Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Faceless Прошу прощения ошибался. Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов. Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн. При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие. Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые.
Ну вот, опять у вас мир черно-белый, и вы при этом ещё будете что-то рассказывать о политвзглядах и истории
Простите, Вы не дальтоник? Я, вроде, как раз призываю к многоцветности - не забывать о других фактах и событиях, а не ограничиваться тенденциозно подобранными и односторонними. Да ещё тенденциозно истолкованными.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 02:26, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
А к вопросу о "бедных, несчастных поляках". Не знаю, предъявят ли они претензии к Украине (территориальные или реституционные), но о репарациях от РФ по примеру Германии они уже заговорили. Так что кто знает ...
Да и о Румынии с Бессарабией я бы не забывал. Так что армия нам нужна. И оборонпром тоже. Это к вопросу о "великой с/х державе".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
А он остаётся в силе? СССР -то исчез, по идее, должны быть новые договоры?
Других договоров не было (по границе) до распада СССР, ну а после распада РФ официально объявила себя правопреемником СССР, т.е. изменение именно этого договора (по границе между Украиной и Польшей) должно быть теперь вроде как между Польшей и РФ, что не будет принято не только Украиной, но и другими странами Европы, передел границ Европе не нужен, точнее, не нужен такой прецедент.
О РФ, как о правопреемнике СССР, точнее, не только СССР, но и Российской империи до 1917-го:
Вступил в силу с 1 июня 1999 года РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом
Принят Государственной Думой 5 марта 1999 года Одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года ... Настоящий Федеральный закон исходит из того, что: Российская Федерация есть правопреемник и правопродолжатель Российского государства, Российской республики, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и Союза Советских Социалистических Республик (СССР); ...
Министерство иностранных дел Российской Федерации свидетельствует свое уважение Главам Дипломатических Представительств в Москве и имеет честь просить довести до сведения Правительств аккредитующих государств следующее.
Российская Федерация продолжает осуществлять права и выполнять обязательства, вытекающие из международных договоров, заключенных Союзом Советских Социалистических Республик.
Соответственно Правительство Российской Федерации будет выполнять вместо Правительства Союза ССР функции депозитария по соответствующим многосторонним договорам.
В этой связи Министерство просит рассматривать Российскую Федерацию в качестве Стороны всех действующих международных договоров вместо Союза ССР.
Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить Главам Дипломатических Представительств уверения в своем самом высоком уважении.
Нота постоянного Представительства Российской Федерации при ООН n 1089/Н о направлении ООН Ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации от 26 декабря 1991 года о продолжении участия Российской Федерации вместо СССР в ООН, ее органах и международно-правовых документах> (Подписана в г. Нью-Йорке 27.12.1991)
ЛАД написав:Faceless Прошу прощения ошибался. Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов. Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн. При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие. Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые. :)
Ну вот, опять у вас мир черно-белый, и вы при этом ещё будете что-то рассказывать о политвзглядах и истории
Простите, Вы не дальтоник? Я, вроде, как раз призываю к многоцветности - не забывать о других фактах и событиях, а не ограничиваться тенденциозно подобранными и односторонними. Да ещё тенденциозно истолкованными.
Модератор, обвиняющий кого-то в черно-белом, удаляет посты о предвоенном поведении Польши.
а) Судетська область відділяється від Чехословацької республіки й передається Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня; б) все майно, в тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці; в) Чехословацька республіка повинна задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.
ЛАД написав:Ссылку можно?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 1%96%D1%8F Теми «автокефалія та спосіб її проголошення; автономія та спосіб її проголошення» так і не були розглянуті на Всеправославному Соборі. Через відсутність канонів, які визначають власне спосіб проголошення автокефалії, порушити їх неможливо. Тому кожна автокефальна Церква діє канонічно, якщо проголошення її автокефалії відбулося згідно із тими канонічними правилами, які опосередковано стосуються питання автокефалії, а також у відповідності до історичної традиції[2].
Автокефальною може бути лише та Церква, яка доросла до самостійного буття, має внутрішні можливості існувати незалежно від іншої церковної влади. Для цього потрібна наявність щонайменше трьох єпископів, два з яких, в разі смерті одного з ієрархів, можуть поставити його наступника. Автокефальною може бути лише та Церква, яка має достатню кількість пастирів і пастви, для того, щоб її служіння звершувалося нормально. Автокефальна церква має мати політичну незалежність народу, серед якого відповідна Церква несе своє служіння. Під час прийняття рішення про автокефалію береться до уваги думка державної влади відповідної країни. Спільна воля єпископату, духовенства і мирян відповідної Церкви, виражена через постанову Помісного Собору. Після прийняття соборного рішення про автокефалію воно проходить процес визнання з боку Матері-Церкви та інших Помісних Православних Церков.
Право проголошення автокефалії, за наявності належних умов і підстав, однією з яких є відповідна державно-адміністративна незалежність, належить Собору Церкви, яка проголошує свою автокефалію, а право першою визнати цю автокефалію належить Матері-Церкві.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
а) Судетська область відділяється від Чехословацької республіки й передається Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня; б) все майно, в тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці; в) Чехословацька республіка повинна задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.
Вполне очевидно, что формальный приоритет в начале второй мировой лежит на участниках Мюнхенского сговора, в том числе на вечно плачущейся Польше, остальные события - это уже пошел ажиотаж от безнаказанности 1938 года.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Вполне очевидно, что формальный приоритет в начале второй мировой лежит на участниках Мюнхенского сговора, в том числе на вечно плачущейся Польше, остальные события - это уже пошел ажиотаж от безнаказанности 1938 года.
Війна - це збройне вторгнення. В 1938 такого не було - територія Чехії змінилась в наслідок угоди, а не війни. З таким же успіхом можна сказати, що Будапештський меморандум став причиною анексії Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.