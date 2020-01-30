Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США. Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться.
Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе. Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій. Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.