Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Faceless Прошу прощения ошибался. Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов. Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн. При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие. Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые.
Ну вот, опять у вас мир черно-белый, и вы при этом ещё будете что-то рассказывать о политвзглядах и истории
Простите, Вы не дальтоник? Я, вроде, как раз призываю к многоцветности - не забывать о других фактах и событиях, а не ограничиваться тенденциозно подобранными и односторонними. Да ещё тенденциозно истолкованными.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 02:26, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
А к вопросу о "бедных, несчастных поляках". Не знаю, предъявят ли они претензии к Украине (территориальные или реституционные), но о репарациях от РФ по примеру Германии они уже заговорили. Так что кто знает ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.