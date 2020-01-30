Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США. Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться.
Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе. Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій. Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:У Британии, Франции и Польши. Если ты не знаешь историю, то я тебе расскажу - в Мюнхенских переговорах Чехословакия участия не принимала - ее судьбу Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер решили закрыто. А затем Липски еще и тайно договорился с Герингом о нападении Польши на Тешинскую область
Тільки керівництво Чехословаччини прийняло цю угоду: Уранці 30 вересня 1938 на екстреному засіданні уряду ЧСР в президента республіки Е.Бенеша мюнхенський диктат було прийнято (з урахуванням складної міжнар. ситуації – відмови Франції від захисту Чехословаччини, невпевненості в наданні реальної допомоги СРСР відповідно до союзницького чехословацько-рад. договору 1935, ворожої щодо ЧСР позиції Польщі та Угорщини). Того ж дня міністр закордонних справ ЧСР К.Крофта прийняв у м. Прага (нині столиця Чехії) представників урядів Великої Британії, Франції та Італії і від імені президента та уряду заявив: "Ми підкоряємося рішенням, прийнятим у Мюнхені без нас і проти нас", після чого додав, що "для нас це катастрофа, яку ми не заслужили. Ми підкоряємося і будемо намагатися забезпечити своєму народові спокійне життя. Не знаю, чи отримають ваші держави користь від цього рішення, прийнятого в Мюнхені, однак ми, у всякому випадку, не останні. Після нас те ж саме чекає на інших"
Таким чином, формально, війни не було, до окупації німцями всієї Чехії.
А как могла маленькая Чехословакия противиться агрессии объединенной Европы? Формально у нас с РФ тоже войны нет, и аннексии Крыма мы не сопротивлялись силовыми методами. Так что будь аккуратнее с реабилитацией агрессоров в духе "жертва согласилась на свой статус жертвы".
PS: а еще твой аргумент все равно бессмысленный в отношении СССР, потому что Польша тоже согласилась с возвращением ЗУ и ЗБ - она не объявила войну СССР. А Германии - объявила...
zРадио написав:А как могла маленькая Чехословакия противиться агрессии объединенной Европы? Формально у нас с РФ тоже войны нет, и аннексии Крыма мы не сопротивлялись силовыми методами. Так что будь аккуратнее с реабилитацией агрессоров в духе "жертва согласилась на свой статус жертвы".
PS: а еще твой аргумент все равно бессмысленный в отношении СССР, потому что Польша тоже согласилась с возвращением ЗУ и ЗБ - она не объявила войну СССР. А Германии - объявила...
Шо ти несеш? Фінляндія не погодилась на умови СРСР і була війна. Прибалтика погодилвсь на введення обеженного контингенту і була окупація, як німцями Чехії. Тим не менше, Фінляндії землі не повернули, Прибалтика стала вільною (не всі землі повернули), Чехословаччині повернули Судети, але не повернули Закарпаття. Звісно, Польща може денансувати, в односторонньому порядку, свій післявоєнний договір з СРСР, але тоді доведеться повернути Прусію німцям. Хто кому оголошував війну - справа десята, на кордони впливають міждержавні угоди, а не це. Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.