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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 лют, 2020 07:38
ЛАД написав: Puente написав:
.....
Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...
.....
А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?
там синтетична нація із понаїхів...
так що нерівняй х. з пальцем
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 07:44
zРадио написав: ЛАД написав: Puente написав:
.....
Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...
.....
А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?
Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.
Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему
взагалі-то костяк був з німців,
так вийшло, що англійська мова,
але зараз США більш іспаномовне, чим англо, але то таке .. одним словом зради не вийшло в зрадіва
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 07:48
zРадио написав: Козак-характерник написав:
Це ключове. Цінності. Це їх цінності. В їх історичному контексті. А в нас свої цінності, свій контекст. Бездумно переймати будь який чужий досвід без врахування місцевої специфіки - помилка. Не думаю, що матеріальні цінності, це те, що насправді є цінністю в Україні. В нас все ж духовні цінності закладені генетично, потяг до добра і справедливості, в християнському розумінні. Україна - колиска християнства, християнська країна. З цього треба танцювати...
В генах нет тех ценностей, о которых вы говорите - уверяю вас
Геном полностью расшифрован. Т.н. культурный код - это издержки воспитания.
И тут мы входим в большое противоречие - православие воспитывает т.н. духовность, отрицая власть человека над своей судьбой и его устремления к благосостоянию. Тогда пустоты нужно заполнять другими ценностями и нарративами. И вот здесь рождаются патриотизмы и национализмы, плавно переходящие в империализмы и прочие вставания с колен.
Я уже говорил, но повторить несложно... если Украина - это не россия, то нужно искать путь в материальном и заканчивать с т.н. духовным
, а если Украина - это анти-россия, то строить свой собственный армовир. Но с последним есть большие риски, потому что украинский армовир примут не все - часть переключится на российский. Так что это путь в никуда. А вот если вытащить население из парадигмы духовных скреп в гражданское общество, то т.н. русскому миру просто негде будет у нас развернуться...
пошуки привели до двух світових воєн
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 08:18
zРадио написав: lapay написав:
Я писав, що радянські раби і їх діти забули свою національність, мову і культуру. Хтось почав, хоча б зараз, своє особисте відродження, а хтось так і залишився в рабських координатах окупантів, заперечуючи своїх пращурів.
Забыть во время совка свою культуру и язык могли кто - жители ЗУ, Северной, и, частично, Центральной Украины.
Я уже говорил о манипуляциях с псевдо-русификацией Юго-Востока - как можно русифицировать то, что и было русскоязычным? Давай поиграем, я даже могу начать - я тебе русскоязычного писателя-одессита, рожденного до 1920-го года, ты мне в ответ - украиноязычного. И так далее до победы. Посмотрим, кто выиграет! С Донбассом, Херсоном, Николаевом, Днепром и Харьковом будет та же история...
Так что перестань обманывать - и себя, и других. Правда (для кого горькая, для кого - обычная) в том, что многие украинцы сегодня как раз хотели бы сохранить свою русскоязычную культуру, но сталкиваются все с бОльшим количеством преград на этом пути...
Стус
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 08:23
ЛАД написав: freeze написав:
pesikot написав:]
Давайте лично вас так присоединим куда-нибудь - чрезмерно, садистски, людоедски.
Я бы лично никого не присоединял, пакт Молотова-Риббентропа был в нарушение всех мировых законов, но получилось как получилось.
1. Нет, к сожалению, никаких мировых законов. Прав тот, у кого больше силы.
2. При присоединении никаких садистских методов не было. Методы были при последующем наведении "порядка", но они были такие же, как и во всей стране. Отношения к ЗУ как к колонии не было.
3. Как тут часто пишут (в т.ч. и песикот) - либо трусы, либо крестик.
Либо признать неправомерность захвата ЗУ и вернуть её Польше (а Бессарабию Румынии и т.д.), либо сидеть тихо и молчать в тряпочку.
А обвинять громогласно Союз в жестоком захвате и при этом рассказывать о нерушимости границ... Неосторожно и рискованно.
Ссылаться на Ялту и Потсдам тоже не стоит. Их результаты объясняются не какими-то заслугами Украины, а силой Советского Союза.
москалику, Кубань та нижній Дон коли вернете?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:57
yanyura написав:
Все они признаны, как самостоятельные государства, от 1-й (ТРСК, ДНР, ЛНР), до максимум 5-ю (Абхазия и ЮО) странами/"странами".
и кто же признал ДНР и ЛНР?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Суб 01 лют, 2020 10:58
Starikan написав: detroytred написав:
Какой превентивной войны?
Но не ослаблять ограничений (как упоминал выше zРадио по люфтваффе), ограничить торговлю технологиями и товарами - это вполне в рамках возможного.
Ну конечно... ограничить... О Великой Депрессии не забыли случайно? Даже с ненавидимым СССР начали торговать в 30-х.
Воевать - это уже в крайнем случае. При наличии весомых причин -- как упомянутое молчаливое наблюдение французов. Да ещё и в условиях, когда сам фюрер признавал, что трясся)) и боялся, что капец...
Французы потеряли в 1МВ 6% населения. Повторять не захотели. "Лучше рабство, чем война".
Разумеется, что помогать начали по причине собственной выгоды. И что с того?
Лечить болезнь, чтобы получить еще бОльшую болезнь (войну)...
Подождите.
Речь шла о первом моменте. Когда у французов было подавляющее преимущество.
Повторять не захотели -- это уже потом, когда Германия стала монстром и ... шансы были невелеки.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:15
Starikan написав: detroytred написав:
Поэтому нам, как никогда, крайне необходимо укреплять государство и армию. Пока есть передышка. Чтобы, как это не цинично, рашка воевала с кем-то иным (более слабым...).
Ведь это не годится, что несколько батальонно-тактических групп и такой результат. Что волны мобилизаций целого 40 млн. государства против подразделений, диверсантов, отпускников и пр. (пусть и с *военторгом*).
Конечно, не годится. Но армия, в которой как минимум половина личного состава имеет родственников и другие связи в РФ, всё равно не будет эффективно воевать.
Уверяю Вас, данный фактор есть, но его роль мизерна. Очень мизерна. Крайне мизерна. Мизернее некуда.
И ...
Не забывайте, армия -- контрактная. Контракт. Работа.
Вся хрень, что у нас по-прежнему: на словах - против совка, а на деле власть имущие хотят советской халявы - чтобы пересичный работал, как при совке -- за копейки. Зато они получали прибыль и жили, как при капитализме.
Поэтому такая роль-ставка на патриотизм...
Но в реалиях -- Ганапольский на Прямом прямым)) текстом в студии в лоб порохофилам: что расхорохорились? В реале сколько вышло под офис во время встречи ЗЕ и пу, чтобы напомнить о красных линиях, столько и выйдет против рашки в Киеве. Что пересичный-обыватель рассудит: а нам то что, расстреливать на улицах не будут, переживем. И т.д.
(конечно он утрировал, но смысл понятен).
Уже Ганапольский в студии патриотов и *патриотов* пытается показать, что задача власти -- работать с обывателем. Тем, который есть.
А не смотреть друг на друга, поддерживать друг друга пламенными речами и плавать в облаках.
Герои - это хорошо.
Но они, как и спецназ, сами не выиграют...
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:22
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:41
Puente написав: ЛАД написав:
Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви.
Ну - у нас же не династичне управління країною ...
Якщо якийсь політик намагається щось "приліпити" до себе загальне - у нього не вийде ніколи . І Порошенко своїми поїздками з Єпіфанієм нічого собі не виграв - а скоріше навпаки ... А те , що Ви називаєте намаганням побудувати державну церкву - через 10 років вже всі забудуть - а церква залишится ...
не всі, рашисти будуть сходити на івно...
колись з Києва вивезли митрополита до себе в Московію,
фактично вкрали митрополію...
а тепер їм помісна церква в Україні як більмо на оці
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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