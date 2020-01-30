Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Faceless Прошу прощения ошибался. Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов. Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн. При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие. Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые.
Ну вот, опять у вас мир черно-белый, и вы при этом ещё будете что-то рассказывать о политвзглядах и истории
Простите, Вы не дальтоник? Я, вроде, как раз призываю к многоцветности - не забывать о других фактах и событиях, а не ограничиваться тенденциозно подобранными и односторонними. Да ещё тенденциозно истолкованными.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 02:26, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
А к вопросу о "бедных, несчастных поляках". Не знаю, предъявят ли они претензии к Украине (территориальные или реституционные), но о репарациях от РФ по примеру Германии они уже заговорили. Так что кто знает ...
Да и о Румынии с Бессарабией я бы не забывал. Так что армия нам нужна. И оборонпром тоже. Это к вопросу о "великой с/х державе".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
А он остаётся в силе? СССР -то исчез, по идее, должны быть новые договоры?
Других договоров не было (по границе) до распада СССР, ну а после распада РФ официально объявила себя правопреемником СССР, т.е. изменение именно этого договора (по границе между Украиной и Польшей) должно быть теперь вроде как между Польшей и РФ, что не будет принято не только Украиной, но и другими странами Европы, передел границ Европе не нужен, точнее, не нужен такой прецедент.
О РФ, как о правопреемнике СССР, точнее, не только СССР, но и Российской империи до 1917-го:
Вступил в силу с 1 июня 1999 года РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом
Принят Государственной Думой 5 марта 1999 года Одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года ... Настоящий Федеральный закон исходит из того, что: Российская Федерация есть правопреемник и правопродолжатель Российского государства, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР); ...
Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение Главам Дипломатических Представительств в Москве и имеет честь просить довести до сведения Правительств аккредитующих государств следующее.
Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом Советских Социалистических Республик.
Соответственно Правительство Российской Федерации будет выполнять вместо Правительства Союза ССР функции депозитария по соответствующим многосторонним договорам.
В этой связи Министерство просит рассматривать Российскую Федерацию в качестве Стороны всех действующих международных договоров вместо Союза ССР.
Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить Главам Дипломатических Представительств уверения в своем самом высоком уважении.
Нота постоянного Представительства Российской Федерации при ООН n 1089/Н о направлении ООН Ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации от 26 декабря 1991 года о продолжении участия Российской Федерации вместо СССР в ООН, ее органах и международно-правовых документах> (Подписана в г. Нью-Йорке 27.12.1991)