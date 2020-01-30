Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Puente написав:А чому ви не згадуєте про аншлюс Австрії ? Чому така дискримінація ?
Можно с Австрии начать, собственно я и написал, что все началось с полнейшей безнаказанности 1938 года. Когда сильные мира поняли, что они могут делать все что захотят, например делить другие государства или присоединять их, просто написав на бумаге что то. А мелочь пузатая, как Польша, Словакия и Венгрия, как гиены, могли еще пооткусывать себе территории с барского стола других крупных хищников.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Если сдались без боя, то это уже не война ? Имхо, та же война только без жертв.
Війна - продовження дипломатії. Тут спрацювала дипломатія - обійшлись без війни.
freeze написав:Можно с Австрии начать, собственно я и написал, что все началось с полнейшей безнаказанности 1938 года.
Все почалось раніше: http://www.ji-magazine.lviv.ua/2018/Zhi ... _vijna.htm Операція по захопленню, або ремілітаризація, Рейнської зони отримала назву «зимові вправи» («Winterübung»). На світанку 7 березня 1936 року 19 німецьких батальйонів піхоти при підтримці однієї артилерійської батареї та декількох бойових літаків увійшли на територію Рейнської зони та вийшла на західний кордон. Бойових дій не було. Хоча французькі війська, що стояли на кордоні, в декілька разів перевищували чисельність німецьких сил, з міста не зрушили, дозволивши німцям повністю взяти територію під свій контроль. У той же день до МЗС Германії були запрошені посли Франції, Великобританії, Бельгії та Італії, де міністр закордонних справ Німеччини Константін фон Нейрат ознайомив їх з меморандумом німецького уряду про повне відновлення німецького суверенітету на території Рейнської зони та заявив про те, що з цього моменту Германія виходить з Локарнських угод. Яка ж була реакція Франції та Великобританії? Та, фактично, ніякої. Франція видала декларацію, в якій висловила незгоду та занепокоєність діями Германії. Щось подібне висловили й британці. Занепокоєння можливими економічним втратами, бажання домовитися з агресором та поступками «умиротворити» його, які, як ми знаємо, й привели до страшної війни, що коштувала десятків мільйонів людських життів, — все це почалось саме тоді, 7 березня 1936 року.
Цікаво, що пізніше Гітлер написав про ці події приблизно так – «перші 48 годин після маршу у Рейнську зону були най виснажливими у моєму житті. Якби французи пішли б у наступ, ми би вимушені були ретируватися «з підібраними хвостами». Наші військові ресурси у той час не дозволяли задати навіть якийсь суттєвий спротив».
Вже по закінченню війни, видатний німецький генерал Гейнц Вільгельм Гудеріан, стратег танкових ударів та автор концепції бліцкригу, даючи показання французьким слідчим, наголосив – «якби ви, французи, у березні 1936-го втрутилися у Рейнській зоні, ми б програли все і падіння Гітлера було б невідворотнім та швидким».
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
ЛАД написав:Faceless Прошу прощения ошибался. Знание истории оказывается зависит не столько от времени получения образования, сколько от политвзглядов. Можно смешать в кучу и поход на Варшаву, и захват Прибалтики, и финскую войну, и Коминтерн. При желании можно "забыть" о многом - и о политике Пилсудского, и о политике западных держав в межвоенный период, и об аннексии Польшей части Чехословакии, и о том, что Польша воевала с Союзом совсем не за независимость Украины и Белоруссии. Планы были совсем другие. Главное доказать, что СССР - "империя зла", а все остальные бедные и несчастные, а заодно белые и пушистые.
Ну вот, опять у вас мир черно-белый, и вы при этом ещё будете что-то рассказывать о политвзглядах и истории
Простите, Вы не дальтоник? Я, вроде, как раз призываю к многоцветности - не забывать о других фактах и событиях, а не ограничиваться тенденциозно подобранными и односторонними. Да ещё тенденциозно истолкованными.
Как раз наоборот. Если бы вы призывали к "многоцветности", у вас не было бы такой реакции на то, что СССР совместно с Германией развязал Вторую Мировую. Вы же всеми силами хотите его "отбелить", все на Польщу пеняете. Сейчас пишете "не забывать о других фактах и событиях", одновременно же, так в штыки воспринимая причастность СССР к развязыванию войны, делаете обратное: игнорируете факты агрессии СССР, оккупации им территорий, факт что он был союзником Германии на начало войны, что даже советская пропаганда прямо трубила" бомбить Лондон совместно с союзной Германией" - точь в точь, как стыдливо пыталась это скрыть советская официальная история и современная российская, в первую очередь выдумав лживую версию "ВОВ" и подменяя ей Вторую мировую.
Faceless написав:Как раз наоборот. Если бы вы призывали к "многоцветности", у вас не было бы такой реакции на то, что СССР совместно с Германией развязал Вторую Мировую. Вы же всеми силами хотите его "отбелить", все на Польщу пеняете. Сейчас пишете "не забывать о других фактах и событиях", одновременно же, так в штыки воспринимая причастность СССР к развязыванию войны, делаете обратное: игнорируете факты агрессии СССР, оккупации им территорий, факт что он был союзником Германии на начало войны, что даже советская пропаганда прямо трубила" бомбить Лондон совместно с союзной Германией" - точь в точь, как стыдливо пыталась это скрыть советская официальная история и современная российская, в первую очередь выдумав лживую версию "ВОВ" и подменяя ей Вторую мировую.
А упомянутый выше Лондон не был союзником Германии до начала войны? Да ее союзниками были абсолютно все, кроме кусочка современной Чехии.
Сначала Британия, наплевав на Версальский договор, позволила Гитлеру создать Люфтваффе, затем вместе с Францией и Италией позволила аннексировать Судеты, а Польше - Тешинскую область.
СССР, глядя на единение Европы вокруг агрессивного Гитлера, конечно же, не имел оснований на подписание с ним договора о ненападении, правда?..
Би-би-си: Силовые структуры, спорт, правительство? Ганус: Инициация была из среды спорта, из властных структур спортивных. Би-би-си: Вам не страшно? Особенно с учётом того, что вот два предыдущих функционера РУСАДА, Никита Камаев и Вячеслав Синев, они умерли с разницей в 10 дней. Вы сами говорили в интервью, что сложно поверить в такое совпадение.
Одно не пойму: вот вроде этот человек правильный (и почти прямым текстом указывает, что пу и Ко это дело с допингами крышуют, пытается бороться, обличает), но кто были эти люди, принявшие решение о выборе именно его из 700 кандидатов? Не зависимые от пу и Ко?
zРадио написав:СССР, глядя на единение Европы вокруг агрессивного Гитлера, конечно же, не имел оснований на подписание с ним договора о ненападении, правда?..
В кого ще були секретні угоди, з німцями, про "поділ світу"? В Японії, Італії і ... СРСР. Німці теж, потім, "напали" на Італію, так що це не виправдання союзницьких дій по розподілу світу.
У Британии, Франции и Польши. Если ты не знаешь историю, то я тебе расскажу - в Мюнхенских переговорах Чехословакия участия не принимала - ее судьбу Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер решили закрыто. А затем Липски еще и тайно договорился с Герингом о нападении Польши на Тешинскую область
zРадио написав:СССР, глядя на единение Европы вокруг агрессивного Гитлера, конечно же, не имел оснований на подписание с ним договора о ненападении, правда?..
В кого ще були секретні угоди, з німцями, про "поділ світу"? В Японії, Італії і ... СРСР. Німці теж, потім, "напали" на Італію, так що це не виправдання союзницьких дій по розподілу світу.
Именно так. Помощь Германии для возможности и начала действий по разделу мира приложили все: от СССР и до США.
В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США. Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться.
ЛАД написав:------------ yanyura --------- zРадио Ну и во-вторых, политический авантюризм в надежде предъявить Украине имущественные, а то и территориальные претензии на ЗУ. ---------- Вряд ли поляки на это пойдут. Сперва им потребуется денонсировать Договор от 16.08.1945:
Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Польской Республикой о Советско-Польской государственной границе документ международного права
А он остаётся в силе? СССР -то исчез, по идее, должны быть новые договоры? ----------- Других договоров не было (по границе) до распада СССР, ну а после распада РФ официально объявила себя правопреемником СССР, т.е. изменение именно этого договора (по границе между Украиной и Польшей) должно быть теперь вроде как между Польшей и РФ, что не будет принято не только Украиной, но и другими странами Европы, передел границ Европе не нужен, точнее, не нужен такой прецедент. .......
Спасибо. О правопреемственности РФ я знаю. Не берусь судить о вопросах международного права, но по договорам о границах правопреемственность РФ в части границ новых государств, на мой взгляд, выглядит сомнительно. По идее в случае появления нового независимого государства оно должно заключать новые договоры с соседями. Вполне допускаю, что не прав.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:У Британии, Франции и Польши. Если ты не знаешь историю, то я тебе расскажу - в Мюнхенских переговорах Чехословакия участия не принимала - ее судьбу Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер решили закрыто. А затем Липски еще и тайно договорился с Герингом о нападении Польши на Тешинскую область
Тільки керівництво Чехословаччини прийняло цю угоду: Уранці 30 вересня 1938 на екстреному засіданні уряду ЧСР в президента республіки Е.Бенеша мюнхенський диктат було прийнято (з урахуванням складної міжнар. ситуації – відмови Франції від захисту Чехословаччини, невпевненості в наданні реальної допомоги СРСР відповідно до союзницького чехословацько-рад. договору 1935, ворожої щодо ЧСР позиції Польщі та Угорщини). Того ж дня міністр закордонних справ ЧСР К.Крофта прийняв у м. Прага (нині столиця Чехії) представників урядів Великої Британії, Франції та Італії і від імені президента та уряду заявив: "Ми підкоряємося рішенням, прийнятим у Мюнхені без нас і проти нас", після чого додав, що "для нас це катастрофа, яку ми не заслужили. Ми підкоряємося і будемо намагатися забезпечити своєму народові спокійне життя. Не знаю, чи отримають ваші держави користь від цього рішення, прийнятого в Мюнхені, однак ми, у всякому випадку, не останні. Після нас те ж саме чекає на інших"
Таким чином, формально, війни не було, до окупації німцями всієї Чехії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.