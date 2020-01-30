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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5390539153925393> Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:59 yanyura написав: Откуда ноги растут:



Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Они пытались договориться - прямая речь Кравчука на канале "Россия 1" - с 23:48 на https://youtu.be/A7UXpxJk4Lc?t=1428 Откуда ноги растут:- прямая речь Кравчука на канале "Россия 1" - с 23:48 на [/quote]

Мнение Кравчука слышал, а вот документа не видел.

И "не является секретом" ...? Как-то до последнего времени о такой встрече слышно не было. [/quote]Мнение Кравчука слышал, а вот документа не видел.И "не является секретом" ...? Как-то до последнего времени о такой встрече слышно не было. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15301 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4013 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:03 Re: Політичні дискусії detroytred написав: В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США.

Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться. В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США.Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться.

Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе.

Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій.

Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером. Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе.Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій.Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9805 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 13:22 lapay написав: zРадио написав: У Британии, Франции и Польши. Если ты не знаешь историю, то я тебе расскажу - в Мюнхенских переговорах Чехословакия участия не принимала - ее судьбу Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер решили закрыто. А затем Липски еще и тайно договорился с Герингом о нападении Польши на Тешинскую область У Британии, Франции и Польши. Если ты не знаешь историю, то я тебе расскажу - в Мюнхенских переговорах Чехословакия участия не принимала - ее судьбу Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер решили закрыто. А затем Липски еще и тайно договорился с Герингом о нападении Польши на Тешинскую область

Тільки керівництво Чехословаччини прийняло цю угоду:

Уранці 30 вересня 1938 на екстреному засіданні уряду ЧСР в президента республіки Е.Бенеша мюнхенський диктат було прийнято (з урахуванням складної міжнар. ситуації – відмови Франції від захисту Чехословаччини, невпевненості в наданні реальної допомоги СРСР відповідно до союзницького чехословацько-рад. договору 1935, ворожої щодо ЧСР позиції Польщі та Угорщини). Того ж дня міністр закордонних справ ЧСР К.Крофта прийняв у м. Прага (нині столиця Чехії) представників урядів Великої Британії, Франції та Італії і від імені президента та уряду заявив: "Ми підкоряємося рішенням, прийнятим у Мюнхені без нас і проти нас", після чого додав, що "для нас це катастрофа, яку ми не заслужили. Ми підкоряємося і будемо намагатися забезпечити своєму народові спокійне життя. Не знаю, чи отримають ваші держави користь від цього рішення, прийнятого в Мюнхені, однак ми, у всякому випадку, не останні. Після нас те ж саме чекає на інших"



Таким чином, формально, війни не було, до окупації німцями всієї Чехії. Тільки керівництво Чехословаччини прийняло цю угоду:Уранці 30 вересня 1938 на екстреному засіданні уряду ЧСР в президента республіки Е.Бенеша мюнхенський диктат було прийнято (з урахуванням складної міжнар. ситуації – відмови Франції від захисту Чехословаччини, невпевненості в наданні реальної допомоги СРСР відповідно до союзницького чехословацько-рад. договору 1935, ворожої щодо ЧСР позиції Польщі та Угорщини). Того ж дня міністр закордонних справ ЧСР К.Крофта прийняв у м. Прага (нині столиця Чехії) представників урядів Великої Британії, Франції та Італії і від імені президента та уряду заявив: "Ми підкоряємося рішенням, прийнятим у Мюнхені без нас і проти нас", після чого додав, що "для нас це катастрофа, яку ми не заслужили. Ми підкоряємося і будемо намагатися забезпечити своєму народові спокійне життя. Не знаю, чи отримають ваші держави користь від цього рішення, прийнятого в Мюнхені, однак ми, у всякому випадку, не останні. Після нас те ж саме чекає на інших"Таким чином, формально, війни не було, до окупації німцями всієї Чехії.



А как могла маленькая Чехословакия противиться агрессии объединенной Европы? Формально у нас с РФ тоже войны нет, и аннексии Крыма мы не сопротивлялись силовыми методами. Так что будь аккуратнее с реабилитацией агрессоров в духе "жертва согласилась на свой статус жертвы".



PS: а еще твой аргумент все равно бессмысленный в отношении СССР, потому что Польша тоже согласилась с возвращением ЗУ и ЗБ - она не объявила войну СССР. А Германии - объявила... А как могла маленькая Чехословакия противиться агрессии объединенной Европы? Формально у нас с РФ тоже войны нет, и аннексии Крыма мы не сопротивлялись силовыми методами. Так что будь аккуратнее с реабилитацией агрессоров в духе "жертва согласилась на свой статус жертвы".PS: а еще твой аргумент все равно бессмысленный в отношении СССР, потому что Польшасогласилась с возвращением ЗУ и ЗБ - она не объявила войну СССР. А Германии - объявила... zРадио

Повідомлень: 4796 З нами з: 02.05.18 Подякував: 895 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:13 Re: Політичні дискусії zРадио написав: А как могла маленькая Чехословакия противиться агрессии объединенной Европы? Формально у нас с РФ тоже войны нет, и аннексии Крыма мы не сопротивлялись силовыми методами. Так что будь аккуратнее с реабилитацией агрессоров в духе "жертва согласилась на свой статус жертвы".



PS: а еще твой аргумент все равно бессмысленный в отношении СССР, потому что Польша тоже согласилась с возвращением ЗУ и ЗБ - она не объявила войну СССР. А Германии - объявила... А как могла маленькая Чехословакия противиться агрессии объединенной Европы? Формально у нас с РФ тоже войны нет, и аннексии Крыма мы не сопротивлялись силовыми методами. Так что будь аккуратнее с реабилитацией агрессоров в духе "жертва согласилась на свой статус жертвы".PS: а еще твой аргумент все равно бессмысленный в отношении СССР, потому что Польша тоже согласилась с возвращением ЗУ и ЗБ - она не объявила войну СССР. А Германии - объявила...

Шо ти несеш? Фінляндія не погодилась на умови СРСР і була війна. Прибалтика погодилвсь на введення обеженного контингенту і була окупація, як німцями Чехії. Тим не менше, Фінляндії землі не повернули, Прибалтика стала вільною (не всі землі повернули), Чехословаччині повернули Судети, але не повернули Закарпаття.

Звісно, Польща може денансувати, в односторонньому порядку, свій післявоєнний договір з СРСР, але тоді доведеться повернути Прусію німцям.

Хто кому оголошував війну - справа десята, на кордони впливають міждержавні угоди, а не це. Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду. Шо ти несеш? Фінляндія не погодилась на умови СРСР і була війна. Прибалтика погодилвсь на введення обеженного контингенту і була окупація, як німцями Чехії. Тим не менше, Фінляндії землі не повернули, Прибалтика стала вільною (не всі землі повернули), Чехословаччині повернули Судети, але не повернули Закарпаття.Звісно, Польща може денансувати, в односторонньому порядку, свій післявоєнний договір з СРСР, але тоді доведеться повернути Прусію німцям.Хто кому оголошував війну - справа десята, на кордони впливають міждержавні угоди, а не це. Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9805 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:56 lapay написав: detroytred написав: В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США.

Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться. В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США.Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться.

Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе.

Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій.

Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером. Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе.Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій.Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером.

Какой превентивной войны?



Но не ослаблять ограничений (как упоминал выше zРадио по люфтваффе), ограничить торговлю технологиями и товарами - это вполне в рамках возможного.



Воевать - это уже в крайнем случае. При наличии весомых причин -- как упомянутое молчаливое наблюдение французов. Да ещё и в условиях, когда сам фюрер признавал, что трясся)) и боялся, что капец...



Ну и сравнение с ядерным оружием -- это перебор...





И не согласен. Войны, получается, хотели все...

А пересичного ... не спрашивали. Особенно тогда. Какой превентивной войны?Но не ослаблять ограничений (как упоминал выше zРадио по люфтваффе), ограничить торговлю технологиями и товарами - это вполне в рамках возможного.Воевать - это уже в крайнем случае. При наличии весомых причин -- как упомянутое молчаливое наблюдение французов. Да ещё и в условиях, когда сам фюрер признавал, что трясся)) и боялся, что капец...Ну и сравнение с ядерным оружием -- это перебор...И не согласен. Войны, получается, хотели все...А пересичного ... не спрашивали. Особенно тогда. detroytred

Повідомлень: 23005 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1888 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 14:57 lapay написав: ... Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду. ... Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду.

а если Крым мало-помаленьку будут признавать страны Запада (распадется консолидированная позиция), то чей он будет?? Крымчан? )

или мы, как Палестина на голанские высоты, будем надрачивать? а если Крым мало-помаленьку будут признавать страны Запада (распадется консолидированная позиция), то чей он будет?? Крымчан?или мы, как Палестина на голанские высоты, будем надрачивать? sequence Повідомлень: 3103 З нами з: 29.12.15 Подякував: 368 раз. Подякували: 743 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:08 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Но не ослаблять ограничений (как упоминал выше zРадио по люфтваффе), ограничить торговлю технологиями и товарами - это вполне в рамках возможного.



Воевать - это уже в крайнем случае. При наличии весомых причин -- как упомянутое молчаливое наблюдение французов. Да ещё и в условиях, когда сам фюрер признавал, что трясся)) и боялся, что капец... Но не ослаблять ограничений (как упоминал выше zРадио по люфтваффе), ограничить торговлю технологиями и товарами - это вполне в рамках возможного.Воевать - это уже в крайнем случае. При наличии весомых причин -- как упомянутое молчаливое наблюдение французов. Да ещё и в условиях, когда сам фюрер признавал, что трясся)) и боялся, что капец...

Німці клали на всі обмеження, в них вистачало союзників і симпатиків. Зупинити їх могла тільки війна.

https://focus.ua/archivist/391771

За фюрера и победу над Польшей!



Неожиданно Сталин предложил тост за фюрера: "Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, поэтому мне хочется выпить за здоровье Адольфа Гитлера".



Выпили, закусили, продолжили разговор. Молотов предложил выпить за здоровье имперского министра иностранных дел и за здоровье посла графа фон Шуленбурга. Лишь после чествования гостей Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Иосиф Виссарионович своей речью в марте этого года, которую в Германии поняли правильно, полностью изменил политические отношения между странами.



А дальше понеслось. Молотов и Сталин повторно выпили за Пакт о ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию, за победу над Польшей.



Риббентроп, в свою очередь, предложил тост за господина Сталина, за советское правительство и за благоприятное развитие отношений между Германией и Советским Союзом. Позже гитлеровский посланник признавался, что никогда в жизни не пил такого количества алкоголя, как в ту ночь в Москве, и что тосты формулировались так изысканно, что не выпить до дна каждый раз было бы служебным преступлением.



sequence написав: а если Крым мало-помаленьку будут признавать страны Запада (распадется консолидированная позиция), то чей он будет?? Крымчан? ) а если Крым мало-помаленьку будут признавать страны Запада (распадется консолидированная позиция), то чей он будет?? Крымчан?

Путя тільки на це і молиться, тільки грішний він, дуже грішний... Німці клали на всі обмеження, в них вистачало союзників і симпатиків. Зупинити їх могла тільки війна.За фюрера и победу над Польшей!Неожиданно Сталин предложил тост за фюрера: "Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, поэтому мне хочется выпить за здоровье Адольфа Гитлера".Выпили, закусили, продолжили разговор. Молотов предложил выпить за здоровье имперского министра иностранных дел и за здоровье посла графа фон Шуленбурга. Лишь после чествования гостей Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Иосиф Виссарионович своей речью в марте этого года, которую в Германии поняли правильно, полностью изменил политические отношения между странами.А дальше понеслось. Молотов и Сталин повторно выпили за Пакт о ненападении, за новую эру в германо-русских отношениях и за германскую нацию, за победу над Польшей.Риббентроп, в свою очередь, предложил тост за господина Сталина, за советское правительство и за благоприятное развитие отношений между Германией и Советским Союзом. Позже гитлеровский посланник признавался, что никогда в жизни не пил такого количества алкоголя, как в ту ночь в Москве, и что тосты формулировались так изысканно, что не выпить до дна каждый раз было бы служебным преступлением.Путя тільки на це і молиться, тільки грішний він, дуже грішний... Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9805 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:17 lapay написав: ЛАД написав: Э нет. Не придумывайте.

Никаких поляков и венгров в Мюнхенских соглашениях не было. Э нет. Не придумывайте.Никаких поляков и венгров в Мюнхенских соглашениях не было.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 0%B4%D0%B0

Основний зміст угоди:



а) Судетська область відділяється від Чехословацької республіки й передається Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня;

б) все майно, в тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці;

в) Чехословацька республіка повинна задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина. Основний зміст угоди:а) Судетська область відділяється від Чехословацької республіки й передається Третьому Рейху з 1 по 10 жовтня;б) все майно, в тому числі зброя, укріплення, особисті речі, худоба, меблі громадян, має залишатися на місці;в) Чехословацька республіка повинна задовольнити територіальні претензії Польської республіки та Королівства Угорщина.

Так в укр. Вики.

Так в росс. источниках:

Дополнение I.

Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве и французское правительство заключили настоящее соглашение, памятуя, что они поддерживают предложение, содержащееся в § 6 франко-британских предложений от 19 сентября 1938 г. о международных гарантиях новых границ Чехословацкого государства против любой неспровоцированной агрессии.

Как только будет урегулирован вопрос о польском и венгерском меньшинствах в Чехословакии, Германия и Италия со своей стороны предоставят Чехословакии гарантию.



Дополнение II.

Главы правительств четырех держав заявляют, что если в течение ближайших трех месяцев проблема польских и венгерских меньшинств в Чехословакии не будет урегулирована между заинтересованными правительствами путем соглашения, то эта проблема станет предметом обсуждения следующего совещания глав правительств четырех держав, собравшихся сегодня.

http://munich.rusarchives.ru/dokumenty/tekst-myunhenskogo-soglasheniya-1938-g-s-dopolneniyami



В западных источниках:

Мюнхенский пакт: декларация



Главы правительств четырех держав заявляют, что проблемы польского и венгерского меньшинств в Чехословакии, если они не будут решены в течение трех месяцев по договоренности между соответствующими правительствами, станут предметом другого совещания глав правительств правительств здесь присутствуют четыре державы.



Мюнхен, 29 сентября 1938 года.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР,

НЕВИЛЬ ШАМБЕРЛЕН,

ЭДУАРД ДАЛАДЬЕ,

БЕНИТО МУССОЛИНИ.

и

Мюнхенский пакт: приложение к соглашению



Правительство Его Величества в Соединенном Королевстве и правительство Франции заключили вышеуказанное соглашение на том основании, что они поддерживают предложение, содержащееся в пункте 6 англо-французских предложений от 19 сентября, касающихся международной гарантии нового границы чехословацкого государства против неспровоцированной агрессии.



Когда вопрос о польском и венгерском меньшинствах в Чехословакии будет решен, Германия и Италия со своей стороны дадут гарантию Чехословакии.



Мюнхен, 29 сентября 1938 года.

АДОЛЬФ ГИТЛЕР,

НЕВИЛЬ ШАМБЕРЛЕН,

ЭДУАРД ДАЛАДЬЕ,

БЕНИТО МУССОЛИНИ.

https://avalon.law.yale.edu/subject_menus/munmenu.asp (гуглопереводы)

Оригинал договора можно посмотреть здесь - https://books.google.com.ua/books?id=CG_ZAAAAMAAJ&pg=PA1014&lpg=PA1014&dq=%E2%80%9CAgreement+signed+at+Munich+Between+Germany,+the+United+Kingdom,+France,+and+Italy%E2%80%9D&source=bl&ots=bDkg-BTwWw&sig=ACfU3U32XlcZj0K_ENP3P65LA-Jfu20YVw&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiMitDX863nAhXmsIsKHe8YAwkQ6AEwBHoECAYQAQ#v=onepage&q=%E2%80%9CAgreement%20signed%20at%20Munich%20Between%20Germany%2C%20the%20United%20Kingdom%2C%20France%2C%20and%20Italy%E2%80%9D&f=false



ЛАД написав: Ссылку можно? Ссылку можно?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 1%96%D1%8F

Теми «автокефалія та спосіб її проголошення; автономія та спосіб її проголошення» так і не були розглянуті на Всеправославному Соборі. Через відсутність канонів, які визначають власне спосіб проголошення автокефалії, порушити їх неможливо. Тому кожна автокефальна Церква діє канонічно, якщо проголошення її автокефалії відбулося згідно із тими канонічними правилами, які опосередковано стосуються питання автокефалії, а також у відповідності до історичної традиції[2].



Автокефальною може бути лише та Церква, яка доросла до самостійного буття, має внутрішні можливості існувати незалежно від іншої церковної влади. Для цього потрібна наявність щонайменше трьох єпископів, два з яких, в разі смерті одного з ієрархів, можуть поставити його наступника.

Автокефальною може бути лише та Церква, яка має достатню кількість пастирів і пастви, для того, щоб її служіння звершувалося нормально.

Автокефальна церква має мати політичну незалежність народу, серед якого відповідна Церква несе своє служіння. Під час прийняття рішення про автокефалію береться до уваги думка державної влади відповідної країни.

Спільна воля єпископату, духовенства і мирян відповідної Церкви, виражена через постанову Помісного Собору. Після прийняття соборного рішення про автокефалію воно проходить процес визнання з боку Матері-Церкви та інших Помісних Православних Церков.



Право проголошення автокефалії, за наявності належних умов і підстав, однією з яких є відповідна державно-адміністративна незалежність, належить Собору Церкви, яка проголошує свою автокефалію, а право першою визнати цю автокефалію належить Матері-Церкві. Теми «автокефалія та спосіб її проголошення; автономія та спосіб її проголошення» так і не були розглянуті на Всеправославному Соборі. Через відсутність канонів, які визначають власне спосіб проголошення автокефалії, порушити їх неможливо. Тому кожна автокефальна Церква діє канонічно, якщо проголошення її автокефалії відбулося згідно із тими канонічними правилами, які опосередковано стосуються питання автокефалії, а також у відповідності до історичної традиції[2].Автокефальною може бути лише та Церква, яка доросла до самостійного буття, має внутрішні можливості існувати незалежно від іншої церковної влади. Для цього потрібна наявність щонайменше трьох єпископів, два з яких, в разі смерті одного з ієрархів, можуть поставити його наступника.Автокефальною може бути лише та Церква, яка має достатню кількість пастирів і пастви, для того, щоб її служіння звершувалося нормально.Спільна воля єпископату, духовенства і мирян відповідної Церкви, виражена через постанову Помісного Собору. Після прийняття соборного рішення про автокефалію воно проходить процес визнання з боку Матері-Церкви та інших Помісних Православних Церков.Право проголошення автокефалії, за наявності належних умов і підстав, однією з яких є відповідна державно-адміністративна незалежність, належить Собору Церкви, яка проголошує свою автокефалію, а право першою визнати цю автокефалію належить Матері-Церкві.

"береться до уваги думка державної влади відповідної країни" - для этого достаточно постанови или какого-то "заклику" ВР, письма или ещё какого-то документа от Президента.

То, что делал Порошенко, это далеко не "думка державної влади".

А можно ссылку на др. ресурсы? Так в укр. Вики.Так в росс. источниках:В западных источниках:(гуглопереводы)Оригинал договора можно посмотреть здесь -"береться до уваги думка державної влади відповідної країни" - для этого достаточно постанови или какого-то "заклику" ВР, письма или ещё какого-то документа от Президента.То, что делал Порошенко, это далеко не "думка державної влади".А можно ссылку на др. ресурсы? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15301 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4013 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:28 sequence написав: lapay написав: ... Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду. ... Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду.

а если Крым мало-помаленьку будут признавать страны Запада (распадется консолидированная позиция), то чей он будет?? Крымчан? )

или мы, как Палестина на голанские высоты, будем надрачивать? а если Крым мало-помаленьку будут признавать страны Запада (распадется консолидированная позиция), то чей он будет?? Крымчан?или мы, как Палестина на голанские высоты, будем надрачивать?

Голанские высоты - это Сирия. Голанские высоты - это Сирия. Волгарь Повідомлень: 7526 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 770 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:30 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Так в укр. Вики.

Так в росс. источниках: Так в укр. Вики.Так в росс. источниках:

Так в чому різниця? Чехословаччина добровільно віддала свої території Німеччині, Польщі і Угорщини. Польща не нападала на Чехословаччину, як про це бреше Путя.



У 1945 кордон між Польщею і Чехословаччиною було відновлено на рівні 1920.



Польські війська зайняли північну Ораву і Спиш 17 липня 1945. Відбулися грабежі, вигнання і переслідування словаків в анексованих регіонах. А також озброєні сутички і вбивства відбувались в деяких селах наступні два роки. Словаки з польської частини Спишу зосередженні переважно в новоствореному індустріальному місті Світ біля Попраду (Poprad), в Кежмароку (Kežmarok) і в знелюднених німецьких селах (з яких німці були заздалегідь вигнані) біля Кежмарку. Словаки з польської частини Орави зосереджені переважно у Чеській Сілезії, і в знелюднених німецьких селах в чеських землях (Судети).



10 березня 1947 між Чехословаччиною і Польщею були підписані основні гарантії для словаків у Польщі. В результаті в Польщі були відкриті 41 базова словацька школа і 1 вища. Більшість їх проте були закриті на початку шістдесятих через відсутність словацьких викладачів.



13 червня 1958, у Варшаві, дві країни підписали договір, що підтверджував кордон по лінії 1 січня 1938



ЛАД написав: "береться до уваги думка державної влади відповідної країни" - для этого достаточно постанови или какого-то "заклику" ВР, письма или ещё какого-то документа от Президента.

То, что делал Порошенко, это далеко не "думка державної влади".

А можно ссылку на др. ресурсы? "береться до уваги думка державної влади відповідної країни" - для этого достаточно постанови или какого-то "заклику" ВР, письма или ещё какого-то документа от Президента.То, что делал Порошенко, это далеко не "думка державної влади".А можно ссылку на др. ресурсы?

Це Ваша особиста оцінка. В нашому випадку одного "заклику" було явно не досить. Так в чому різниця? Чехословаччина добровільно віддала свої території Німеччині, Польщі і Угорщини. Польща не нападала на Чехословаччину, як про це бреше Путя.У 1945 кордон між Польщею і Чехословаччиною було відновлено на рівні 1920.Польські війська зайняли північну Ораву і Спиш 17 липня 1945. Відбулися грабежі, вигнання і переслідування словаків в анексованих регіонах. А також озброєні сутички і вбивства відбувались в деяких селах наступні два роки. Словаки з польської частини Спишу зосередженні переважно в новоствореному індустріальному місті Світ біля Попраду (Poprad), в Кежмароку (Kežmarok) і в знелюднених німецьких селах (з яких німці були заздалегідь вигнані) біля Кежмарку. Словаки з польської частини Орави зосереджені переважно у Чеській Сілезії, і в знелюднених німецьких селах в чеських землях (Судети).10 березня 1947 між Чехословаччиною і Польщею були підписані основні гарантії для словаків у Польщі. В результаті в Польщі були відкриті 41 базова словацька школа і 1 вища. Більшість їх проте були закриті на початку шістдесятих через відсутність словацьких викладачів.13 червня 1958, у Варшаві, дві країни підписали договір, що підтверджував кордон по лінії 1 січня 1938Це Ваша особиста оцінка. В нашому випадку одного "заклику" було явно не досить. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9805 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5390539153925393> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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