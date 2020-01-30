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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5389539053915392
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:59

  yanyura написав:Откуда ноги растут:

Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться
- прямая речь Кравчука на канале "Россия 1" - с 23:48 на https://youtu.be/A7UXpxJk4Lc?t=1428
[/quote]
Мнение Кравчука слышал, а вот документа не видел.
И "не является секретом" ...? Как-то до последнего времени о такой встрече слышно не было.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:03

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США.
Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться.

Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе.
Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій.
Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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