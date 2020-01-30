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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 53935394539553965397>
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:53

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Первый факт аннексии после ВМВ - это Северный Кипр.

Туреччина не анексувала Північний Кіпр, на відміну від анексії Криму.
  zРадио написав:Но плести чушь о том, что аннексия, на которую жертва соглашается под давлением в силу бесполезности силового сопротивления - вовсе не аннексия, а "присоединение" - это за гранью.

От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:57

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:lapay

Якби Чехословаччина воювала, як Польща, то, цілком могла бути і допомога.


От кого? От Ваших мечтаний? Польша или Финляндия получили какую-то помощь?

Дурних не було.


В результате получили "хорошую" гитлеровскую оккупацию.

Один хрін, що радянська окупація, що німецька. Фіни, чомусь, вибрали других, в союзники, бо добре знали перших.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:01

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Завтра, если будет выгодно, вспомнят о "праве наций на самоопределение" (см. мою ссылку на Британику).

Якби Україна була членом НАТО, то могли і згадати, і в Прибалтиці можуть, якщо там почнеться гібридна війна.
Ніхто за ватанів, німецьких чи російських, своїх солдатів не пошле на смерть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:14

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Не будут признавать страны Запада Крым российским, потому что это первый факт аннексии части другого государства после ВМВ.

Да ты шо!

В число частично признанных государств входят сецессионистские (образованные в результате одностороннего отделения) Турецкая Республика Северного Кипра, Республика Косово, Республика Абхазия и Республика Южная Осетия[36] и несецессионистские Китайская Республика, Государство Палестина, Сахарская Арабская Демократическая Республика[37].
...
Частично признанные государства
Контролирующие часть заявленной территории:

- Сахарская Арабская Демократическая Республика (1976) - признаётся 84 государством-членом ООН
- Государство Палестина (1988) - признаётся 137 государствами-членами ООН, а также Ватиканом
- Республика Косово (2008) - признана 100 государствами-членами ООН

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B2%D0%B0

lapay
Туреччина не анексувала Північний Кіпр, на відміну від анексії Криму.


Серьезно?
Турецкая Республика Северного Кипра
- (c 1983) — Турецкая Республика Северного Кипра, провозглашённая после вторжения турецких вооружённых сил на Кипр в 1974 году, объявила о своей независимости 15 ноября 1983 года. 1 мая 2004 года территория ТРСК была формально включена в состав Европейского союза как часть Республики Кипр. Признана только Турцией, с которой поддерживает дипломатические отношения. Все остальные государства — члены ООН рассматривают территорию Северного Кипра как часть республики Кипр, незаконно оккупированную Турцией[42][43].

Там же.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:14

Ітогі подвєдьом. 2020-01-31

Перед тем, как порядочным джентльменам следует выпить и закусить в пятницу.

Ітогі подвєдьом. 2020-01-31

1) Визит Помпео в Украину. Количество новостей много. Если приводить их все, будет простыня на километры

2) Верховный суд отложил дело Суркисов и ПриватБанка
Большая палата Верховного суда отложила на неопределенный срок заседание в деле братьев Суркисов и ПриватБанка из-за замены одного из ответчиков с Министерства финансов на Кабинет министров

3) Нацбанк оценил рост экономики Украины в 2019 году в 3,3%
Эта оценка базируется на показателе роста ВВП в четвертом квартале прошлого года на 2,2%.

А шо такого произошло в 4-м квартале, что упала динамика роста ВВП с 4.6% до 2.2% ?
Так это же новая команда начала работать, а не какие-то там барыги

4) Закон о депутатской неприкосновенности обжаловали в Конституционном суде
50 народных депутатов Украины считают, что принятие указанного закона Верховной Радой произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия.

Ну надо же, ну кто бы мог подумать ...

5) В России заявили об отсутствии новых договоренностей с Украиной об обмене
По словам Москальковой, от Путина такие сигналы не поступали.

Они всегда проговариваются об истинных причинах.

РосСМИ "проговорились" об убийстве Цемаха
Пока что, здесь оставлю ... для истории

Украина направила в Гаагу новые доказательства преступлений России в Крыму
В документах говорится об ответственности оккупантов за реализацию политики «интеграции» и создания атмосферы страха, которая заставляет проукраинское население покидать полуостров и пополнять категорию внутренне перемещенных лиц.

6) Пленки Гончарука монтировали у "журналиста-расследователя" - СМИ
Опубликованный на YouTube ролик с аудиозаписью разговора премьер-министра Алексея Гончарука и других представителей власти монтировался на компьютере "журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов". Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и МВД.

Кто бы это мог быть :)

17 января Зеленский дал указание в течение двух недель найти причастных к осуществлению записи.

2 недели прошло. Где причастные ?

7) "Слуга" написал заявление на волонтерку за притеснения русского языка
Заявление ? в Украине ? За притеснение русского языка ?
И опять, "какая разница". Но почему-то разница есть, когда якобы "притесняют" русский язык
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:17

  yanyura написав:
  pesikot написав:Не будут признавать страны Запада Крым российским, потому что это первый факт аннексии части другого государства после ВМВ.

Да ты шо!

Да ты шо !

Какое отношение это имеет к теме ВМВ, которую обсуждаем ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:18

  Faceless написав:.............
Как раз наоборот. Если бы вы призывали к "многоцветности", у вас не было бы такой реакции на то, что СССР совместно с Германией развязал Вторую Мировую. Вы же всеми силами хотите его "отбелить", все на Польщу пеняете. Сейчас пишете "не забывать о других фактах и событиях", одновременно же, так в штыки воспринимая причастность СССР к развязыванию войны, делаете обратное: игнорируете факты агрессии СССР, оккупации им территорий, факт что он был союзником Германии на начало войны, что даже советская пропаганда прямо трубила" бомбить Лондон совместно с союзной Германией" - точь в точь, как стыдливо пыталась это скрыть советская официальная история и современная российская, в первую очередь выдумав лживую версию "ВОВ" и подменяя ей Вторую мировую.

Я "пеняю" не только и не столько на Польшу.
Но обвинять в разжигании войны только Германию и СССР, забывая о довольно неприглядной роли многих других, это элементарная подтасовка.

Факт союзничества Союза с Германией на начало войны, конечно, помог Гитлеру, но позиция Англии-Франции-Польши в предыдущее время помогла Гитлеру гораздо сильнее.
Что трубила советская пропаганда, Вы вспомнили (хотя, вроде, Вас тогда "в проекте не было"), ну так вспомните, что "трубила" западная пропаганда. Там даже по какой-то из моих ссылок (западных) есть карикатура.

Я специально не стал использовать советские и российские источники, чтобы не было разговоров о том, что "стыдливо пыталась ... скрыть советская официальная история и современная российская, в первую очередь выдумав лживую версию "ВОВ" и подменяя ей Вторую мировую".
Но западные источники подтверждают старую общепринятую точку зрения, а не "современные" польские измышления.

Игнорировать "факты агрессии СССР, оккупации им территорий" я не могу. Что было, то было. Но вот объяснять эти факты можно по-разному.
Можно поддерживать Польшу в её попытках обвинить в агрессии СССР вместе с Германией и заявлениях о репарациях.
А можно ориентироваться на исторические источники, которые всё же говорят о другом.
Попытки lapay защищать Польшу выглядят, мягко говоря, неуклюже.

И что бы там не говорили, выгодоприобретателями от той агрессии выступают Украина и Белоруссия. Так что просто рискованно для нас поддерживать идеи о преступности СССР во время тех событий. (Результаты преступных действий следует аннулировать, не так ли?)
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 31 січ, 2020 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:19

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Серьезно?

Цілком. Ви не розумієте, що означає термін анексія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 1%96%D1%8F
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:22

  ЛАД написав:
  zРадио написав:......
страны Запада, и даже не Запада не признают Крым российским, это да.
......

Пока, к счастью, не признают.
В основном, по-моему, потому что не хотят усиления РФ.
Завтра, если будет выгодно, вспомнят о "праве наций на самоопределение" (см. мою ссылку на Британику).

Опять с умным видом ссылаешься на Британику.

И какая нация имела право на самоопределение в Крыму ?
Крымские татары ? Так они не в восторге от аннексии Крыма РФ.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:24

  lapay написав:
  ЛАД написав:Завтра, если будет выгодно, вспомнят о "праве наций на самоопределение" (см. мою ссылку на Британику).

Якби Україна була членом НАТО, то могли і згадати, і в Прибалтиці можуть, якщо там почнеться гібридна війна.
Ніхто за ватанів, німецьких чи російських, своїх солдатів не пошле на смерть.

Вы о чём?
Им не надо посылать своих солдат никуда, достаточно признать Крым российским, т.к. русское население (как судетские немцы) проголосовало за "воссоединение с Россией".
Простите, напоминаете ужа на сковородке. :)
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