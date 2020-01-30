Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Не будут признавать страны Запада Крым российским, потому что это первый факт аннексии части другого государства после ВМВ.
Да ты шо!
В число частично признанных государств входят сецессионистские (образованные в результате одностороннего отделения) Турецкая Республика Северного Кипра, Республика Косово, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия[36] и несецессионистские Китайская Республика, Государство Палестина, Сахарская Арабская Демократическая Республика[37]. ... Частично признанные государства Контролирующие часть заявленной территории:
- Сахарская Арабская Демократическая Республика (1976) - признаётся 84 государством-членом ООН - Государство Палестина (1988) - признаётся 137 государствами-членами ООН, а также Ватиканом - Республика Косово (2008) - признана 100 государствами-членами ООН
lapay Туреччина не анексувала Північний Кіпр, на відміну від анексії Криму.
Серьезно?
Турецкая Республика Северного Кипра - (c 1983) — Турецкая Республика Северного Кипра, провозглашённая после вторжения турецких вооружённых сил на Кипр в 1974 году, объявила о своей независимости 15 ноября 1983 года. 1 мая 2004 года территория ТРСК была формально включена в состав Европейского союза как часть Республики Кипр. Признана только Турцией, с которой поддерживает дипломатические отношения. Все остальные государства — члены ООН рассматривают территорию Северного Кипра как часть республики Кипр, незаконно оккупированную Турцией[42][43].
В документах говорится об ответственности оккупантов за реализацию политики «интеграции» и создания атмосферы страха, которая заставляет проукраинское население покидать полуостров и пополнять категорию внутренне перемещенных лиц.
Опубликованный на YouTube ролик с аудиозаписью разговора премьер-министра Алексея Гончарука и других представителей власти монтировался на компьютере "журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов". Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и МВД.
Кто бы это мог быть
17 января Зеленский дал указание в течение двух недель найти причастных к осуществлению записи.
Faceless написав:............. Как раз наоборот. Если бы вы призывали к "многоцветности", у вас не было бы такой реакции на то, что СССР совместно с Германией развязал Вторую Мировую. Вы же всеми силами хотите его "отбелить", все на Польщу пеняете. Сейчас пишете "не забывать о других фактах и событиях", одновременно же, так в штыки воспринимая причастность СССР к развязыванию войны, делаете обратное: игнорируете факты агрессии СССР, оккупации им территорий, факт что он был союзником Германии на начало войны, что даже советская пропаганда прямо трубила" бомбить Лондон совместно с союзной Германией" - точь в точь, как стыдливо пыталась это скрыть советская официальная история и современная российская, в первую очередь выдумав лживую версию "ВОВ" и подменяя ей Вторую мировую.
Я "пеняю" не только и не столько на Польшу. Но обвинять в разжигании войны только Германию и СССР, забывая о довольно неприглядной роли многих других, это элементарная подтасовка.
Факт союзничества Союза с Германией на начало войны, конечно, помог Гитлеру, но позиция Англии-Франции-Польши в предыдущее время помогла Гитлеру гораздо сильнее. Что трубила советская пропаганда, Вы вспомнили (хотя, вроде, Вас тогда "в проекте не было"), ну так вспомните, что "трубила" западная пропаганда. Там даже по какой-то из моих ссылок (западных) есть карикатура.
Я специально не стал использовать советские и российские источники, чтобы не было разговоров о том, что "стыдливо пыталась ... скрыть советская официальная история и современная российская, в первую очередь выдумав лживую версию "ВОВ" и подменяя ей Вторую мировую". Но западные источники подтверждают старую общепринятую точку зрения, а не "современные" польские измышления.
Игнорировать "факты агрессии СССР, оккупации им территорий" я не могу. Что было, то было. Но вот объяснять эти факты можно по-разному. Можно поддерживать Польшу в её попытках обвинить в агрессии СССР вместе с Германией и заявлениях о репарациях. А можно ориентироваться на исторические источники, которые всё же говорят о другом. Попытки lapay защищать Польшу выглядят, мягко говоря, неуклюже.
И что бы там не говорили, выгодоприобретателями от той агрессии выступают Украина и Белоруссия. Так что просто рискованно для нас поддерживать идеи о преступности СССР во время тех событий. (Результаты преступных действий следует аннулировать, не так ли?)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Завтра, если будет выгодно, вспомнят о "праве наций на самоопределение" (см. мою ссылку на Британику).
Якби Україна була членом НАТО, то могли і згадати, і в Прибалтиці можуть, якщо там почнеться гібридна війна. Ніхто за ватанів, німецьких чи російських, своїх солдатів не пошле на смерть.
Вы о чём? Им не надо посылать своих солдат никуда, достаточно признать Крым российским, т.к. русское население (как судетские немцы) проголосовало за "воссоединение с Россией". Простите, напоминаете ужа на сковородке.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.