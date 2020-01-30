Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:09

Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело. Кстати, Зе таки заслужил небольшой респект за свою речь о том, что СССР сыграл равную роль с Германией в развязывании Второй Мировой. Естесственно, у кацапов сразу истерика, забомбило и пригорело.

Ну да.

А Польша с разделом Чехословакии ангелочки, безвинно пострадавшие. Не помните, как это происходило? На месте поляков стоило бы молчать в тряпочку. Гитлер с поводом для войны повторил их опыт с Чехословакией один к одному.

А Англия с Францией вообще белые и пушистые после Мюнхена.

Я как-то задавал Вам вопрос о возрасте. Просто интересно, с какого года начали так учить историю. Ну да.А Польша с разделом Чехословакии ангелочки, безвинно пострадавшие. Не помните, как это происходило? На месте поляков стоило бы молчать в тряпочку. Гитлер с поводом для войны повторил их опыт с Чехословакией один к одному.А Англия с Францией вообще белые и пушистые после Мюнхена.Я как-то задавал Вам вопрос о возрасте. Просто интересно, с какого года начали так учить историю.

Вы вот сейчас хотите весь мир перевести в какой-то дискретный черно-белый вариант. "Ангелочки", "белые и пушистые", "стоило бы молчать в тряпочку" и все тому подобное - в таком русле даже диалог на эту тему начинать уже нет смысла.

Не помню ли я, как это происходило? Нет, на момент, когда эти события происходили, меня даже в проекте не было. Вы вот сейчас хотите весь мир перевести в какой-то дискретный черно-белый вариант. "Ангелочки", "белые и пушистые", "стоило бы молчать в тряпочку" и все тому подобное - в таком русле даже диалог на эту тему начинать уже нет смысла.Не помню ли я, как это происходило? Нет, на момент, когда эти события происходили, меня даже в проекте не было.

Польский ультиматум окончательно решил Бенеш, по его собственным словам, отказаться от любой идеи сопротивления мюнхенскому поселению. [71] Немцы были в восторге от этого результата и были рады отдать жертву небольшого провинциального железнодорожного центра в Польшу в обмен на последующие пропагандистские выгоды. Он распространил вину за раздел Чехословакии, сделал Польшу участником процесса и запутал политические ожидания. Польшу обвинили в том, что она была соучастницей нацистской Германии- обвинение, которое Варшаве было трудно отрицать

В 1938 году Советский Союз был в союзе с Францией и Чехословакией. В сентябре 1939 года Советский Союз был, по сути, сторонником войны.с нацистской Германией из-за Мюнхена и нацистской Германии может начаться Вторая мировая война [58] . То, что Гитлер и Сталин сделали в 1939 году, по сути не отличалось от того, что сделали англичане и французы год назад.

Иосиф Сталин был расстроен результатами мюнхенской конференции. Советы, заключившие договор о взаимной военной помощи с Чехословакией, почувствовали себя преданными Францией, которая также имела договор о взаимной военной помощи с Чехословакией. Британцы и французы, однако, в основном использовали Советы как угрозу повесить над немцами. Сталин пришел к выводу, что Запад активно вступил в сговор с Гитлером, чтобы передать нацистам центральноевропейскую страну, вызывая опасения, что они могут сделать то же самое с Советским Союзом в будущем, что позволит разделить СССР между западными державами и фашистами Ось . Эта вера привела Советский Союз к переориентации своей внешней политики на сближениес Германией, которая в конечном итоге привело к подписанию пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году [55] советского премьера Вячеслава Молотова , осудил поляков как «шакалов Гитлера ».

Союз

Не знаю, может я непонятно написал?Где Вы увидели у меня желание "весь мир перевести в какой-то дискретный черно-белый вариант"?Я как раз выступаю против этого. Такой попыткой является именно желание обвинить Союз вместе с Германией в разжигании 2-ой мировой.Шутка насчёт "меня даже в проекте не было" похожа на ёрничанье. Как Вы понимаете, меня тогда тоже "даже в проекте не было". Помнить все мы это можем только из истории, живых свидетелей уже не осталось.Почитайте статьи "Мюнхенское соглашение" и "Тешинская_Силезия" в Вики. Не нравится русская, посмотрите здесь -Вот цитата по ссылке из англ. Вики в гуглопереводе:Так что претензии по поводу "белые и пушистые" это не ко мне, а к тем, кто обвиняет Союз в участии в расчленении Польши, "забывая" о в общем-то аналогичном сговоре поляков по Чехословакии и "забывая" о Мюнхене и многом другом.Ещё одна цитата оттуда же:И последняя цитата:Так что заявления о том, что зачинщики войны Германия ипо меньшей мере недобросовестны.