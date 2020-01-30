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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5389539053915392 Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:59 yanyura написав: Откуда ноги растут:



Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться - прямая речь Кравчука на канале "Россия 1" - с 23:48 на https://youtu.be/A7UXpxJk4Lc?t=1428 Откуда ноги растут:- прямая речь Кравчука на канале "Россия 1" - с 23:48 на [/quote]

Мнение Кравчука слышал, а вот документа не видел.

И "не является секретом" ...? Как-то до последнего времени о такой встрече слышно не было. [/quote]Мнение Кравчука слышал, а вот документа не видел.И "не является секретом" ...? Как-то до последнего времени о такой встрече слышно не было. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15296 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4013 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:03 Re: Політичні дискусії detroytred написав: В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США.

Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться. В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США.Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться.

Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе.

Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій.

Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером. Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе.Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій.Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9800 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5389539053915392 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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