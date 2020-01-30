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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5387538853895390
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:32

  yanyura написав:
  zРадио написав:Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ.

Вряд ли поляки на это пойдут. Сперва им потребуется денонсировать Договор от 16.08.1945:
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой о Советско-Польской государственной границе
документ международного права

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D ... 16.08.1945

А он остаётся в силе? СССР -то исчез, по идее, должны быть новые договоры?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:49

Зато любители колбасы по 2.20 активно форсируют тему "возврата территорий".
УССР не была отдельным государством, все претензии к РФ, как правоприемнице СССР

Вот просто интересно, какая связь между вопросом о возможных территориальных претензиях и "колбасой по 2.20"? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:05

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
Прошу прощения ошибался.
Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов.
Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн.
При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие.
Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые. :)
Ну вот, опять у вас мир черно-белый, и вы при этом ещё будете что-то рассказывать о политвзглядах и истории

Простите, Вы не дальтоник?
Я, вроде, как раз призываю к многоцветности - не забывать о других фактах и событиях, а не ограничиваться тенденциозно подобранными и односторонними. Да ещё тенденциозно истолкованными.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 02:26, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:24

А к вопросу о "бедных, несчастных поляках".
Не знаю, предъявят ли они претензии к Украине (территориальные или реституционные), но о репарациях от РФ по примеру Германии они уже заговорили.
Так что кто знает ...
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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  #<1 ... 5387538853895390
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