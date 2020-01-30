Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:55

freeze написав: Если сдались без боя, то это уже не война ? Имхо, та же война только без жертв. Если сдались без боя, то это уже не война ? Имхо, та же война только без жертв.

freeze написав: Можно с Австрии начать, собственно я и написал, что все началось с полнейшей безнаказанности 1938 года. Можно с Австрии начать, собственно я и написал, что все началось с полнейшей безнаказанности 1938 года.

Війна - продовження дипломатії. Тут спрацювала дипломатія - обійшлись без війни.Все почалось раніше:Операція по захопленню, або ремілітаризація, Рейнської зони отримала назву «зимові вправи» («Winterübung»). На світанку 7 березня 1936 року 19 німецьких батальйонів піхоти при підтримці однієї артилерійської батареї та декількох бойових літаків увійшли на територію Рейнської зони та вийшла на західний кордон. Бойових дій не було. Хоча французькі війська, що стояли на кордоні, в декілька разів перевищували чисельність німецьких сил, з міста не зрушили, дозволивши німцям повністю взяти територію під свій контроль. У той же день до МЗС Германії були запрошені посли Франції, Великобританії, Бельгії та Італії, де міністр закордонних справ Німеччини Константін фон Нейрат ознайомив їх з меморандумом німецького уряду про повне відновлення німецького суверенітету на території Рейнської зони та заявив про те, що з цього моменту Германія виходить з Локарнських угод.Яка ж була реакція Франції та Великобританії? Та, фактично, ніякої. Франція видала декларацію, в якій висловила незгоду та занепокоєність діями Германії. Щось подібне висловили й британці. Занепокоєння можливими економічним втратами, бажання домовитися з агресором та поступками «умиротворити» його, які, як ми знаємо, й привели до страшної війни, що коштувала десятків мільйонів людських життів, — все це почалось саме тоді, 7 березня 1936 року.Цікаво, що пізніше Гітлер написав про ці події приблизно так – «перші 48 годин після маршу у Рейнську зону були най виснажливими у моєму житті. Якби французи пішли б у наступ, ми би вимушені були ретируватися «з підібраними хвостами». Наші військові ресурси у той час не дозволяли задати навіть якийсь суттєвий спротив».Вже по закінченню війни, видатний німецький генерал Гейнц Вільгельм Гудеріан, стратег танкових ударів та автор концепції бліцкригу, даючи показання французьким слідчим, наголосив – «якби ви, французи, у березні 1936-го втрутилися у Рейнській зоні, ми б програли все і падіння Гітлера було б невідворотнім та швидким».