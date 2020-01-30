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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5388538953905391 Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:46 Re: Політичні дискусії lapay написав: freeze написав: Вполне очевидно, что формальный приоритет в начале второй мировой лежит на участниках Мюнхенского сговора, в том числе на вечно плачущейся Польше, остальные события - это уже пошел ажиотаж от безнаказанности 1938 года. Вполне очевидно, что формальный приоритет в начале второй мировой лежит на участниках Мюнхенского сговора, в том числе на вечно плачущейся Польше, остальные события - это уже пошел ажиотаж от безнаказанности 1938 года.

Війна - це збройне вторгнення. В 1938 такого не було - територія Чехії змінилась в наслідок угоди, а не війни.

З таким же успіхом можна сказати, що Будапештський меморандум став причиною анексії Криму. Війна - це збройне вторгнення. В 1938 такого не було - територія Чехії змінилась в наслідок угоди, а не війни.З таким же успіхом можна сказати, що Будапештський меморандум став причиною анексії Криму.



Если сдались без боя, то это уже не война ? Имхо, та же война только без жертв.



Будапештский меморандум - пример вообще противоположный, когда гарантии превратились в тыкву. Если сдались без боя, то это уже не война ? Имхо, та же война только без жертв.Будапештский меморандум - пример вообще противоположный, когда гарантии превратились в тыкву. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15036 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3922 раз. Подякували: 5947 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:48 Re: Політичні дискусії Puente написав: А чому ви не згадуєте про аншлюс Австрії ? Чому така дискримінація ?



Можно с Австрии начать, собственно я и написал, что все началось с полнейшей безнаказанности 1938 года.

Когда сильные мира поняли, что они могут делать все что захотят, например делить другие государства или присоединять их, просто написав на бумаге что то.

А мелочь пузатая, как Польша, Словакия и Венгрия, как гиены, могли еще пооткусывать себе территории с барского стола других крупных хищников. Можно с Австрии начать, собственно я и написал, что все началось с полнейшей безнаказанности 1938 года.Когда сильные мира поняли, что они могут делать все что захотят, например делить другие государства или присоединять их, просто написав на бумаге что то.А мелочь пузатая, как Польша, Словакия и Венгрия, как гиены, могли еще пооткусывать себе территории с барского стола других крупных хищников. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15036 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3922 раз. Подякували: 5947 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 09:55 Re: Політичні дискусії freeze написав: Если сдались без боя, то это уже не война ? Имхо, та же война только без жертв. Если сдались без боя, то это уже не война ? Имхо, та же война только без жертв.

Війна - продовження дипломатії. Тут спрацювала дипломатія - обійшлись без війни.

freeze написав: Можно с Австрии начать, собственно я и написал, что все началось с полнейшей безнаказанности 1938 года. Можно с Австрии начать, собственно я и написал, что все началось с полнейшей безнаказанности 1938 года.

Все почалось раніше:

http://www.ji-magazine.lviv.ua/2018/Zhi ... _vijna.htm

Операція по захопленню, або ремілітаризація, Рейнської зони отримала назву «зимові вправи» («Winterübung»). На світанку 7 березня 1936 року 19 німецьких батальйонів піхоти при підтримці однієї артилерійської батареї та декількох бойових літаків увійшли на територію Рейнської зони та вийшла на західний кордон. Бойових дій не було. Хоча французькі війська, що стояли на кордоні, в декілька разів перевищували чисельність німецьких сил, з міста не зрушили, дозволивши німцям повністю взяти територію під свій контроль. У той же день до МЗС Германії були запрошені посли Франції, Великобританії, Бельгії та Італії, де міністр закордонних справ Німеччини Константін фон Нейрат ознайомив їх з меморандумом німецького уряду про повне відновлення німецького суверенітету на території Рейнської зони та заявив про те, що з цього моменту Германія виходить з Локарнських угод.

Яка ж була реакція Франції та Великобританії? Та, фактично, ніякої. Франція видала декларацію, в якій висловила незгоду та занепокоєність діями Германії. Щось подібне висловили й британці. Занепокоєння можливими економічним втратами, бажання домовитися з агресором та поступками «умиротворити» його, які, як ми знаємо, й привели до страшної війни, що коштувала десятків мільйонів людських життів, — все це почалось саме тоді, 7 березня 1936 року.



Цікаво, що пізніше Гітлер написав про ці події приблизно так – «перші 48 годин після маршу у Рейнську зону були най виснажливими у моєму житті. Якби французи пішли б у наступ, ми би вимушені були ретируватися «з підібраними хвостами». Наші військові ресурси у той час не дозволяли задати навіть якийсь суттєвий спротив».



Вже по закінченню війни, видатний німецький генерал Гейнц Вільгельм Гудеріан, стратег танкових ударів та автор концепції бліцкригу, даючи показання французьким слідчим, наголосив – «якби ви, французи, у березні 1936-го втрутилися у Рейнській зоні, ми б програли все і падіння Гітлера було б невідворотнім та швидким». Війна - продовження дипломатії. Тут спрацювала дипломатія - обійшлись без війни.Все почалось раніше:Операція по захопленню, або ремілітаризація, Рейнської зони отримала назву «зимові вправи» («Winterübung»). На світанку 7 березня 1936 року 19 німецьких батальйонів піхоти при підтримці однієї артилерійської батареї та декількох бойових літаків увійшли на територію Рейнської зони та вийшла на західний кордон. Бойових дій не було. Хоча французькі війська, що стояли на кордоні, в декілька разів перевищували чисельність німецьких сил, з міста не зрушили, дозволивши німцям повністю взяти територію під свій контроль. У той же день до МЗС Германії були запрошені посли Франції, Великобританії, Бельгії та Італії, де міністр закордонних справ Німеччини Константін фон Нейрат ознайомив їх з меморандумом німецького уряду про повне відновлення німецького суверенітету на території Рейнської зони та заявив про те, що з цього моменту Германія виходить з Локарнських угод.Яка ж була реакція Франції та Великобританії? Та, фактично, ніякої. Франція видала декларацію, в якій висловила незгоду та занепокоєність діями Германії. Щось подібне висловили й британці. Занепокоєння можливими економічним втратами, бажання домовитися з агресором та поступками «умиротворити» його, які, як ми знаємо, й привели до страшної війни, що коштувала десятків мільйонів людських життів, — все це почалось саме тоді, 7 березня 1936 року.Цікаво, що пізніше Гітлер написав про ці події приблизно так – «перші 48 годин після маршу у Рейнську зону були най виснажливими у моєму житті. Якби французи пішли б у наступ, ми би вимушені були ретируватися «з підібраними хвостами». Наші військові ресурси у той час не дозволяли задати навіть якийсь суттєвий спротив».Вже по закінченню війни, видатний німецький генерал Гейнц Вільгельм Гудеріан, стратег танкових ударів та автор концепції бліцкригу, даючи показання французьким слідчим, наголосив – «якби ви, французи, у березні 1936-го втрутилися у Рейнській зоні, ми б програли все і падіння Гітлера було б невідворотнім та швидким». Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9797 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5388538953905391 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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