Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:18

Faceless написав: .............

Как раз наоборот. Если бы вы призывали к "многоцветности", у вас не было бы такой реакции на то, что СССР совместно с Германией развязал Вторую Мировую. Вы же всеми силами хотите его "отбелить", все на Польщу пеняете. Сейчас пишете "не забывать о других фактах и событиях", одновременно же, так в штыки воспринимая причастность СССР к развязыванию войны, делаете обратное: игнорируете факты агрессии СССР, оккупации им территорий, факт что он был союзником Германии на начало войны, что даже советская пропаганда прямо трубила" бомбить Лондон совместно с союзной Германией" - точь в точь, как стыдливо пыталась это скрыть советская официальная история и современная российская, в первую очередь выдумав лживую версию "ВОВ" и подменяя ей Вторую мировую. .............Как раз наоборот. Если бы вы призывали к "многоцветности", у вас не было бы такой реакции на то, что СССР совместно с Германией развязал Вторую Мировую. Вы же всеми силами хотите его "отбелить", все на Польщу пеняете. Сейчас пишете "не забывать о других фактах и событиях", одновременно же, так в штыки воспринимая причастность СССР к развязыванию войны, делаете обратное: игнорируете факты агрессии СССР, оккупации им территорий, факт что он был союзником Германии на начало войны, что даже советская пропаганда прямо трубила" бомбить Лондон совместно с союзной Германией" - точь в точь, как стыдливо пыталась это скрыть советская официальная история и современная российская, в первую очередь выдумав лживую версию "ВОВ" и подменяя ей Вторую мировую.

Я "пеняю" не только и не столько на Польшу.Но обвинять в разжигании войны только Германию и СССР, забывая о довольно неприглядной роли многих других, это элементарная подтасовка.Факт союзничества Союза с Германией на начало войны, конечно, помог Гитлеру, но позиция Англии-Франции-Польши в предыдущее время помогла Гитлеру гораздо сильнее.Что трубила советская пропаганда, Вы вспомнили (хотя, вроде, Вас тогда "в проекте не было"), ну так вспомните, что "трубила" западная пропаганда. Там даже по какой-то из моих ссылок (западных) есть карикатура.Я специально не стал использовать советские и российские источники, чтобы не было разговоров о том, что "стыдливо пыталась ... скрыть советская официальная история и современная российская, в первую очередь выдумав лживую версию "ВОВ" и подменяя ей Вторую мировую".Но западные источники подтверждают старую общепринятую точку зрения, а не "современные" польские измышления.Игнорировать "факты агрессии СССР, оккупации им территорий" я не могу. Что было, то было. Но вот объяснять эти факты можно по-разному.Можно поддерживать Польшу в её попытках обвинить в агрессии СССР вместе с Германией и заявлениях о репарациях.А можно ориентироваться на исторические источники, которые всё же говорят о другом.Попытки lapay защищать Польшу выглядят, мягко говоря, неуклюже.И что бы там не говорили, выгодоприобретателями от той агрессии выступают Украина и Белоруссия. Так что просто рискованно для нас поддерживать идеи о преступности СССР во время тех событий. (Результаты преступных действий следует аннулировать, не так ли?)