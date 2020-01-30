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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5386538753885389 Додано: Чет 30 січ, 2020 21:57 Faceless написав: ............

Стоит отметить опять таки тот факт, что вообще нет смысла оперировать терминами "славянский язык" и "славянская письменность" за отсутствием этих понятий как таковых. И уж тем более нельзя приравнивать искусственный церковнославянский с латынью или греческим. Ну изобрели этот недоязык для ведения богослужений и написания специализированной литературы. Ну вели эти богослужения на нем долгое время. Но он не является и никогда не был ни национальным языком, ни даже производным от него. И даже на "древность" не особо претендует. Он скорее представляет из себя просто церковную атрибутику, наподобие замысловатых нарядов священников. ............Стоит отметить опять таки тот факт, что вообще нет смысла оперировать терминами "славянский язык" и "славянская письменность" за отсутствием этих понятий как таковых. И уж тем более нельзя приравнивать искусственный церковнославянский с латынью или греческим. Ну изобрели этот недоязык для ведения богослужений и написания специализированной литературы. Ну вели эти богослужения на нем долгое время. Но он не является и никогда не был ни национальным языком, ни даже производным от него. И даже на "древность" не особо претендует. Он скорее представляет из себя просто церковную атрибутику, наподобие замысловатых нарядов священников.

Во-первых, я нигде не писал о "славянском языке". Отметил только, что язык богослужения настолько же не русский, насколько и не украинский.

Во-вторых, точно не скажу, но думаю, что для своего времени он был вполне себе живым. Вряд ли Кирилл и Мефодий занимались совсем уж "придумыванием" языка.

Статью, на кот. я ссылался, Вы, видимо, читать не захотели, а жаль, вопросов было бы меньше. Во-первых, я нигде не писал о "славянском языке". Отметил только, что язык богослужения настолько же не русский, насколько и не украинский.Во-вторых, точно не скажу, но думаю, что для своего времени он был вполне себе живым. Вряд ли Кирилл и Мефодий занимались совсем уж "придумыванием" языка.Статью, на кот. я ссылался, Вы, видимо, читать не захотели, а жаль, вопросов было бы меньше. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15287 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 21:59 lapay написав: ЛАД написав: И да, я понимаю разницу между "государственной" и "украинской" церквами. Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви. И да, я понимаю разницу между "государственной" и "украинской" церквами. Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви.

В нас немає державної церкви, тим більше, що церква відділена від держави. ПЦУ лише наслідок скасування Вселенським патріархатом незаконної анексії києвського патріархату московським в 1668 році. В нас немає державної церкви, тим більше, що церква відділена від держави. ПЦУ лише наслідок скасування Вселенським патріархатом незаконної анексії києвського патріархату московським в 1668 році.

Я написал о попытке .



И почему, если у нас "церква відділена від держави", активно занимался томосом светский президент? Я написал оИ почему, если у нас "церква відділена від держави", активно занимался томосом светский президент? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15287 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4012 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 22:06 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Faceless

Прошу прощения ошибался.

Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов.

Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн.

При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие.

Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые. Прошу прощения ошибался.Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов.Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн.При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие.Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые. Ну вот, опять у вас мир черно-белый, и вы при этом ещё будете что-то рассказывать о политвзглядах и истории Ну вот, опять у вас мир черно-белый, и вы при этом ещё будете что-то рассказывать о политвзглядах и истории Faceless

Модератор Повідомлень: 26380 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1138 раз. Подякували: 6211 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 22:06 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые. Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые.

Таємні протоколи з Німеччиною були тільки в СРСР. Поляки і угорці забрали спірні територі Чехословаччини згідно Мюнхенської угоди. Поляки не очікували наступ СРСР в 1939 році, тому для них вони такі самі окупанти, як і нацисти, які потім розстріляли військовополених офіцерів. Таємні протоколи з Німеччиною були тільки в СРСР. Поляки і угорці забрали спірні територі Чехословаччини згідно Мюнхенської угоди. Поляки не очікували наступ СРСР в 1939 році, тому для них вони такі самі окупанти, як і нацисти, які потім розстріляли військовополених офіцерів. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9793 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 22:12 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Во-вторых, точно не скажу, но думаю, что для своего времени он был вполне себе живым. Вряд ли Кирилл и Мефодий занимались совсем уж "придумыванием" языка. Во-вторых, точно не скажу, но думаю, что для своего времени он был вполне себе живым. Вряд ли Кирилл и Мефодий занимались совсем уж "придумыванием" языка.

Староболгарська, яка не мала відношення до Києвської русі, як і вигадана ними глаголиця.

ЛАД написав: И почему, если у нас "церква відділена від держави", активно занимался томосом светский президент? И почему, если у нас "церква відділена від держави", активно занимался томосом светский президент?

Бо національну автокефалію повинні просити урядовці - такі правила у Вселенського патріархату. Виникає нова держава, як і просить створити національну церкву. Якщо не просить, то і нема потреби ворушити консервативну церковну структуру. Староболгарська, яка не мала відношення до Києвської русі, як і вигадана ними глаголиця.Бо національну автокефалію повинні просити урядовці - такі правила у Вселенського патріархату. Виникає нова держава, як і просить створити національну церкву. Якщо не просить, то і нема потреби ворушити консервативну церковну структуру. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9793 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 січ, 2020 22:43 pesikot написав: zРадио написав: Faceless написав: Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело. Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.



Кацапы нарадоваться не могут - РСФСР по итогам пакта Риббентропа-Молотова и последовавшего за ним вторжения в Польшу немецких и советских войск не приросла территорией ни на сантиметр. А вот УССР и БССР - приросли значительно. Кацапы нарадоваться не могут - РСФСР по итогам пакта Риббентропа-Молотова и последовавшего за ним вторжения в Польшу немецких и советских войск не приросла территорией ни на сантиметр. А вот УССР и БССР - приросли значительно.

А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?

Опять манипулируешь А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ?Опять манипулируешь



А причем здесь это? Думаешь, нашел, к чему придолбаться? Важно то, что сегодня в составе Украины и Беларуси находятся территории, "захваченные" (и на самом деле возвращенные) у Польши в 1939-м. И именно против Украины и Беларуси, а не РФ, направлен исторический ревизионизм поляков.



Только белорусам хватает мозгов играть за себя, а не Польшу, а нам - нет.



Вообще, интересно, куда это все зайдет, ведь на территорию Польши в сентябре 1939-го вошли войска не только Германии и СССР, но еще Словацкой республики, незадолго до этого созданной Гитлером.



Только словаков никто в развязывании ВМВ не винит - они вернули себе то, что в 1920-м и 1938-м забрала у них Польша. Ровно то же самое сделал СССР.



Мотивы Польши видны издалека - во-первых, этой пропагандой они прикрывают свой фактический статус агрессора во ВМВ, пытаясь изобразить из себя жертву (Польша напала на Тешинскую область Чехословакии еще до того, как Германия напала на Судетскую область Чехословакии). Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ. А причем здесь это? Думаешь, нашел, к чему придолбаться? Важно то, что сегодня в составе Украины и Беларуси находятся территории, "захваченные" (и на самом деле возвращенные) у Польши в 1939-м. И именно против Украины и Беларуси, а не РФ, направлен исторический ревизионизм поляков.Только белорусам хватает мозгов играть за себя, а не Польшу, а нам - нет.Вообще, интересно, куда это все зайдет, ведь на территорию Польши в сентябре 1939-го вошли войска не только Германии и СССР, но еще Словацкой республики, незадолго до этого созданной Гитлером.Только словаков никто в развязывании ВМВ не винит - они вернули себе то, что в 1920-м и 1938-м забрала у них Польша. Ровно то же самое сделал СССР.Мотивы Польши видны издалека - во-первых, этой пропагандой они прикрывают свой фактический статус агрессора во ВМВ, пытаясь изобразить из себя жертву (Польша напала на Тешинскую область Чехословакии еще до того, как Германия напала на Судетскую область Чехословакии). Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ. zРадио

Повідомлень: 4792 З нами з: 02.05.18 Подякував: 895 раз. Подякували: 2040 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5386538753885389 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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