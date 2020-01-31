Додано: Суб 01 лют, 2020 00:10

Один из ключевых свидетелей в деле об убийстве Павла Шеремета сознался на видеодопросе, что лгал, когда формировал алиби для Антоненко, подозреваемого в убийстве Павла Шеремета, - Национальная полиция.



"Господин Андрей был у меня за городом в Ворзеле, это 40 км от Киева. Он был с 19 числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 09:00 он повез меня в Киев. Никаким образом он не мог оказаться там, где произошло это преступление. Это правовой беспредел! По состоянию на 07:30 утра он спал у меня за городом. У меня есть семь свидетелей: четыре человека охраны, мать, отец и я. Я обращался к заместителю прокурора Виктору Чумаку и когда я буду в Киеве, я дам показания и буду свидетелем защиты", - сказал товарищ фигуранта дела.



Как отмечается, слова этого гражданина были широко растиражированы СМИ и использованы для создания ложного впечатления о том, что полиция и прокуратура выдвигает подозрение заведомо невиновному человеку, который имеет неопровержимое алиби.



Эту информацию проверили следственно-оперативным путем и она оказалась абсолютной ложью, поэтому было принято решение о рассекречивании видео допроса этого гражданина, поскольку данная информация имеет важное значение для общества. В частности был проверен трафик телефонов этого человека и он был вызван на допрос, куда он пришел вместе со своим адвокатом.



В ходе допроса, гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Шеремета находился у него дома.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.