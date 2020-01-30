Додано: П'ят 31 січ, 2020 18:41

ЛАД написав: Не надо. С генлейновцами ситуация была вполне обычная. События с ИРА никто не считал "гибридными".

А в случае нападения Гитлера на Чехословакию была бы "нормальная" война, как и случилось с Польшей.

Колебались совсем не поэтому. Все понимали, что судетские немцы это повод. Главная задача Гитлера - укрепление Германии. И понятно для чего. Не надо. С генлейновцами ситуация была вполне обычная. События с ИРА никто не считал "гибридными".А в случае нападения Гитлера на Чехословакию была бы "нормальная" война, как и случилось с Польшей.Колебались совсем не поэтому. Все понимали, что судетские немцы это повод. Главная задача Гитлера - укрепление Германии. И понятно для чего.

ЛАД написав: Черчилль не был германофобом и уж точно не был "другом Советов", но выступал против мюнхенской политики задолго до Мюнхена. Черчилль не был германофобом и уж точно не был "другом Советов", но выступал против мюнхенской политики задолго до Мюнхена.

«За каждое проявление национальной воли их преследуют и травят как диких зверей! Рейх не потерпит дальнейших притеснений!» Его речь транслировалась немецким радио и была услышана и на чехословацкой территории – в Судетах.Это стало сигналом для членов Судето-немецкой партии, во главе которой стоял Конрад Генлейн. Партия, за которую на парламентских выборах проголосовало 1 250 000 человек, 24 апреля 1938 г. приняла Карлсбадскую программу из 8 пунктов, угрожающих суверенитету Чехословакии – там было выдвинуто требование о введении в Судетах полного местного самоуправления, т.е. автономии.Однако целью действий немецкой стороны было отнюдь не достижение договоренности с Прагой – проведя провокацию в Остраве, Генлейн сам прекратил дальнейшие переговоры. Первый Судетский кризис стал только началом.12 сентября фюрер еще не закончил говорить, а в разных населенных пунктах Судетской области уже вспыхнули беспорядки, которые возглавили генлейновцы.....10 сентября президент Эдвард Бенеш обратился к нации с речью, подчеркнув, что Чехословакия является демократической страной, основанной на принципах мира и взаимопонимания. «На нашей территории была и остается единственная проблема, которая была тяжелой на протяжении столетий и постоянно требует новых форм решения – это национальный вопрос».Генлейновцы были хорошо подготовлены и вооружены для осуществления путча, однако чехословацкие силы вмешались быстро и эффективно. Уже 13 сентября Прага объявила в самых неспокойных областях военное положение. Армия ввела танки и другую бронированную технику. Путч был подавлен, однако ценой жизней с обеих сторон. 15 сентября казалось, что волнения прекратились, но председатель правительства Милан Годжа выступил с предупреждением, указывая, что ситуация остается опасной.«Все общество видит эту масштабную попытку разложения внутренней политической структуры нашего государства. Мы стоим – и я это подчеркиваю – перед огромным историческим испытанием».Спустя два дня вооруженные столкновения возобновились. «Уже на следующий день перебежчики создали на немецкой стороне Sudetendeutsches Freikorps – вооруженную организацию, которая получала от немецкой армии оружие, инструкторов и т.п. и потом нападала на наших пограничников с немецкой территории», – объясняет Индржих Марек.Запад давил на чехословацкое правительство, чтобы оно уступило Судеты Германии. В ночь с 29 на 30 сентября был подписан Мюнхенский договор, которым пограничные территории, включая военные укрепления, отходили Рейху. 5 октября президент Эдвард Бенеш ушел в отставку.Так все було цілком гибридне, як і в нас. Тільки Турчинов не Бенеш, а Кучма/Порошенко підписав свій "Мюнхен" так, що ми нічого не втратили.Черчиль вийшов на арену тільки після початку другої світової, до того домінували голуби, а не яструби.