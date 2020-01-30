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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5394539553965397
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:54

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:В принципе могли вписаться, как за корейцев.
Дело в желании, целях.

В Кореї були американські війська, які її визволяли від японської окупації. Якби в Криму були американські війська, то Раша туди б навряд чи взагалі полізла.
  ЛАД написав:"У Великобританії була угода про захист Чехословаччини, але влазити в гибрідну війну не хотіли." Так "угода була"? И какая "гибридная война" в 1938? Тогда войны были вполне себе настоящие.
В Чехословакии тоже было бы "пряме вторгнення", если бы не Мюнхен.
У Англии-Франции были вполне действующие договора с Чехословакией. Она ничем не хуже Польши.

Така сама гібридна війна, як і в нас. Німецькі загони самооборони, які озброювались Гітлером, і чехословацька армія, яка душила цих гибрідів. Тому коливались союзники.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:57

lapay
Могу ошибаться, но вродн ам. войска к началу войны вышли.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:59

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:У пу и Ко помимо общей *болезни* капстран по необходимости увеличения ресурсов из вне, которую ещё может игнорировать страна, есть смертельная болезнь -- удержание СВОЕЙ власти.
То есть ограничители может сорвать, да и рамки просто шире.

Гітлер почав війну в 50 років, Путін, в Чечні, теж майже в 50. Зараз він вже застарий для масштабної війни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:08

  lapay написав:
  detroytred написав:У пу и Ко помимо общей *болезни* капстран по необходимости увеличения ресурсов из вне, которую ещё может игнорировать страна, есть смертельная болезнь -- удержание СВОЕЙ власти.
То есть ограничители может сорвать, да и рамки просто шире.

Гітлер почав війну в 50 років, Путін, в Чечні, теж майже в 50. Зараз він вже застарий для масштабної війни.

Было б хорошо.
Но пу я рассматриваю гораздо шире одного человека.
И если их загонят в угол, то может быть всё.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:12

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:apay
Могу ошибаться, но вродн ам. войска к началу войны вышли.

Так не було - вивели, як і совєти. Корея навіть не входила в оборонну лінію США, тому Сталін, після довгих вагань, погодився на комуністичний наступ. США вступили у війну зі згоди ООН, де тоді не було китайців і совєтов (тимчасово).
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 31 січ, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:15

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:У пу и Ко помимо общей *болезни* капстран по необходимости увеличения ресурсов из вне, которую ещё может игнорировать страна, есть смертельная болезнь -- удержание СВОЕЙ власти.
То есть ограничители может сорвать, да и рамки просто шире.
Гітлер почав війну в 50 років, Путін, в Чечні, теж майже в 50. Зараз він вже застарий для масштабної війни.
Было б хорошо.
Но пу я рассматриваю гораздо шире одного человека.
И если их загонят в угол, то может быть всё.
5 років тому-їх перло і вони могли і зірватись з катушок
Сьогодні
1 Населення на межі висловлення недовіри
2 Фонди призначенні для покращення життя населення- проїли
3 Єдине що в порядку-це розмір ЗВР (але й то ми судимо з їх слів)
4 Газпром програв вчисту... зараз вони за транзит 65 млрд м3 платять більше ніж ми за імпорт 12 млрд м3( і це при цьому що в 2020 році ми плануємо імпортувати 10 млрд м3)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:26

  lapay написав:
  detroytred написав:В принципе могли вписаться, как за корейцев.
Дело в желании, целях.

В Кореї були американські війська, які її визволяли від японської окупації. Якби в Криму були американські війська, то Раша туди б навряд чи взагалі полізла.
  ЛАД написав:"У Великобританії була угода про захист Чехословаччини, але влазити в гибрідну війну не хотіли." Так "угода була"? И какая "гибридная война" в 1938? Тогда войны были вполне себе настоящие.
В Чехословакии тоже было бы "пряме вторгнення", если бы не Мюнхен.
У Англии-Франции были вполне действующие договора с Чехословакией. Она ничем не хуже Польши.

Така сама гібридна війна, як і в нас. Німецькі загони самооборони, які озброювались Гітлером, і чехословацька армія, яка душила цих гибрідів. Тому коливались союзники.

Не надо. С генлейновцами ситуация была вполне обычная. События с ИРА никто не считал "гибридными".
А в случае нападения Гитлера на Чехословакию была бы "нормальная" война, как и случилось с Польшей.
Колебались совсем не поэтому. Все понимали, что судетские немцы это повод. Главная задача Гитлера - укрепление Германии. И понятно для чего.

Черчилль не был германофобом и уж точно не был "другом Советов", но выступал против мюнхенской политики задолго до Мюнхена.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:41

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Не надо. С генлейновцами ситуация была вполне обычная. События с ИРА никто не считал "гибридными".
А в случае нападения Гитлера на Чехословакию была бы "нормальная" война, как и случилось с Польшей.
Колебались совсем не поэтому. Все понимали, что судетские немцы это повод. Главная задача Гитлера - укрепление Германии. И понятно для чего.

https://www.radio.cz/ru/rubrika/radioga ... nego-rejxa
«За каждое проявление национальной воли их преследуют и травят как диких зверей! Рейх не потерпит дальнейших притеснений!» Его речь транслировалась немецким радио и была услышана и на чехословацкой территории – в Судетах.

Это стало сигналом для членов Судето-немецкой партии, во главе которой стоял Конрад Генлейн. Партия, за которую на парламентских выборах проголосовало 1 250 000 человек, 24 апреля 1938 г. приняла Карлсбадскую программу из 8 пунктов, угрожающих суверенитету Чехословакии – там было выдвинуто требование о введении в Судетах полного местного самоуправления, т.е. автономии.

Из Великобритании прибыла миссия лорда Ренсимена, которая поддержала требование генлейновцев об автономии. Приехав в начале августа в Прагу, Уолтер Ренсимен вынудил правительство Чехословакии уже 5 сентября согласиться на создание немецких и венгерских автономных районов. Однако целью действий немецкой стороны было отнюдь не достижение договоренности с Прагой – проведя провокацию в Остраве, Генлейн сам прекратил дальнейшие переговоры. Первый Судетский кризис стал только началом.

12 сентября фюрер еще не закончил говорить, а в разных населенных пунктах Судетской области уже вспыхнули беспорядки, которые возглавили генлейновцы.
....
10 сентября президент Эдвард Бенеш обратился к нации с речью, подчеркнув, что Чехословакия является демократической страной, основанной на принципах мира и взаимопонимания. «На нашей территории была и остается единственная проблема, которая была тяжелой на протяжении столетий и постоянно требует новых форм решения – это национальный вопрос».

Генлейновцы были хорошо подготовлены и вооружены для осуществления путча, однако чехословацкие силы вмешались быстро и эффективно. Уже 13 сентября Прага объявила в самых неспокойных областях военное положение. Армия ввела танки и другую бронированную технику. Путч был подавлен, однако ценой жизней с обеих сторон. 15 сентября казалось, что волнения прекратились, но председатель правительства Милан Годжа выступил с предупреждением, указывая, что ситуация остается опасной.

«Все общество видит эту масштабную попытку разложения внутренней политической структуры нашего государства. Мы стоим – и я это подчеркиваю – перед огромным историческим испытанием».

Спустя два дня вооруженные столкновения возобновились. «Уже на следующий день перебежчики создали на немецкой стороне Sudetendeutsches Freikorps – вооруженную организацию, которая получала от немецкой армии оружие, инструкторов и т.п. и потом нападала на наших пограничников с немецкой территории», – объясняет Индржих Марек.

Запад давил на чехословацкое правительство, чтобы оно уступило Судеты Германии. В ночь с 29 на 30 сентября был подписан Мюнхенский договор, которым пограничные территории, включая военные укрепления, отходили Рейху. 5 октября президент Эдвард Бенеш ушел в отставку.

Так все було цілком гибридне, як і в нас. Тільки Турчинов не Бенеш, а Кучма/Порошенко підписав свій "Мюнхен" так, що ми нічого не втратили.

  ЛАД написав:Черчилль не был германофобом и уж точно не был "другом Советов", но выступал против мюнхенской политики задолго до Мюнхена.

Черчиль вийшов на арену тільки після початку другої світової, до того домінували голуби, а не яструби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:49

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  lapay написав:Гітлер почав війну в 50 років, Путін, в Чечні, теж майже в 50. Зараз він вже застарий для масштабної війни.
Было б хорошо.
Но пу я рассматриваю гораздо шире одного человека.
И если их загонят в угол, то может быть всё.
5 років тому-їх перло і вони могли і зірватись з катушок
Сьогодні
1 Населення на межі висловлення недовіри
2 Фонди призначенні для покращення життя населення- проїли
3 Єдине що в порядку-це розмір ЗВР (але й то ми судимо з їх слів)
4 Газпром програв вчисту... зараз вони за транзит 65 млрд м3 платять більше ніж ми за імпорет 12 млрд м3( і це при цьому що в 2020 році ми плануємо імпортувати 10 млрд м3)

Так о том и речь, что слетают они с катушек, как во время, когда прёт, так и когда припрет.
Как во 2 Чеченскую.
Думаете, пересичный рашкован так хотел опять воевать?!
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:08

  lapay написав:..........
Так все було цілком гибридне, як і в нас. Тільки Турчинов не Бенеш, а Кучма/Порошенко підписав свій "Мюнхен" так, що ми нічого не втратили.

Не так, как у нас, Вы сами расписали.
Путч на территории Чехословакии был подавлен (у нас - нет).
Нападения после этого были с территории Германии. Непосредственно перед Мюнхеном Гитлер откровенно говорил о прямом нападении на Чехословакию, т.е. о самой обычной, а никакой не "гибридной" войне.
И, кстати, с судетскими немцами действительно были вполне реальные проблемы, отчасти похожие на наши. И ими следовало заниматься заранее. Как и нам.

  ЛАД написав:Черчилль не был германофобом и уж точно не был "другом Советов", но выступал против мюнхенской политики задолго до Мюнхена.

Черчиль вийшов на арену тільки після початку другої світової, до того домінували голуби, а не яструби.

Доминировали, возможно, голуби, но и позиции ястребов не были так уж слабы.
"Дурних не було", как Вы писали, тогда, когда это было выгодно (или хотя бы казалось выгодным). Не были бы так сильны антибольшевистские настроения в той же Англии, не было бы надежд "канализировать" агрессию Гитлера на восток, возможно, и настроения были бы другие, и история сложилась бы иначе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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