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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5396539753985399
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 01:17

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:Серьезно :mrgreen:
Турция действительно не аннексировала Северный Кипр.

Хрен редьки не слаще. (с)

Турецкая Республика Северного Кипра = Приднестровская Молдавская Республика = Республика Южная Осетия = Республика Абхазия = Донецкая Народная Республика = Луганская Народная Республика.

Все они признаны, как самостоятельные государства, от 1-й (ТРСК, ДНР, ЛНР), до максимум 5-ю (Абхазия и ЮО) странами/"странами".
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:27

  ЛАД написав:
  Kudrjavuy написав:
  andrijk777 написав:100% білоруський варіант.

Экономическая евроинтергация - глобализация.
Называйте, как хотите, но это не имеет ничего общего с национальным интересом.

Это построение "экономических" офшоров.

Т.е. Вы и против евроинтергации тоже?
Так за что Вы? Может выскажетесь яснее?
И не надо ссылаться на то, что модеры трут, здесь все высказываются по-разному, пусть даже кого-то режут и банят, но примерно можно понять взгляды участников. Всех, кроме Вас. Это показатель либо неумения ясно излагать свои мысли, либо отсутствия определённости в самих мыслях. Уж простите, но я не единственный, кто пишет об этом.

білі прийшли - грабують,
червоны - грабують....
патріоти - зло,
глобалізація - ще більше зло,
мабуть тре як КНДР, там все народне і по-чесному.
одним словом - масоньська змова (або рептилоїдна)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:34

  lapay написав:
  ЛАД написав:И не надо ссылаться на то, что модеры трут, здесь все высказываются по-разному, пусть даже кого-то режут и банят, но примерно можно понять взгляды участников. Всех, кроме Вас.

Чого ж неясно? Все ясно. В 2011, непоміченим, відбувся Апокаліпсис, а все, що відбувається зараз, чи вчора, або завтра - наслідок розвитку Апокаліпсиса. Колись був щоденний "прожектор перестройки", а в нас є щогодинний "прожектор апокаліпсису". :)

нє, Апокаліпсис зараз в Китаї, а ось і "прожектор перестройки" чи "зрадіо":
https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/news-nation/coronavirus-in-china-20-million-quarantined-2-8-million-infected-112-000-dead
п.с.
https://www.natureworldnews.com/articles/43305/20200125/heres-list-disinformation-spreading-coronavirus.htm
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:38

  ЛАД написав:
  Puente написав:.....
Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...
.....

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?

там синтетична нація із понаїхів...
так що нерівняй х. з пальцем
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:44

  zРадио написав:
  ЛАД написав:
  Puente написав:.....
Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...
.....

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?


Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.

Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему

взагалі-то костяк був з німців,
так вийшло, що англійська мова,
але зараз США більш іспаномовне, чим англо, але то таке .. одним словом зради не вийшло в зрадіва
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 07:48

  zРадио написав:
  Козак-характерник написав:Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати... :)


В генах нет тех ценностей, о которых вы говорите - уверяю вас :D Геном полностью расшифрован. Т.н. культурный код - это издержки воспитания.

И тут мы входим в большое противоречие - православие воспитывает т.н. духовность, отрицая власть человека над своей судьбой и его устремления к благосостоянию. Тогда пустоты нужно заполнять другими ценностями и нарративами. И вот здесь рождаются патриотизмы и национализмы, плавно переходящие в империализмы и прочие вставания с колен.

Я уже говорил, но повторить несложно... если Украина - это не россия, то нужно искать путь в материальном и заканчивать с т.н. духовным, а если Украина - это анти-россия, то строить свой собственный армовир. Но с последним есть большие риски, потому что украинский армовир примут не все - часть переключится на российский. Так что это путь в никуда. А вот если вытащить население из парадигмы духовных скреп в гражданское общество, то т.н. русскому миру просто негде будет у нас развернуться...

пошуки привели до двух світових воєн
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:18

  zРадио написав:
  lapay написав:Я писав, що радянські раби і їх діти забули свою національність, мову і культуру. Хтось почав, хоча б зараз, своє особисте відродження, а хтось так і залишився в рабських координатах окупантів, заперечуючи своїх пращурів.


Забыть во время совка свою культуру и язык могли кто - жители ЗУ, Северной, и, частично, Центральной Украины.

Я уже говорил о манипуляциях с псевдо-русификацией Юго-Востока - как можно русифицировать то, что и было русскоязычным? Давай поиграем, я даже могу начать - я тебе русскоязычного писателя-одессита, рожденного до 1920-го года, ты мне в ответ - украиноязычного. И так далее до победы. Посмотрим, кто выиграет! С Донбассом, Херсоном, Николаевом, Днепром и Харьковом будет та же история...

Так что перестань обманывать - и себя, и других. Правда (для кого горькая, для кого - обычная) в том, что многие украинцы сегодня как раз хотели бы сохранить свою русскоязычную культуру, но сталкиваются все с бОльшим количеством преград на этом пути...

Стус
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 08:23

  ЛАД написав:
  freeze написав:
pesikot написав:]
Давайте лично вас так присоединим куда-нибудь - чрезмерно, садистски, людоедски.


Я бы лично никого не присоединял, пакт Молотова-Риббентропа был в нарушение всех мировых законов, но получилось как получилось.

1. Нет, к сожалению, никаких мировых законов. Прав тот, у кого больше силы.
2. При присоединении никаких садистских методов не было. Методы были при последующем наведении "порядка", но они были такие же, как и во всей стране. Отношения к ЗУ как к колонии не было.
3. Как тут часто пишут (в т.ч. и песикот) - либо трусы, либо крестик.
Либо признать неправомерность захвата ЗУ и вернуть её Польше (а Бессарабию Румынии и т.д.), либо сидеть тихо и молчать в тряпочку.
А обвинять громогласно Союз в жестоком захвате и при этом рассказывать о нерушимости границ... Неосторожно и рискованно.
Ссылаться на Ялту и Потсдам тоже не стоит. Их результаты объясняются не какими-то заслугами Украины, а силой Советского Союза.

москалику, Кубань та нижній Дон коли вернете?
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