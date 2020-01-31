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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:23
ЛАД написав:
Не так, как у нас, Вы сами расписали.
Путч на территории Чехословакии был подавлен (у нас - нет).
Нападения после этого были с территории Германии. Непосредственно перед Мюнхеном Гитлер откровенно говорил о прямом нападении на Чехословакию, т.е. о самой обычной, а никакой не "гибридной" войне.
Путін теж погрожував Турчинову і Ко, спочатку в Криму, потім на Донбасі. Путч ми майже задушили, але перешкодила пряма агресія, з території РФ. Зрештою, окупація Судетів Гітлером була неминучою, чи по кримському, чи по донбаському сценарію.
Після Судетів була Чехословачинна, потім Польща і т.д. Путін зупинився.
ЛАД написав:
Не были бы так сильны антибольшевистские настроения в той же Англии, не было бы надежд "канализировать" агрессию Гитлера на восток, возможно, и настроения были бы другие, и история сложилась бы иначе.
Можливо. Ми вже не взнаємо, так як і вони не знали майбутнього...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:37
lapay написав:
Туреччина не анексувала Північний Кіпр, на відміну від анексії Криму.
Ага, теперь ты еще и Турции решил подмазать. Ну-ну... Турецкая Республика Северного Кипра - это, конечно же, не Турция, и в категорию насильственных присоединений территорий не подпадает, ага... Жги еще!
lapay написав:
От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.
Даже если бы в украинской власти нашлись предатели, которые признали бы Крым российским, этого не сделали бы страны Запада. Более того, они сами объявили бы такой режим в Украине преступным. Потому что цель Запада - РФ, а не Украина. Украина - инструмент
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:41
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:50
zРадио написав:
Ага, теперь ты еще и Турции решил подмазать. Ну-ну... Турецкая Республика Северного Кипра - это, конечно же, не Турция, и в категорию насильственных присоединений территорий не подпадает, ага... Жги еще!
Беге. Якби ти хоч знав, що означає термін "анексія"...
zРадио написав:
Даже если бы в украинской власти нашлись предатели, которые признали бы Крым российским, этого не сделали бы страны Запада. Более того, они сами объявили бы такой режим в Украине преступным. Потому что цель Запада - РФ, а не Украина. Украина - инструмент
Та начхати їм на наші проблеми. Віддали - значить воно нам не потрібно. Країни і зараз змінюють кордони, нікого це особливо не цікавить, якщо по обоюдній згоді.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:56
lapay написав:
Беге. Якби ти хоч знав, що означає термін "анексія"...
Слив засчитан
lapay написав:
Та начхати їм на наші проблеми. Віддали - значить воно нам не потрібно.
Так им Крым потрібно, даже если бы нам он не был нужен. Наличие там российских баз не дает контролировать Черноморский бассейн. А тут еще и Турция начала свою независимую (с исламским радикальным привкусом) политику. Да и до Ближнего Востока рукой подать...
Не признАет Запад Крым российским. Разве что в рамках большой сделки по переделу сфер влияния в мире
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:09
zРадио написав:
Не признАет Запад Крым российским. Разве что в рамках большой сделки по переделу сфер влияния в мире
Поки Україна не визнає. Як не визнає окупацію Кіпру чи Абхазії. Бо це не визнає метрополія. Коли Ефіопія визнала Еритрею, то і Захід визнав. Так само визнає, якщо відбудеться законний поділ Лівії чи Іспанії.
Ніхто там поперед батька в пекло, з визнанням чи невизнанням, не лізе, єдиний виняток - Боснія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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