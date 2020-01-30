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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 5390539153925393 Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:31 lapay написав: zРадио написав: СССР, глядя на единение Европы вокруг агрессивного Гитлера, конечно же, не имел оснований на подписание с ним договора о ненападении, правда?.. СССР, глядя на единение Европы вокруг агрессивного Гитлера, конечно же, не имел оснований на подписание с ним договора о ненападении, правда?..

В кого ще були секретні угоди, з німцями, про "поділ світу"? В Японії, Італії і ... СРСР. Німці теж, потім, "напали" на Італію, так що це не виправдання союзницьких дій по розподілу світу. В кого ще були секретні угоди, з німцями, про "поділ світу"? В Японії, Італії і ... СРСР. Німці теж, потім, "напали" на Італію, так що це не виправдання союзницьких дій по розподілу світу.

Англии и Франции - победителям в 1-ой мировой - передел мира был не нужен, они и так всё имели по результатам.



Тільки керівництво Чехословаччини прийняло цю угоду:

А что им оставалось, зная, что поддержки ни от кого не будет.

Лень искать ссылку (предоставляю недоверчивым, это не сложно), но позже Бенеш радовался, что благодаря этому решению Прага осталась единственным не разбомблённым городом в центр. Европе. Англии и Франции - победителям в 1-ой мировой -мира был не нужен, они и так всё имели по результатам.А что им оставалось, зная, что поддержки ни от кого не будет.Лень искать ссылку (предоставляю недоверчивым, это не сложно), но позже Бенеш радовался, что благодаря этому решению Прага осталась единственным не разбомблённым городом в центр. Европе. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15301 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4013 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:36 lapay написав: detroytred написав: В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США.

Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться. В плоскости же больше-меньше: в самих действиях -- СССР больше, чем США.Но с с точки зрения начала раскручивания спирали -- Британия и США. Они же наказанному и усмиренному агрессору с кален помогли подняться-освободиться.

Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе.

Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій.

Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером. Агресор, після першої світової, прагнув реваншу, зважаючи на кабальні умови мирних угод. Ніхто не хоче воювати, без явної агресії - ні тоді, ні зараз. Якщо завтра Іран чи Японія зроблять свою ядерну зброю - ніхто на них не нападе.Тому вимагати превентивної війни від Заходу - таке не підтримували, в першу чергу, виборці цих демократій.Багато, в США, прихильників широкомасштабної війни з Іраном? Так само ніхто не хотів воювати з Гітлером.

В 1938 не шла речь о превентивной войне. Ситуация для Англии-Франции не сильно отличалась от 01.09.1939. И в этих странах была и достаточно сильная поддержка Чехословакии.



Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти

К сожалению, от наших желаний, в данном случае, зависит не очень много.



Німці клали на всі обмеження, в них вистачало союзників і симпатиків. Зупинити їх могла тільки війна.

В каком году "клали"? В 1939? Да. И то не очень "клали", иначе не подписывали договор с СССР. В 1938 не очень или даже совсем не "клали", больше блефовали. Где у них были союзники? Япония и Италия? Совершенно недостаточно.

Вы приводите цитату о тосте Сталина 23.08.1939. Да, было. И, в общем-то, естественно при подписании такого договора.

Но почему Англия и Франция не пошли на подписание договора с Союзом? Что им мешало? Не видели, что дело идёт к войне? За месяц-два до начала? Не работали ни разведка, ни др. источники? Политики ослепли? В 1938 не шла речь о превентивной войне. Ситуация для Англии-Франции не сильно отличалась от 01.09.1939. И в этих странах была и достаточно сильная поддержка Чехословакии.К сожалению, от наших желаний, в данном случае, зависит не очень много.В каком году "клали"? В 1939? Да. И то не очень "клали", иначе не подписывали договор с СССР. В 1938 не очень или даже совсем не "клали", больше блефовали. Где у них были союзники? Япония и Италия? Совершенно недостаточно.Вы приводите цитату о тосте Сталина 23.08.1939. Да, было. И, в общем-то, естественно при подписании такого договора.Но почему Англия и Франция не пошли на подписание договора с Союзом? Что им мешало? Не видели, что дело идёт к войне? За месяц-два до начала? Не работали ни разведка, ни др. источники? Политики ослепли? Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 15:52, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15301 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4013 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:41 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Англии и Франции - победителям в 1-ой мировой - передел мира был не нужен, они и так всё имели по результатам. Англии и Франции - победителям в 1-ой мировой - передел мира был не нужен, они и так всё имели по результатам.

Ну так не треба виправдовувати реваншистів, які програли в першій світовій і Рашу, яка втратила, в наслідок революції, свої території. Реваншисти і є зачинщиками другої світової. Польща не починала війну, хоч і приєднала деякі словацькі землі.

ЛАД написав: А что им оставалось, зная, что поддержки ни от кого не будет.

Лень искать ссылку (предоставляю недоверчивым, это не сложно), но позже Бенеш радовался, что благодаря этому решению Прага осталась единственным не разбомблённым городом в центр. Европе. А что им оставалось, зная, что поддержки ни от кого не будет.Лень искать ссылку (предоставляю недоверчивым, это не сложно), но позже Бенеш радовался, что благодаря этому решению Прага осталась единственным не разбомблённым городом в центр. Европе.

Париж теж не бомбили. Треба було і Совку здатись, по такій лозиці. Ну так не треба виправдовувати реваншистів, які програли в першій світовій і Рашу, яка втратила, в наслідок революції, свої території. Реваншисти і є зачинщиками другої світової. Польща не починала війну, хоч і приєднала деякі словацькі землі.Париж теж не бомбили. Треба було і Совку здатись, по такій лозиці. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9805 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:44 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: В 1938 не шла речь о превентивной войне. Ситуация для Англии-Франции не сильно отличалась от 01.09.1939. И в этих странах была и достаточно сильная поддержка Чехословакии. В 1938 не шла речь о превентивной войне. Ситуация для Англии-Франции не сильно отличалась от 01.09.1939. И в этих странах была и достаточно сильная поддержка Чехословакии.

Відрізнялась. Німці не зупинились на Чехословаччині, тому стало ясно, що війна не минуча. Відрізнялась. Німці не зупинились на Чехословаччині, тому стало ясно, що війна не минуча. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9805 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1097 раз. Подякували: 1217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:01

Тем не менее:

К маю 1938 года стало известно, что Гитлер и его генералы составляли план оккупации Чехословакии. Чехословаки рассчитывали на военную помощь Франции, с которой у них был союз. У Советского Союза также был договор с Чехословакией, и это указывало на готовность сотрудничать с Францией и Великобританией, если они решили пойти на защиту Чехословакии, но Советский Союз и его потенциальные услуги были проигнорированы в течение кризиса



Поскольку Гитлер продолжал произносить подстрекательские речи с требованием воссоединения немцев в Чехословакии со своей родиной, война казалась неизбежной . Однако ни Франция, ни Великобритания не чувствовали себя готовыми защищать Чехословакию, и оба стремились избежать военного противостояния с Германией практически любой ценой. Во Франции правительство Народного фронта подошло к концу, и 8 апреля 1938 года Эдуард Даладье сформировал новый кабинет без участия социалистов или коммунистической поддержки. Четыре дня спустя Le Temps , чья внешняя политика контролировалась Министерством иностранных дел, опубликовала статью Джозефа Бартелеми, профессора в Париже.Юридический факультет, на котором он изучил франко-чехословацкий договор о союзе 1924 года и пришел к выводу, что Франция не обязана идти на войну, чтобы спасти Чехословакию. Ранее, 22 марта, лондонская «Таймс» заявила в одной из ведущих статей своего редактора Г.Г.Доусона, что Великобритания не может вести войну ради сохранения суверенитета Чехии над судетскими немцами без предварительного четкого выяснения желаний последнего; в противном случае Великобритания «вполне может бороться с принципом самоопределения».

https://www.britannica.com/event/Munich-Agreement (гуглоперевод). По понятным причинам Британика пишет о Мюнхене гораздо мягче.Тем не менее:(гуглоперевод). Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15301 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4013 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:06 lapay написав: Хто кому оголошував війну - справа десята, на кордони впливають міждержавні угоди, а не це. Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду. Хто кому оголошував війну - справа десята, на кордони впливають міждержавні угоди, а не це. Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду.



И по какому же договору поляки забрали Тешинскую область Чехословакии? Чехословаки понимая, что против них ополчились все крупнейшие страны Европы, под давлением согласились только на аннексию Германией Судет (Мюнхенский договор). А Польша с нападением на Тешинскую область - чистая и однозначная агрессия, первые военные действия в Европе, начиная с 1921-го года! Никакого договора там не было.



PS: я считаю агрессией оба события, но даже если придерживаться твоей версии о "принуждении к миру", поляки все равно остаются агрессорами. Собственно поэтому "вор, на котором шапка горит", и защищается сегодня, переводя стрелки на СССР... И по какому же договору поляки забрали Тешинскую область Чехословакии? Чехословаки понимая, что против них ополчились все крупнейшие страны Европы, под давлением согласились только на аннексию Германией Судет (Мюнхенский договор). А Польша с нападением на Тешинскую область - чистая и однозначная агрессия, первые военные действия в Европе, начиная с 1921-го года! Никакого договора там не было.PS: я считаю агрессией оба события, но даже если придерживаться твоей версии о "принуждении к миру", поляки все равно остаются агрессорами. Собственно поэтому "вор, на котором шапка горит", и защищается сегодня, переводя стрелки на СССР... zРадио

Повідомлень: 4796 З нами з: 02.05.18 Подякував: 895 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:10 lapay написав: ЛАД написав: Англии и Франции - победителям в 1-ой мировой - передел мира был не нужен, они и так всё имели по результатам. Англии и Франции - победителям в 1-ой мировой - передел мира был не нужен, они и так всё имели по результатам.

Ну так не треба виправдовувати реваншистів, які програли в першій світовій і Рашу, яка втратила, в наслідок революції, свої території. Реваншисти і є зачинщиками другої світової. Польща не починала війну, хоч і приєднала деякі словацькі землі. Ну так не треба виправдовувати реваншистів, які програли в першій світовій і Рашу, яка втратила, в наслідок революції, свої території. Реваншисти і є зачинщиками другої світової. Польща не починала війну, хоч і приєднала деякі словацькі землі.

Как-то в отношении Польши Вы очень мягки.

"приєднала" - Чехословакия об этом слёзно молила? "Заберите, пожалуйста, у нас земли, не знаем, что с ними делать"?

Польша "не воевала". А предъявленный ультиматум это что? Помощь Чехословакии? А заявления об отказе пропустить советские войска и о том, что попытка прохода будет рассматриваться как агрессия, это не поддержка Гитлера?



ЛАД написав: А что им оставалось, зная, что поддержки ни от кого не будет.

Лень искать ссылку (предоставляю недоверчивым, это не сложно), но позже Бенеш радовался, что благодаря этому решению Прага осталась единственным не разбомблённым городом в центр. Европе. А что им оставалось, зная, что поддержки ни от кого не будет.Лень искать ссылку (предоставляю недоверчивым, это не сложно), но позже Бенеш радовался, что благодаря этому решению Прага осталась единственным не разбомблённым городом в центр. Европе.

Париж теж не бомбили. Треба було і Совку здатись, по такій лозиці. Париж теж не бомбили. Треба було і Совку здатись, по такій лозиці.

Простите, логика не моя.

Кроме того, Союзу Гитлер ничего не предлагал, понимая бесперспективность таких предложений. Просто напал и начал бомбить.

Ну и всё же не надо сравнивать Чехословакию и СССР.



Чехословаччина добровільно віддала свої території Німеччині, Польщі і Угорщини. Польща не нападала на Чехословаччину, як про це бреше Путя.

Простите, но здесь врёте Вы.

Вам приставляют нож к горлу (пистолет к виску): "Отдай кошелёк!". Это "добровольно"??? Ультиматум это не нападение?

Я привёл документ Мюнхена. Там нет решения о передаче земель Польше и Венгрии. Как-то в отношении Польши Вы очень мягки."приєднала" - Чехословакия об этом слёзно молила? "Заберите, пожалуйста, у нас земли, не знаем, что с ними делать"?Польша "не воевала".А предъявленныйэто что? Помощь Чехословакии? А заявления об отказе пропустить советские войска и о том, что попытка прохода будет рассматриваться как агрессия, это не поддержка Гитлера?Простите, логика не моя.Кроме того, Союзу Гитлер ничего не предлагал, понимая бесперспективность таких предложений. Просто напал и начал бомбить.Ну и всё же не надо сравнивать Чехословакию и СССР.Простите, но здесь врёте Вы.Вам приставляют нож к горлу (пистолет к виску): "Отдай кошелёк!". Это "добровольно"??? Ультиматум это не нападение?Я привёл документ Мюнхена. Тамо передаче земель Польше и Венгрии. Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 16:18, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 15301 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4314 раз. Подякували: 4013 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:10 lapay написав: Ну так не треба виправдовувати реваншистів, які програли в першій світовій і Рашу, яка втратила, в наслідок революції, свої території. Реваншисти і є зачинщиками другої світової. Польща не починала війну, хоч і приєднала деякі словацькі землі.

Ну так не треба виправдовувати реваншистів, які програли в першій світовій і Рашу, яка втратила, в наслідок революції, свої території. Реваншисти і є зачинщиками другої світової. Польща не починала війну, хоч і приєднала деякі словацькі землі.



Рассуждая так, ты расписываешься, что тебе нужна не суверенная Украина, а украинские территории в составе Польши - главное, чтобы не в составе РФ (РИ/СССР) Рассуждая так, ты расписываешься, что тебе нужна не суверенная Украина, а украинские территории в составе Польши - главное, чтобы не в составе РФ (РИ/СССР) zРадио

Повідомлень: 4796 З нами з: 02.05.18 Подякував: 895 раз. Подякували: 2041 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 5390539153925393 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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