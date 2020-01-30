Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:............ Стоит отметить опять таки тот факт, что вообще нет смысла оперировать терминами "славянский язык" и "славянская письменность" за отсутствием этих понятий как таковых. И уж тем более нельзя приравнивать искусственный церковнославянский с латынью или греческим. Ну изобрели этот недоязык для ведения богослужений и написания специализированной литературы. Ну вели эти богослужения на нем долгое время. Но он не является и никогда не был ни национальным языком, ни даже производным от него. И даже на "древность" не особо претендует. Он скорее представляет из себя просто церковную атрибутику, наподобие замысловатых нарядов священников.
Во-первых, я нигде не писал о "славянском языке". Отметил только, что язык богослужения настолько же не русский, насколько и не украинский. Во-вторых, точно не скажу, но думаю, что для своего времени он был вполне себе живым. Вряд ли Кирилл и Мефодий занимались совсем уж "придумыванием" языка. Статью, на кот. я ссылался, Вы, видимо, читать не захотели, а жаль, вопросов было бы меньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Faceless Прошу прощения ошибался. Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов. Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн. При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие. Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые.
Ну вот, опять у вас мир черно-белый, и вы при этом ещё будете что-то рассказывать о политвзглядах и истории
ЛАД написав:Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые.
Таємні протоколи з Німеччиною були тільки в СРСР. Поляки і угорці забрали спірні територі Чехословаччини згідно Мюнхенської угоди. Поляки не очікували наступ СРСР в 1939 році, тому для них вони такі самі окупанти, як і нацисти, які потім розстріляли військовополених офіцерів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Во-вторых, точно не скажу, но думаю, что для своего времени он был вполне себе живым. Вряд ли Кирилл и Мефодий занимались совсем уж "придумыванием" языка.
Староболгарська, яка не мала відношення до Києвської русі, як і вигадана ними глаголиця.
ЛАД написав:И почему, если у нас "церква відділена від держави", активно занимался томосом светский президент?
Бо національну автокефалію повинні просити урядовці - такі правила у Вселенського патріархату. Виникає нова держава, як і просить створити національну церкву. Якщо не просить, то і нема потреби ворушити консервативну церковну структуру.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
Кацапы нарадоваться не могут - РСФСР по итогам пакта Риббентропа-Молотова и последовавшего за ним вторжения в Польшу немецких и советских войск не приросла территорией ни на сантиметр. А вот УССР и БССР - приросли значительно.
А разве УССР и БССР были отдельными государствами в 1939 году ? Опять манипулируешь
А причем здесь это? Думаешь, нашел, к чему придолбаться? Важно то, что сегодня в составе Украины и Беларуси находятся территории, "захваченные" (и на самом деле возвращенные) у Польши в 1939-м. И именно против Украины и Беларуси, а не РФ, направлен исторический ревизионизм поляков.
Только белорусам хватает мозгов играть за себя, а не Польшу, а нам - нет.
Вообще, интересно, куда это все зайдет, ведь на территорию Польши в сентябре 1939-го вошли войска не только Германии и СССР, но еще Словацкой республики, незадолго до этого созданной Гитлером.
Только словаков никто в развязывании ВМВ не винит - они вернули себе то, что в 1920-м и 1938-м забрала у них Польша. Ровно то же самое сделал СССР.
Мотивы Польши видны издалека - во-первых, этой пропагандой они прикрывают свой фактический статус агрессора во ВМВ, пытаясь изобразить из себя жертву (Польша напала на Тешинскую область Чехословакии еще до того, как Германия напала на Судетскую область Чехословакии). Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ.
Faceless написав:Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.
Ну да. А Польша с разделом Чехословакии ангелочки, безвинно пострадавшие. Не помните, как это происходило? На месте поляков стоило бы молчать в тряпочку. Гитлер с поводом для войны повторил их опыт с Чехословакией один к одному. А Англия с Францией вообще белые и пушистые после Мюнхена. Я как-то задавал Вам вопрос о возрасте. Просто интересно, с какого года начали так учить историю.
Вы вот сейчас хотите весь мир перевести в какой-то дискретный черно-белый вариант. "Ангелочки", "белые и пушистые", "стоило бы молчать в тряпочку" и все тому подобное - в таком русле даже диалог на эту тему начинать уже нет смысла. Не помню ли я, как это происходило? Нет, на момент, когда эти события происходили, меня даже в проекте не было.
Не знаю, может я непонятно написал? Где Вы увидели у меня желание "весь мир перевести в какой-то дискретный черно-белый вариант"? Я как раз выступаю против этого. Такой попыткой является именно желание обвинить Союз вместе с Германией в разжигании 2-ой мировой. Шутка насчёт "меня даже в проекте не было" похожа на ёрничанье. Как Вы понимаете, меня тогда тоже "даже в проекте не было". Помнить все мы это можем только из истории, живых свидетелей уже не осталось. Почитайте статьи "Мюнхенское соглашение" и "Тешинская_Силезия" в Вики. Не нравится русская, посмотрите здесь - https://en.wikipedia.org/wiki/Munich_Agreement Вот цитата по ссылке из англ. Вики в гуглопереводе:
Польский ультиматум окончательно решил Бенеш, по его собственным словам, отказаться от любой идеи сопротивления мюнхенскому поселению. [71] Немцы были в восторге от этого результата и были рады отдать жертву небольшого провинциального железнодорожного центра в Польшу в обмен на последующие пропагандистские выгоды. Он распространил вину за раздел Чехословакии, сделал Польшу участником процесса и запутал политические ожидания. Польшу обвинили в том, что она была соучастницей нацистской Германии- обвинение, которое Варшаве было трудно отрицать
Так что претензии по поводу "белые и пушистые" это не ко мне, а к тем, кто обвиняет Союз в участии в расчленении Польши, "забывая" о в общем-то аналогичном сговоре поляков по Чехословакии и "забывая" о Мюнхене и многом другом. Ещё одна цитата оттуда же:
В 1938 году Советский Союз был в союзе с Францией и Чехословакией. В сентябре 1939 года Советский Союз был, по сути, сторонником войны.с нацистской Германией из-за Мюнхена и нацистской Германии может начаться Вторая мировая война [58] . То, что Гитлер и Сталин сделали в 1939 году, по сути не отличалось от того, что сделали англичане и французы год назад.
И последняя цитата:
Иосиф Сталин был расстроен результатами мюнхенской конференции. Советы, заключившие договор о взаимной военной помощи с Чехословакией, почувствовали себя преданными Францией, которая также имела договор о взаимной военной помощи с Чехословакией. Британцы и французы, однако, в основном использовали Советы как угрозу повесить над немцами. Сталин пришел к выводу, что Запад активно вступил в сговор с Гитлером, чтобы передать нацистам центральноевропейскую страну, вызывая опасения, что они могут сделать то же самое с Советским Союзом в будущем, что позволит разделить СССР между западными державами и фашистами Ось . Эта вера привела Советский Союз к переориентации своей внешней политики на сближениес Германией, которая в конечном итоге привело к подписанию пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году [55] советского премьера Вячеслава Молотова , осудил поляков как «шакалов Гитлера ».
Так что заявления о том, что зачинщики войны Германия и Союз по меньшей мере недобросовестны.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 01:54, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые.
Таємні протоколи з Німеччиною були тільки в СРСР. Поляки і угорці забрали спірні територі Чехословаччини згідно Мюнхенської угоди. Поляки не очікували наступ СРСР в 1939 році, тому для них вони такі самі окупанти, як і нацисти, які потім розстріляли військовополених офіцерів.
Э нет. Не придумывайте. Никаких поляков и венгров в Мюнхенских соглашениях не было. Какая разница очікували или нет. Наступление РККА началось уже фактически после разгрома польской армии Германией. И я сейчас не говорю о расчленении Польши, а напомнил об аналогичных действиях поляков в Чехословакии.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Во-вторых, точно не скажу, но думаю, что для своего времени он был вполне себе живым. Вряд ли Кирилл и Мефодий занимались совсем уж "придумыванием" языка.
Староболгарська, яка не мала відношення до Києвської русі, як і вигадана ними глаголиця.
Не совсем так (из статьи, на кот. я раньше давал ссылку:
Кирилл и Мефодий не создавали одного универсального языка для богослужения всех славян. Первая их миссия была среди родственных им болгар в округе Солуни. Братья лишь проработали грамматику и дали азбуку. (В этом их деятельность сопоставима с деятельностью Косты Хетагурова среди осетин). Впоследствии, когда они столкнулись с новым славянским диалектом (моравско-паннонским), им не пришло в голову заставить древних жителей современной Чехии молиться на болгарском диалекте славянского языка. Братья «перевели» свой первый труд для моравов на их диалект. Но самое главное здесь то, что и солунские, и моравские славяне получали в письменном виде свой родной, живой язык общения.
и ещё:
наш современный «церковнославянский язык» есть дело отнюдь не святых братьев, а самая что ни есть научная проработка древнего языка немецкими (чаще совсем не православными) филологами в царствование Российской императрицы Елизаветы Петровны.
Не буду больше обсуждать этот вопрос - не специалист. Повторяю, я затронул эту тему только к тому, что церковнославянский (язык богослужения РПЦ) настолько же не русский, как и не украинский.
ЛАД написав:И почему, если у нас "церква відділена від держави", активно занимался томосом светский президент?
Бо національну автокефалію повинні просити урядовці - такі правила у Вселенського патріархату. Виникає нова держава, як і просить створити національну церкву. Якщо не просить, то і нема потреби ворушити консервативну церковну структуру.
Ссылку можно?
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 02:18, всього редагувалось 5 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.