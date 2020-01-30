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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5394539553965397>
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:25

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:И чтобы там не говорили, выгодоприобретателями от той агрессии выступают Украина и Белоруссия. Так что просто рискованно для нас поддерживать идеи о преступности СССР во время тех событий. (Результаты преступных действий следует аннулировать, не так ли?)

Спочатку треба компенсувати матеріально наслідки агресії. Хоча це теж навряд. Просто моральне задоволення, від знесення пам'ятників окупантам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:25

  ЛАД написав:Игнорировать "факты агрессии СССР, оккупации им территорий" я не могу. Что было, то было.


  ЛАД написав:И чтобы там не говорили, выгодоприобретателями от той агрессии выступают Украина и Белоруссия. Так что просто рискованно для нас поддерживать идеи о преступности СССР во время тех событий. (Результаты преступных действий следует аннулировать, не так ли?)

Как ты там говорил "что было, то было"

Что и было закреплено Ялтинской конференцией
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""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:26

  lapay написав:
  ЛАД написав:Завтра, если будет выгодно, вспомнят о "праве наций на самоопределение" (см. мою ссылку на Британику).

Якби Україна була членом НАТО, то могли і згадати, і в Прибалтиці можуть, якщо там почнеться гібридна війна.
Ніхто за ватанів, німецьких чи російських, своїх солдатів не пошле на смерть.

Причём тут за ватанiв, если ЛАД указал *если будет выгодно*.

Я давно давал цитаты штатовского генерала.
Он прямо так и объяснил (вояка, что взят))), рубит прямо), то ли по Корее, то ли по Вьетнаму (на вопрос: что забыли хрен знает где от Штатов) -- мы воюем на чужой земле, чтобы где воевать на своей.

Как некоторая параллель (именно некоторая, потому что подразумевался всё же внешний враг), но всё же
Посмотрите на рашку: она повоевала у себя в Чечне и потом ... воюет за пределами рф.


Поэтому нам, как никогда, крайне необходимо укреплять государство и армию. Пока есть передышка. Чтобы, как это не цинично, рашка воевала с кем-то иным (более слабым...).
Ведь это не годится, что несколько батальонно-тактических групп и такой результат. Что волны мобилизаций целого 40 млн. государства против подразделений, диверсантов, отпускников и пр. (пусть и с *военторгом*).
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:29

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:7) "Слуга" написал заявление на волонтерку за притеснения русского языка
Заявление ? в Украине ? За притеснение русского языка ?
И опять, "какая разница". Но почему-то разница есть, когда якобы "притесняют" русский язык

Если посмотреть видео и послушать этих упоротых представителей лгбт- тусовки, которые мешают водителю вести транспотное средство, чем создают опасность для пассажиров, то можно заметить, что скандал наркоманки устроили сами, водитель вел себя корректно. Существа неопределенного пола повозмущавшись решили выйти из автобуса сами.
Что написали порохоботские помойки:
Волонтер просила выключить российский сериал в автобусе, когда вместе с подругой возвращалась из Луцка, где похоронила парня – украинского бойца. В ответ водитель нагрубил девушкам и высадил их посреди трассы.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10854869 ... azyka.html

"Вимкнить російську мову!" "Російська мова немає лунати в Україні" Ну конечно это не притеснение и не разжигание. Враньё и очередные манипуляци
Видео этих упоротых
https://www.facebook.com/yaryna.chornohuz/videos/2760264320731032/
YKK
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:31

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Им не надо посылать своих солдат никуда, достаточно признать Крым российским, т.к. русское население (как судетские немцы) проголосовало за "воссоединение с Россией".
Простите, напоминаете ужа на сковородке.

З якої бені вони будуть посилати своїх солдатів в Крим? Україна не член НАТО, і навіть не військовий партнер США. У Великобританії була угода про захист Чехословаччини, але влазити в гибрідну війну не хотіли. Тому і тринділи про визначення націй. У випадку з Польщею вже влізли, а не тільки тринділи, бо Польща була союзником, а німці почали пряме вторгнення, хоч, спочатку, тринділи про Гданськ і залізницю в Прусію.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:31

  lapay написав:
  ЛАД написав:И чтобы там не говорили, выгодоприобретателями от той агрессии выступают Украина и Белоруссия. Так что просто рискованно для нас поддерживать идеи о преступности СССР во время тех событий. (Результаты преступных действий следует аннулировать, не так ли?)

Спочатку треба компенсувати матеріально наслідки агресії. Хоча це теж навряд. Просто моральне задоволення, від знесення пам'ятників окупантам.

Снесём памятники и потом отдадим земли Польше (Венгрии, Румынии)?
Я правильно Вас понял?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:36

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я давно давал цитаты штатовского генерала.
Он прямо так и объяснил (вояка, что взят))), рубит прямо), то ли по Корее, то ли по Вьетнаму (на вопрос: что забыли хрен знает где от Штатов) -- мы воюем на чужой земле, чтобы где воевать на своей.

Как некоторая параллель (именно некоторая, потому что подразумевался всё же внешний враг), но всё же
Посмотрите на рашку: она повоевала у себя в Чечне и потом ... воюет за пределами рф.

Після В'єтнаму вже, відкрито, не воювали, за винятком дрібниць, типу Гранади. Совок теж попустило, після Афганістану.
  detroytred написав:Посмотрите на рашку: она повоевала у себя в Чечне и потом ... воюет за пределами рф.

Шо не неї дивитися. Вони розумні, поки не потекли гроби, як із Чечні в 90-ті. На Прибалтику вже тільки облизуються, не певен, що вже полізуть навіть в Білорусь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:39

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Снесём памятники и потом отдадим земли Польше (Венгрии, Румынии)?
Я правильно Вас понял?

Ми ж про Польщу балакали - вони позносять, а ми тільки ті, де радянська символіка. Я так розумію - хто весь час триндить, що ми повинні щось комусь віддати - той саме цього найбільше хоче. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:40

  lapay написав:
  ЛАД написав:Им не надо посылать своих солдат никуда, достаточно признать Крым российским, т.к. русское население (как судетские немцы) проголосовало за "воссоединение с Россией".
Простите, напоминаете ужа на сковородке.

З якої бені вони будуть посилати своїх солдатів в Крим? Україна не член НАТО, і навіть не військовий партнер США. У Великобританії була угода про захист Чехословаччини, але влазити в гибрідну війну не хотіли. Тому і тринділи про визначення націй. У випадку з Польщею вже влізли, а не тільки тринділи, бо Польща була союзником, а німці почали пряме вторгнення, хоч, спочатку, тринділи про Гданськ і залізницю в Прусію.

В принципе могли вписаться, как за корейцев.
Дело в желании, целях.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:40

  lapay написав:
  ЛАД написав:Им не надо посылать своих солдат никуда, достаточно признать Крым российским, т.к. русское население (как судетские немцы) проголосовало за "воссоединение с Россией".
Простите, напоминаете ужа на сковородке.

З якої бені вони будуть посилати своїх солдатів в Крим? Україна не член НАТО, і навіть не військовий партнер США. У Великобританії була угода про захист Чехословаччини, але влазити в гибрідну війну не хотіли. Тому і тринділи про визначення націй. У випадку з Польщею вже влізли, а не тільки тринділи, бо Польща була союзником, а німці почали пряме вторгнення, хоч, спочатку, тринділи про Гданськ і залізницю в Прусію.

Становится совсем не интересно.
Я пишу "посылать солдат не надо", Вы - "З якої бені вони будуть посилати своїх солдатів в Крим?"
"У Великобританії була угода про захист Чехословаччини, але влазити в гибрідну війну не хотіли." Так "угода була"? И какая "гибридная война" в 1938? Тогда войны были вполне себе настоящие.
В Чехословакии тоже было бы "пряме вторгнення", если бы не Мюнхен.
У Англии-Франции были вполне действующие договора с Чехословакией. Она ничем не хуже Польши.
Похоже, Вы пытаетесь доказать недоказуемое и сами это понимаете.
Не понятно, зачем Вам это надо?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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