Додано: П'ят 31 січ, 2020 02:52

ЛАД написав: yanyura написав: zРадио написав: Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ. Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ.

Вряд ли поляки на это пойдут. Сперва им потребуется денонсировать Договор от 16.08.1945:

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой о Советско-Польской государственной границе

документ международного права

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D ... 16.08.1945 Вряд ли поляки на это пойдут. Сперва им потребуется денонсировать Договор от 16.08.1945:

А он остаётся в силе? СССР -то исчез, по идее, должны быть новые договоры? А он остаётся в силе? СССР -то исчез, по идее, должны быть новые договоры?

изменение именно этого договора (по границе между Украиной и Польшей)

Вступил в силу с 1 июня 1999 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН



О государственной политике Российской Федерации

в отношении соотечественников за рубежом



Принят Государственной Думой 5 марта 1999 года

Одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года

...

Настоящий Федеральный закон исходит из того, что:

Российская Федерация есть правопреемник и правопродолжатель

Российского государства , Российской республики, Российской

Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза

Советских Социалистических Республик (СССР) ;

...

ПИСЬМО МИД РФ от 13.01.92 N 11/Угп



Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение Главам Дипломатических Представительств в Москве и имеет честь просить довести до сведения Правительств аккредитующих государств следующее.



Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом Советских Социалистических Республик.



Соответственно Правительство Российской Федерации будет выполнять вместо Правительства Союза ССР функции депозитария по соответствующим многосторонним договорам.



В этой связи Министерство просит рассматривать Российскую Федерацию в качестве Стороны всех действующих международных договоров вместо Союза ССР.



Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить Главам Дипломатических Представительств уверения в своем самом высоком уважении.

Нота постоянного Представительства Российской Федерации при ООН n 1089/Н о направлении ООН Ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации от 26 декабря 1991 года о продолжении участия Российской Федерации вместо СССР в ООН, ее органах и международно-правовых документах> (Подписана в г. Нью-Йорке 27.12.1991)

Других договоров не было (по границе) до распада СССР, ну а после распада РФ официально объявила себя правопреемником СССР, т.е.должно быть теперь вроде как между Польшей и РФ, что не будет принято не только Украиной, но и другими странами Европы, передел границ Европе не нужен, точнее, не нужен такой прецедент.О РФ, как о правопреемнике СССР, точнее, не только СССР, но и Российской империи до 1917-го:Более ранний документ (полный текст):Еще более раннее: