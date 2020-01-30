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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5387538853895390
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:32

  yanyura написав:
  zРадио написав:Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ.

Вряд ли поляки на это пойдут. Сперва им потребуется денонсировать Договор от 16.08.1945:
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой о Советско-Польской государственной границе
документ международного права

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D ... 16.08.1945

А он остаётся в силе? СССР -то исчез, по идее, должны быть новые договоры?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 01:49

Зато любители колбасы по 2.20 активно форсируют тему "возврата территорий".
УССР не была отдельным государством, все претензии к РФ, как правоприемнице СССР

Вот просто интересно, какая связь между вопросом о возможных территориальных претензиях и "колбасой по 2.20"? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:05

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
Прошу прощения ошибался.
Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов.
Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн.
При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие.
Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые. :)
Ну вот, опять у вас мир черно-белый, и вы при этом ещё будете что-то рассказывать о политвзглядах и истории

Простите, Вы не дальтоник?
Я, вроде, как раз призываю к многоцветности - не забывать о других фактах и событиях, а не ограничиваться тенденциозно подобранными и односторонними. Да ещё тенденциозно истолкованными.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 02:26, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:24

А к вопросу о "бедных, несчастных поляках".
Не знаю, предъявят ли они претензии к Украине (территориальные или реституционные), но о репарациях от РФ по примеру Германии они уже заговорили.
Так что кто знает ...

Да и о Румынии с Бессарабией я бы не забывал.
Так что армия нам нужна.
И оборонпром тоже. Это к вопросу о "великой с/х державе".
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:52

  ЛАД написав:
  yanyura написав:
  zРадио написав:Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ.

Вряд ли поляки на это пойдут. Сперва им потребуется денонсировать Договор от 16.08.1945:
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой о Советско-Польской государственной границе
документ международного права

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D ... 16.08.1945

А он остаётся в силе? СССР -то исчез, по идее, должны быть новые договоры?

Других договоров не было (по границе) до распада СССР, ну а после распада РФ официально объявила себя правопреемником СССР, т.е. изменение именно этого договора (по границе между Украиной и Польшей) должно быть теперь вроде как между Польшей и РФ, что не будет принято не только Украиной, но и другими странами Европы, передел границ Европе не нужен, точнее, не нужен такой прецедент.

О РФ, как о правопреемнике СССР, точнее, не только СССР, но и Российской империи до 1917-го:
Вступил в силу с 1 июня 1999 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом

Принят Государственной Думой 5 марта 1999 года
Одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года
...
Настоящий Федеральный закон исходит из того, что:
Российская Федерация есть правопреемник и правопродолжатель
Российского государства, Российской республики, Российской
Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза
Советских Социалистических Республик (СССР);
...

http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875

Более ранний документ (полный текст):
ПИСЬМО МИД РФ от 13.01.92 N 11/Угп

Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение Главам Дипломатических Представительств в Москве и имеет честь просить довести до сведения Правительств аккредитующих государств следующее.

Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом Советских Социалистических Республик.

Соответственно Правительство Российской Федерации будет выполнять вместо Правительства Союза ССР функции депозитария по соответствующим многосторонним договорам.

В этой связи Министерство просит рассматривать Российскую Федерацию в качестве Стороны всех действующих международных договоров вместо Союза ССР.

Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить Главам Дипломатических Представительств уверения в своем самом высоком уважении.

https://zakonbase.ru/content/base/9675/

Еще более раннее:
Нота постоянного Представительства Российской Федерации при ООН n 1089/Н о направлении ООН Ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации от 26 декабря 1991 года о продолжении участия Российской Федерации вместо СССР в ООН, ее органах и международно-правовых документах> (Подписана в г. Нью-Йорке 27.12.1991)

https://www.lawmix.ru/abrolaw/13885
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 03:16

Откуда ноги растут:

Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться
- прямая речь Кравчука на канале "Россия 1" - с 23:48 на https://youtu.be/A7UXpxJk4Lc?t=1428[/quote]
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