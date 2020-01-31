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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:23
ЛАД написав:
Не так, как у нас, Вы сами расписали.
Путч на территории Чехословакии был подавлен (у нас - нет).
Нападения после этого были с территории Германии. Непосредственно перед Мюнхеном Гитлер откровенно говорил о прямом нападении на Чехословакию, т.е. о самой обычной, а никакой не "гибридной" войне.
Путін теж погрожував Турчинову і Ко, спочатку в Криму, потім на Донбасі. Путч ми майже задушили, але перешкодила пряма агресія, з території РФ. Зрештою, окупація Судетів Гітлером була неминучою, чи по кримському, чи по донбаському сценарію.
Після Судетів була Чехословачинна, потім Польща і т.д. Путін зупинився.
ЛАД написав:
Не были бы так сильны антибольшевистские настроения в той же Англии, не было бы надежд "канализировать" агрессию Гитлера на восток, возможно, и настроения были бы другие, и история сложилась бы иначе.
Можливо. Ми вже не взнаємо, так як і вони не знали майбутнього...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:37
lapay написав:
Туреччина не анексувала Північний Кіпр, на відміну від анексії Криму.
Ага, теперь ты еще и Турции решил подмазать. Ну-ну... Турецкая Республика Северного Кипра - это, конечно же, не Турция, и в категорию насильственных присоединений территорий не подпадает, ага... Жги еще!
lapay написав:
От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.
Даже если бы в украинской власти нашлись предатели, которые признали бы Крым российским, этого не сделали бы страны Запада. Более того, они сами объявили бы такой режим в Украине преступным. Потому что цель Запада - РФ, а не Украина. Украина - инструмент
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:41
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:50
zРадио написав:
Ага, теперь ты еще и Турции решил подмазать. Ну-ну... Турецкая Республика Северного Кипра - это, конечно же, не Турция, и в категорию насильственных присоединений территорий не подпадает, ага... Жги еще!
Беге. Якби ти хоч знав, що означає термін "анексія"...
zРадио написав:
Даже если бы в украинской власти нашлись предатели, которые признали бы Крым российским, этого не сделали бы страны Запада. Более того, они сами объявили бы такой режим в Украине преступным. Потому что цель Запада - РФ, а не Украина. Украина - инструмент
Та начхати їм на наші проблеми. Віддали - значить воно нам не потрібно. Країни і зараз змінюють кордони, нікого це особливо не цікавить, якщо по обоюдній згоді.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 19:56
lapay написав:
Беге. Якби ти хоч знав, що означає термін "анексія"...
Слив засчитан
lapay написав:
Та начхати їм на наші проблеми. Віддали - значить воно нам не потрібно.
Так им Крым потрібно, даже если бы нам он не был нужен. Наличие там российских баз не дает контролировать Черноморский бассейн. А тут еще и Турция начала свою независимую (с исламским радикальным привкусом) политику. Да и до Ближнего Востока рукой подать...
Не признАет Запад Крым российским. Разве что в рамках большой сделки по переделу сфер влияния в мире
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:09
zРадио написав:
Не признАет Запад Крым российским. Разве что в рамках большой сделки по переделу сфер влияния в мире
Поки Україна не визнає. Як не визнає окупацію Кіпру чи Абхазії. Бо це не визнає метрополія. Коли Ефіопія визнала Еритрею, то і Захід визнав. Так само визнає, якщо відбудеться законний поділ Лівії чи Іспанії.
Ніхто там поперед батька в пекло, з визнанням чи невизнанням, не лізе, єдиний виняток - Боснія.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:47
detroytred написав:
Какой превентивной войны?
Но не ослаблять ограничений (как упоминал выше zРадио по люфтваффе), ограничить торговлю технологиями и товарами - это вполне в рамках возможного.
Ну конечно... ограничить... О Великой Депрессии не забыли случайно? Даже с ненавидимым СССР начали торговать в 30-х.
Воевать - это уже в крайнем случае. При наличии весомых причин -- как упомянутое молчаливое наблюдение французов. Да ещё и в условиях, когда сам фюрер признавал, что трясся)) и боялся, что капец...
Французы потеряли в 1МВ 6% населения. Повторять не захотели. "Лучше рабство, чем война".
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 23:55
yanyura написав:
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Туреччина не анексувала Північний Кіпр, на відміну від анексії Криму.
Серьезно?
Серьезно
Турция действительно не аннексировала Северный Кипр.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Суб 01 лют, 2020 00:05
detroytred написав:
Поэтому нам, как никогда, крайне необходимо укреплять государство и армию. Пока есть передышка. Чтобы, как это не цинично, рашка воевала с кем-то иным (более слабым...).
Ведь это не годится, что несколько батальонно-тактических групп и такой результат. Что волны мобилизаций целого 40 млн. государства против подразделений, диверсантов, отпускников и пр. (пусть и с *военторгом*).
Конечно, не годится. Но армия, в которой как минимум половина личного состава имеет родственников и другие связи в РФ, всё равно не будет эффективно воевать.
Быть «воинствующим меньшинством» не проблема, если так тебя называет временно главенствующее ничтожество
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Додано: Суб 01 лют, 2020 00:10
Один из ключевых свидетелей в деле об убийстве Павла Шеремета сознался на видеодопросе, что лгал, когда формировал алиби для Антоненко, подозреваемого в убийстве Павла Шеремета, - Национальная полиция.
"Господин Андрей был у меня за городом в Ворзеле, это 40 км от Киева. Он был с 19 числа у меня. Учил меня играть на гитаре, потом мы пили пиво, ели мясо, и он остался ночевать. В 09:00 он повез меня в Киев. Никаким образом он не мог оказаться там, где произошло это преступление. Это правовой беспредел! По состоянию на 07:30 утра он спал у меня за городом. У меня есть семь свидетелей: четыре человека охраны, мать, отец и я. Я обращался к заместителю прокурора Виктору Чумаку и когда я буду в Киеве, я дам показания и буду свидетелем защиты", - сказал товарищ фигуранта дела.
Как отмечается, слова этого гражданина были широко растиражированы СМИ и использованы для создания ложного впечатления о том, что полиция и прокуратура выдвигает подозрение заведомо невиновному человеку, который имеет неопровержимое алиби.
Эту информацию проверили следственно-оперативным путем и она оказалась абсолютной ложью, поэтому было принято решение о рассекречивании видео допроса этого гражданина, поскольку данная информация имеет важное значение для общества. В частности был проверен трафик телефонов этого человека и он был вызван на допрос, куда он пришел вместе со своим адвокатом.
В ходе допроса, гражданин признал, что он ошибочно публично заявил о том, что его товарищ Антоненко в ночь перед убийством Шеремета находился у него дома.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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