Спочатку треба компенсувати матеріально наслідки агресії. Хоча це теж навряд. Просто моральне задоволення, від знесення пам'ятників окупантам.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:25
Re: Політичні дискусії
Спочатку треба компенсувати матеріально наслідки агресії. Хоча це теж навряд. Просто моральне задоволення, від знесення пам'ятників окупантам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:25
Как ты там говорил "что было, то было"
Что и было закреплено Ялтинской конференцией
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:26
Причём тут за ватанiв, если ЛАД указал *если будет выгодно*.
Я давно давал цитаты штатовского генерала.
Он прямо так и объяснил (вояка, что взят))), рубит прямо), то ли по Корее, то ли по Вьетнаму (на вопрос: что забыли хрен знает где от Штатов) -- мы воюем на чужой земле, чтобы где воевать на своей.
Как некоторая параллель (именно некоторая, потому что подразумевался всё же внешний враг), но всё же
Посмотрите на рашку: она повоевала у себя в Чечне и потом ... воюет за пределами рф.
Поэтому нам, как никогда, крайне необходимо укреплять государство и армию. Пока есть передышка. Чтобы, как это не цинично, рашка воевала с кем-то иным (более слабым...).
Ведь это не годится, что несколько батальонно-тактических групп и такой результат. Что волны мобилизаций целого 40 млн. государства против подразделений, диверсантов, отпускников и пр. (пусть и с *военторгом*).
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:29
Re: Політичні дискусії
Если посмотреть видео и послушать этих упоротых представителей лгбт- тусовки, которые мешают водителю вести транспотное средство, чем создают опасность для пассажиров, то можно заметить, что скандал наркоманки устроили сами, водитель вел себя корректно. Существа неопределенного пола повозмущавшись решили выйти из автобуса сами.
Что написали порохоботские помойки:
"Вимкнить російську мову!" "Російська мова немає лунати в Україні" Ну конечно это не притеснение и не разжигание. Враньё и очередные манипуляци
Видео этих упоротых
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:31
Re: Політичні дискусії
З якої бені вони будуть посилати своїх солдатів в Крим? Україна не член НАТО, і навіть не військовий партнер США. У Великобританії була угода про захист Чехословаччини, але влазити в гибрідну війну не хотіли. Тому і тринділи про визначення націй. У випадку з Польщею вже влізли, а не тільки тринділи, бо Польща була союзником, а німці почали пряме вторгнення, хоч, спочатку, тринділи про Гданськ і залізницю в Прусію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:31
Снесём памятники и потом отдадим земли Польше (Венгрии, Румынии)?
Я правильно Вас понял?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:36
Re: Політичні дискусії
Після В'єтнаму вже, відкрито, не воювали, за винятком дрібниць, типу Гранади. Совок теж попустило, після Афганістану.
Шо не неї дивитися. Вони розумні, поки не потекли гроби, як із Чечні в 90-ті. На Прибалтику вже тільки облизуються, не певен, що вже полізуть навіть в Білорусь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:39
Re: Політичні дискусії
Ми ж про Польщу балакали - вони позносять, а ми тільки ті, де радянська символіка. Я так розумію - хто весь час триндить, що ми повинні щось комусь віддати - той саме цього найбільше хоче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:40
В принципе могли вписаться, как за корейцев.
Дело в желании, целях.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:40
Становится совсем не интересно.
Я пишу "посылать солдат не надо", Вы - "З якої бені вони будуть посилати своїх солдатів в Крим?"
"У Великобританії була угода про захист Чехословаччини, але влазити в гибрідну війну не хотіли." Так "угода була"? И какая "гибридная война" в 1938? Тогда войны были вполне себе настоящие.
В Чехословакии тоже было бы "пряме вторгнення", если бы не Мюнхен.
У Англии-Франции были вполне действующие договора с Чехословакией. Она ничем не хуже Польши.
Похоже, Вы пытаетесь доказать недоказуемое и сами это понимаете.
Не понятно, зачем Вам это надо?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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