, а на то что сейчас И чё ? Всё это относится к теме, "как всё громко начиналось"Это не отменяет факта, что сперва, дело было как взяточниство, потом как мошеничество, потом ещё как-то.Зоолог вы наш, смотрите уже не на то что было ранее, а на то что сейчас "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3839 З нами з: 31.08.09 Подякував: 282 раз. Подякували: 832 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 20:50 Faceless написав: Волгарь написав: Faceless написав: Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело. Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.

ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПАНА ПРЕЗИДЕНТА - 100% ЛОЖЬ, И ПРЯМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ, в том числе минимум 5 млн. жителей УССР.

И, конечно, такие заявления только усиливают все негативные стереотипы об Украине, бытующие в российском обществе. ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ ПАНА ПРЕЗИДЕНТА - 100% ЛОЖЬ, И ПРЯМОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ МИЛЛИОНОВ ПОГИБШИХ, в том числе минимум 5 млн. жителей УССР.И, конечно, такие заявления только усиливают все негативные стереотипы об Украине, бытующие в российском обществе.

Во-первых, это не оскорбление аж никак ничьей памяти. Только у очень умственно ограниченных признание того, что СССР был агрессором, означает оскорбление памяти тех, кто в боях защищал родную землю. А СССР агрессором был несомненно, и частью глобальной лжи и пропаганды было в частности и выдумка "ВОВ" как чего-то отдельного от Второй Мировой, и попытки заменить последнюю этой своей выдумкой - а главной целью всего этого вранья было выставить СССР в роли жертвы и замылить факт того, что Вторая Мировая война была развязана Германией и СССР совместно и в статусе союзников.

То, что вы тут шаблонно выступили с пропагандистскими лозунгами про " оскорбление памяти" лишь говорит, что вы обычный распространитель советской и российской лжи и пропаганды, не суть важно, сознательно или как жертва оной.

Хотя, если подходить совсем уж формально, то юридически точно ни подтвердить ни опровергнуть этот тезис либо вообще невозможно, либо крайне сложно, а потому любые заявления на эту тему являются суждениями, и не могут быть названы ни ложью ни правдой и тем более с какими-то %%. Но вот визги о "оскорблении памяти" по поводу и без - выказывают эмоциональное, а не рациональное восприятие, что свойственно потребителям пропаганды Во-первых, это не оскорбление аж никак ничьей памяти. Только у очень умственно ограниченных признание того, что СССР был агрессором, означает оскорбление памяти тех, кто в боях защищал родную землю. А СССР агрессором был несомненно, и частью глобальной лжи и пропаганды было в частности и выдумка "ВОВ" как чего-то отдельного от Второй Мировой, и попытки заменить последнюю этой своей выдумкой - а главной целью всего этого вранья было выставить СССР в роли жертвы и замылить факт того, что Вторая Мировая война была развязана Германией и СССР совместно и в статусе союзников.То, что вы тут шаблонно выступили с пропагандистскими лозунгами про " оскорбление памяти" лишь говорит, что вы обычный распространитель советской и российской лжи и пропаганды, не суть важно, сознательно или как жертва оной.Хотя, если подходить совсем уж формально, то юридически точно ни подтвердить ни опровергнуть этот тезис либо вообще невозможно, либо крайне сложно, а потому любые заявления на эту тему являются суждениями, и не могут быть названы ни ложью ни правдой и тем более с какими-то %%. Но вот визги о "оскорблении памяти" по поводу и без - выказывают эмоциональное, а не рациональное восприятие, что свойственно потребителям пропаганды



СССР - агрессор и основной участник развязывания ВМВ на основании того что совместно с Германией разделил Польшу в 1939г и в в 1939-1940гг аннексировал страны Балтии,Буковину и Бессарабию.

Будто до этого не было аншлюса Австрии, Мюнхенского сговора с аннексией Чехии, американские корпорации не помогали создавать немецкую военную машину.

И,самое главное, почему опять был поднят вопрос ВМВ.

Это 75-летие освобождения Освенцима. Что сделали западные страны,включая США, для спасения немецких,австрийских, а потом и европейских евреев? Ничего. СССР - агрессор и основной участник развязывания ВМВ на основании того что совместно с Германией разделил Польшу в 1939г и в в 1939-1940гг аннексировал страны Балтии,Буковину и Бессарабию.Будто до этого не было аншлюса Австрии, Мюнхенского сговора с аннексией Чехии, американские корпорации не помогали создавать немецкую военную машину.И,самое главное, почему опять был поднят вопрос ВМВ.Это 75-летие освобождения Освенцима. Что сделали западные страны,включая США, для спасения немецких,австрийских, а потом и европейских евреев? Ничего. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2712 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 21:17 Re: Політичні дискусії shapo написав: Это 75-летие освобождения Освенцима. Что сделали западные страны,включая США, для спасения немецких,австрийских, а потом и европейских евреев? Ничего. Это 75-летие освобождения Освенцима. Что сделали западные страны,включая США, для спасения немецких,австрийских, а потом и европейских евреев? Ничего.

Навіть жодної бомби не скинули на газові печі, хоча в'язні на це дуже сподівались. Могли і викупити мільойн євреїв, як пропонував Ейхман, але есесівці переоцінили вплив євреїв на уряди противників.

Та й після війни США не надто сильно підтримував Ізраїль, навпаки - їх симпатії були на боці арабів, в яких була нафта. Навіть жодної бомби не скинули на газові печі, хоча в'язні на це дуже сподівались. Могли і викупити мільойн євреїв, як пропонував Ейхман, але есесівці переоцінили вплив євреїв на уряди противників.Та й після війни США не надто сильно підтримував Ізраїль, навпаки - їх симпатії були на боці арабів, в яких була нафта. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9791 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 21:20 yanyura написав: Т.е. ссылку на эту вашу цитату вы так и не можете привести!

Сам придумал, сам написал (даже на русском языке!), сам начал выкручиваться, когда понял, что пойман, при этом уже сократил свою же цитату с

москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски. до а мы всех в пепел,сами в рай Т.е. ссылку на эту вашу цитату вы так и не можете привести!Сам придумал, сам написал (дажеязыке!), сам начал выкручиваться, когда понял, что пойман, при этом уже сократил свою же цитату сдо Оригінал



https://www.bbc.com/russian/news-45905674

мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие yanyura написав: Еще один пример:

budivelnik написав: 1 Як я розумію однією тезою про Японію яка згідно приведенної опонентом таблички найменш релігійна - я нівелював всю табличку

Без синтоїзму-Держави Японія не було б. 1 Як я розумію однією тезою про- я нівелював всю табличкуБез синтоїзму-Держави Японія не було б. Вы не умеете не только понимать прочитанного, но даже и читать.

В оригинале

The 20 least religious countries



China - 7% feel religious

Japan - 13%

Estonia - 16%... Китай в упор не замечен. Еще один пример:Вы не умеете не только понимать прочитанного, но даже и читать.В оригиналеКитай в упор не замечен. Тепер про релігію

На першому місці Китай, 7%=100 млн...

На другому місці Японія 13%=20 млн

Але основа Японії -синтоїзм , а імператор Японії - Бог...Так , після 1945 це спробували змінити-але релігія ж то залишилась.

Тому

Якщо якесь дослідження каже що Японія країна з найменшим впливом релігії - воно просто бреше, або чогось недоговорює.



Останнє

Мені цікаво

Педераційники витрачають мільярди для того щоб не допустити створення ПЦУ ( і перехід з УПЦ МП в ПЦУ) парафій+постійно створюють фейки( і платять за їх створення) про насильницьку дерусифікацію України

Питання - вони дурні?

Чи в Україні є корисні ідіоти які в це вірять і безкоштовно цю маячню підтримують? ОригіналТепер про релігіюНа першому місці Китай, 7%=100 млн...На другому місці Японія 13%=20 млнАле основа Японії -синтоїзм , а імператор Японії - Бог...Так , після 1945 це спробували змінити-але релігія ж то залишилась.ТомуЯкщо якесь дослідження каже що Японія країна з найменшим впливом релігії - воно просто бреше, або чогось недоговорює.ОстаннєМені цікавоПедераційники витрачають мільярди для того щоб не допустити створення ПЦУ ( і перехід з УПЦ МП в ПЦУ) парафій+постійно створюють фейки( і платять за їх створення) про насильницьку дерусифікацію УкраїниПитання - вони дурні?Чи в Україні є корисні ідіоти які в це вірять і безкоштовно цю маячню підтримують? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21964 З нами з: 15.01.09 Подякував: 157 раз. Подякували: 2248 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 21:29 lapay написав: shapo написав: Это 75-летие освобождения Освенцима. Что сделали западные страны,включая США, для спасения немецких,австрийских, а потом и европейских евреев? Ничего. Это 75-летие освобождения Освенцима. Что сделали западные страны,включая США, для спасения немецких,австрийских, а потом и европейских евреев? Ничего.

Навіть жодної бомби не скинули на газові печі, хоча в'язні на це дуже сподівались. Могли і викупити мільойн євреїв, як пропонував Ейхман, але есесівці переоцінили вплив євреїв на уряди противників.

Та й після війни США не надто сильно підтримував Ізраїль, навпаки - їх симпатії були на боці арабів, в яких була нафта. Навіть жодної бомби не скинули на газові печі, хоча в'язні на це дуже сподівались. Могли і викупити мільойн євреїв, як пропонував Ейхман, але есесівці переоцінили вплив євреїв на уряди противників.Та й після війни США не надто сильно підтримував Ізраїль, навпаки - їх симпатії були на боці арабів, в яких була нафта.



Совершенно верно.

Ключевую роль в ООН при голосовании за создание государства Израиль сыграл СССР.

Хотя в это время Сталин проводил внутри страны компанию против безродных космополитов на внешней он решил создать свой форпост на БВ,но проиграл. Совершенно верно.Ключевую роль в ООН при голосовании за создание государства Израиль сыграл СССР.Хотя в это время Сталин проводил внутри страны компанию против безродных космополитов на внешней он решил создать свой форпост на БВ,но проиграл. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2712 З нами з: 29.05.18 Подякував: 88 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 21:31 Puente написав: ЛАД написав: Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви.

Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви.



Ну - у нас же не династичне управління країною ...

Якщо якийсь політик намагається щось "приліпити" до себе загальне - у нього не вийде ніколи . І Порошенко своїми поїздками з Єпіфанієм нічого собі не виграв - а скоріше навпаки ... А те , що Ви називаєте намаганням побудувати державну церкву - через 10 років вже всі забудуть - а церква залишится ... Ну - у нас же не династичне управління країною ...Якщо якийсь політик намагається щось "приліпити" до себе загальне - у нього не вийде ніколи . І Порошенко своїми поїздками з Єпіфанієм нічого собі не виграв - а скоріше навпаки ... А те , що Ви називаєте намаганням побудувати державну церкву - через 10 років вже всі забудуть - а церква залишится ...

Подивимося ... Подивимося ... Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15287 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 21:44 Faceless

Прошу прощения ошибался.

Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов.

Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн.

При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие.

Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые. Прошу прощения ошибался.Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов.Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн.При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие.Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15287 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 21:49 budivelnik

Ай, молодца!



Сперва привел цитату

а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.

После N-ного напоминания, наконец-то привел ссылку с цитатой, но она оказалось совсем не такой:

мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут.

И где в ней " поэтому -только по русски "?



Почему упор на слова

поэтому -только по русски

Да потому, что ваш пост касался именно русского языка:

budivelnik написав: yanyura написав: Так вы оказывается против Вселенского патриархата (Константинополя)! Так вы оказывается против Вселенского патриархата (Константинополя)! А ви різницю між позицією Константинополя і москви-знаєте?

Константинополь - Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках.

москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.



Різницю самі знайдете-чи пояснювати? А ви різницю між позицією Константинополя і москви-знаєте?Константинополь - Если на данной территории будут русскоязычные, грекоязычные, румыноязычные или англоязычные верующие, она должна служить им на этих языках.москва - а мы всех в пепел,сами в рай - поэтому -только по русски.Різницю самі знайдете-чи пояснювати?





А вот это

Тепер про релігію

На першому місці Китай, 7%=100 млн...

На другому місці Японія 13%=20 млн

Але основа Японії -синтоїзм , а імператор Японії - Бог...Так , після 1945 це спробували змінити-але релігія ж то залишилась.

Тому

Якщо якесь дослідження каже що Японія країна з найменшим впливом релігії - воно просто бреше, або чогось недоговорює.

напомнило бородатый анекдот:



Студент пришел на экзамен по зоологии, но он выучил только про червей. Вытянул билет, а там про слона.

Студент, конечно не растерялся и начал отвечать.

- Слон животное из семейства млекопитающих, спереди у него хобот - червеобразный отросток.

Черви это беспозвоночные животные, примером которых являются дождевые черви. Дождевой червь живет в земле

и т.д. и т.п.



Вы явно такой же студент.

Чи в Україні є корисні ідіоти які в це вірять і безкоштовно цю маячню підтримують? Ай, молодца!Сперва привел цитатуПосле N-ного напоминания, наконец-то привел ссылку с цитатой, но она оказалось совсем не такой:И где в ней ""?Почему упор на словаДа потому, что ваш пост касался именно русского языка:А вот этонапомнило бородатый анекдот:Студент пришел на экзамен по зоологии, но он выучил только про червей. Вытянул билет, а там про слона.Студент, конечно не растерялся и начал отвечать.- Слон животное из семейства млекопитающих, спереди у него хобот - червеобразный отросток.Черви это беспозвоночные животные, примером которых являются дождевые черви. Дождевой червь живет в землеи т.д. и т.п.Вы явно такой же студент. yanyura Повідомлень: 5269 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1226 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 5386538753885389> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм