Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:В принципе могли вписаться, как за корейцев. Дело в желании, целях.
В Кореї були американські війська, які її визволяли від японської окупації. Якби в Криму були американські війська, то Раша туди б навряд чи взагалі полізла.
ЛАД написав:"У Великобританії була угода про захист Чехословаччини, але влазити в гибрідну війну не хотіли." Так "угода була"? И какая "гибридная война" в 1938? Тогда войны были вполне себе настоящие. В Чехословакии тоже было бы "пряме вторгнення", если бы не Мюнхен. У Англии-Франции были вполне действующие договора с Чехословакией. Она ничем не хуже Польши.
Така сама гібридна війна, як і в нас. Німецькі загони самооборони, які озброювались Гітлером, і чехословацька армія, яка душила цих гибрідів. Тому коливались союзники.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:У пу и Ко помимо общей *болезни* капстран по необходимости увеличения ресурсов из вне, которую ещё может игнорировать страна, есть смертельная болезнь -- удержание СВОЕЙ власти. То есть ограничители может сорвать, да и рамки просто шире.
Гітлер почав війну в 50 років, Путін, в Чечні, теж майже в 50. Зараз він вже застарий для масштабної війни.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:У пу и Ко помимо общей *болезни* капстран по необходимости увеличения ресурсов из вне, которую ещё может игнорировать страна, есть смертельная болезнь -- удержание СВОЕЙ власти. То есть ограничители может сорвать, да и рамки просто шире.
Гітлер почав війну в 50 років, Путін, в Чечні, теж майже в 50. Зараз він вже застарий для масштабної війни.
Было б хорошо. Но пу я рассматриваю гораздо шире одного человека. И если их загонят в угол, то может быть всё.
detroytred написав:apay Могу ошибаться, но вродн ам. войска к началу войны вышли.
Так не було - вивели, як і совєти. Корея навіть не входила в оборонну лінію США, тому Сталін, після довгих вагань, погодився на комуністичний наступ. США вступили у війну зі згоди ООН, де тоді не було китайців і совєтов (тимчасово).
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 31 січ, 2020 18:18, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:У пу и Ко помимо общей *болезни* капстран по необходимости увеличения ресурсов из вне, которую ещё может игнорировать страна, есть смертельная болезнь -- удержание СВОЕЙ власти. То есть ограничители может сорвать, да и рамки просто шире.
Гітлер почав війну в 50 років, Путін, в Чечні, теж майже в 50. Зараз він вже застарий для масштабної війни.
Было б хорошо. Но пу я рассматриваю гораздо шире одного человека. И если их загонят в угол, то может быть всё.
5 років тому-їх перло і вони могли і зірватись з катушок Сьогодні 1 Населення на межі висловлення недовіри 2 Фонди призначенні для покращення життя населення- проїли 3 Єдине що в порядку-це розмір ЗВР (але й то ми судимо з їх слів) 4 Газпром програв вчисту... зараз вони за транзит 65 млрд м3 платять більше ніж ми за імпорт 12 млрд м3( і це при цьому що в 2020 році ми плануємо імпортувати 10 млрд м3)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:В принципе могли вписаться, как за корейцев. Дело в желании, целях.
В Кореї були американські війська, які її визволяли від японської окупації. Якби в Криму були американські війська, то Раша туди б навряд чи взагалі полізла.
ЛАД написав:"У Великобританії була угода про захист Чехословаччини, але влазити в гибрідну війну не хотіли." Так "угода була"? И какая "гибридная война" в 1938? Тогда войны были вполне себе настоящие. В Чехословакии тоже было бы "пряме вторгнення", если бы не Мюнхен. У Англии-Франции были вполне действующие договора с Чехословакией. Она ничем не хуже Польши.
Така сама гібридна війна, як і в нас. Німецькі загони самооборони, які озброювались Гітлером, і чехословацька армія, яка душила цих гибрідів. Тому коливались союзники.
Не надо. С генлейновцами ситуация была вполне обычная. События с ИРА никто не считал "гибридными". А в случае нападения Гитлера на Чехословакию была бы "нормальная" война, как и случилось с Польшей. Колебались совсем не поэтому. Все понимали, что судетские немцы это повод. Главная задача Гитлера - укрепление Германии. И понятно для чего.
Черчилль не был германофобом и уж точно не был "другом Советов", но выступал против мюнхенской политики задолго до Мюнхена.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Не надо. С генлейновцами ситуация была вполне обычная. События с ИРА никто не считал "гибридными". А в случае нападения Гитлера на Чехословакию была бы "нормальная" война, как и случилось с Польшей. Колебались совсем не поэтому. Все понимали, что судетские немцы это повод. Главная задача Гитлера - укрепление Германии. И понятно для чего.
https://www.radio.cz/ru/rubrika/radioga ... nego-rejxa «За каждое проявление национальной воли их преследуют и травят как диких зверей! Рейх не потерпит дальнейших притеснений!» Его речь транслировалась немецким радио и была услышана и на чехословацкой территории – в Судетах.
Это стало сигналом для членов Судето-немецкой партии, во главе которой стоял Конрад Генлейн. Партия, за которую на парламентских выборах проголосовало 1 250 000 человек, 24 апреля 1938 г. приняла Карлсбадскую программу из 8 пунктов, угрожающих суверенитету Чехословакии – там было выдвинуто требование о введении в Судетах полного местного самоуправления, т.е. автономии.
Из Великобритании прибыла миссия лорда Ренсимена, которая поддержала требование генлейновцев об автономии. Приехав в начале августа в Прагу, Уолтер Ренсимен вынудил правительство Чехословакии уже 5 сентября согласиться на создание немецких и венгерских автономных районов. Однако целью действий немецкой стороны было отнюдь не достижение договоренности с Прагой – проведя провокацию в Остраве, Генлейн сам прекратил дальнейшие переговоры. Первый Судетский кризис стал только началом.
12 сентября фюрер еще не закончил говорить, а в разных населенных пунктах Судетской области уже вспыхнули беспорядки, которые возглавили генлейновцы. .... 10 сентября президент Эдвард Бенеш обратился к нации с речью, подчеркнув, что Чехословакия является демократической страной, основанной на принципах мира и взаимопонимания. «На нашей территории была и остается единственная проблема, которая была тяжелой на протяжении столетий и постоянно требует новых форм решения – это национальный вопрос».
Генлейновцы были хорошо подготовлены и вооружены для осуществления путча, однако чехословацкие силы вмешались быстро и эффективно. Уже 13 сентября Прага объявила в самых неспокойных областях военное положение. Армия ввела танки и другую бронированную технику. Путч был подавлен, однако ценой жизней с обеих сторон. 15 сентября казалось, что волнения прекратились, но председатель правительства Милан Годжа выступил с предупреждением, указывая, что ситуация остается опасной.
«Все общество видит эту масштабную попытку разложения внутренней политической структуры нашего государства. Мы стоим – и я это подчеркиваю – перед огромным историческим испытанием».
Спустя два дня вооруженные столкновения возобновились. «Уже на следующий день перебежчики создали на немецкой стороне Sudetendeutsches Freikorps – вооруженную организацию, которая получала от немецкой армии оружие, инструкторов и т.п. и потом нападала на наших пограничников с немецкой территории», – объясняет Индржих Марек.
Запад давил на чехословацкое правительство, чтобы оно уступило Судеты Германии. В ночь с 29 на 30 сентября был подписан Мюнхенский договор, которым пограничные территории, включая военные укрепления, отходили Рейху. 5 октября президент Эдвард Бенеш ушел в отставку.
Так все було цілком гибридне, як і в нас. Тільки Турчинов не Бенеш, а Кучма/Порошенко підписав свій "Мюнхен" так, що ми нічого не втратили.
ЛАД написав:Черчилль не был германофобом и уж точно не был "другом Советов", но выступал против мюнхенской политики задолго до Мюнхена.
Черчиль вийшов на арену тільки після початку другої світової, до того домінували голуби, а не яструби.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Гітлер почав війну в 50 років, Путін, в Чечні, теж майже в 50. Зараз він вже застарий для масштабної війни.
Было б хорошо. Но пу я рассматриваю гораздо шире одного человека. И если их загонят в угол, то может быть всё.
5 років тому-їх перло і вони могли і зірватись з катушок Сьогодні 1 Населення на межі висловлення недовіри 2 Фонди призначенні для покращення життя населення- проїли 3 Єдине що в порядку-це розмір ЗВР (але й то ми судимо з їх слів) 4 Газпром програв вчисту... зараз вони за транзит 65 млрд м3 платять більше ніж ми за імпорет 12 млрд м3( і це при цьому що в 2020 році ми плануємо імпортувати 10 млрд м3)
Так о том и речь, что слетают они с катушек, как во время, когда прёт, так и когда припрет. Как во 2 Чеченскую. Думаете, пересичный рашкован так хотел опять воевать?!
lapay написав:.......... Так все було цілком гибридне, як і в нас. Тільки Турчинов не Бенеш, а Кучма/Порошенко підписав свій "Мюнхен" так, що ми нічого не втратили.
Не так, как у нас, Вы сами расписали. Путч на территории Чехословакии был подавлен (у нас - нет). Нападения после этого были с территории Германии. Непосредственно перед Мюнхеном Гитлер откровенно говорил о прямом нападении на Чехословакию, т.е. о самой обычной, а никакой не "гибридной" войне. И, кстати, с судетскими немцами действительно были вполне реальные проблемы, отчасти похожие на наши. И ими следовало заниматься заранее. Как и нам.
ЛАД написав:Черчилль не был германофобом и уж точно не был "другом Советов", но выступал против мюнхенской политики задолго до Мюнхена.
Черчиль вийшов на арену тільки після початку другої світової, до того домінували голуби, а не яструби.
Доминировали, возможно, голуби, но и позиции ястребов не были так уж слабы. "Дурних не було", как Вы писали, тогда, когда это было выгодно (или хотя бы казалось выгодным). Не были бы так сильны антибольшевистские настроения в той же Англии, не было бы надежд "канализировать" агрессию Гитлера на восток, возможно, и настроения были бы другие, и история сложилась бы иначе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.