Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...

Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?

там синтетична нація із понаїхів...

там синтетична нація із понаїхів...
так що нерівняй х. з пальцем

Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...

Насправді я про це весь час і кажу : що таке російськомовний українець ? Я , наприклад , не розумію - і ніхто мені зрозуміло сформулювати не зміг ...

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?

А что такое испано-, франко- или ещё какой -язычный американец Вы понимаете?
Или они уже не американцы?



Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.



Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему Штатовские элиты давным давно переболели комплексом неполноценности, навязываемом англичанами. Поэтому и обывателей им не заражают. Там другие ценности - материальный успех (американская мечта). А язык - лишь средство его достижения. Английский - мировой язык бизнеса. Кто хочет преуспеть - сам его выучит.Наши же элиты только начали болеть национальным вопросом, пытаясь доказать свою самодостаточноть и исключительность. Ну и пересичных этим кормят - многих же, реально, хлебом не корми - а дай почувствовать принадлежность к чему-то (якобы) древнему и значимому... Социология показывает, что национальной риторике подвержены наименее образованные и богатые слои общества. Они же являются и электоратом. Вот и имеем - армовир ВМЕСТО благосостояния, а НЕ В ДОПОЛНЕНИЕ к нему

взагалі-то костяк був з німців,

так вийшло, що англійська мова,

взагалі-то костяк був з німців,
так вийшло, що англійська мова,
але зараз США більш іспаномовне, чим англо, але то таке .. одним словом зради не вийшло в зрадіва

В генах нет тех ценностей, о которых вы говорите - уверяю вас Геном полностью расшифрован. Т.н. культурный код - это издержки воспитания.



И тут мы входим в большое противоречие - православие воспитывает т.н. духовность, отрицая власть человека над своей судьбой и его устремления к благосостоянию. Тогда пустоты нужно заполнять другими ценностями и нарративами. И вот здесь рождаются патриотизмы и национализмы, плавно переходящие в империализмы и прочие вставания с колен.



Я уже говорил, но повторить несложно... если Украина - это не россия, то нужно искать путь в материальном и заканчивать с т.н. духовным, а если Украина - это анти-россия, то строить свой собственный армовир. Но с последним есть большие риски, потому что украинский армовир примут не все - часть переключится на российский. Так что это путь в никуда. А вот если вытащить население из парадигмы духовных скреп в гражданское общество, то т.н. русскому миру просто негде будет у нас развернуться... В генах нет тех ценностей, о которых вы говорите - уверяю васГеном полностью расшифрован. Т.н. культурный код - это издержки воспитания.И тут мы входим в большое противоречие - православие воспитывает т.н. духовность, отрицая власть человека над своей судьбой и его устремления к благосостоянию. Тогда пустоты нужно заполнять другими ценностями и нарративами. И вот здесь рождаются патриотизмы и национализмы, плавно переходящие в империализмы и прочие вставания с колен.Я уже говорил, но повторить несложно... если Украина - это не россия, то нужно, а если Украина - это анти-россия, то строить свой собственный армовир. Но с последним есть большие риски, потому что украинский армовир примут не все - часть переключится на российский. Так что это путь в никуда. А вот если вытащить население из парадигмы духовных скреп в гражданское общество, то т.н. русскому миру просто негде будет у нас развернуться...

пошуки привели до двух світових воєн

Забыть во время совка свою культуру и язык могли кто - жители ЗУ, Северной, и, частично, Центральной Украины.



Я уже говорил о манипуляциях с псевдо-русификацией Юго-Востока - как можно русифицировать то, что и было русскоязычным? Давай поиграем, я даже могу начать - я тебе русскоязычного писателя-одессита, рожденного до 1920-го года, ты мне в ответ - украиноязычного. И так далее до победы. Посмотрим, кто выиграет! С Донбассом, Херсоном, Николаевом, Днепром и Харьковом будет та же история...



Так что перестань обманывать - и себя, и других. Правда (для кого горькая, для кого - обычная) в том, что многие украинцы сегодня как раз хотели бы сохранить свою русскоязычную культуру, но сталкиваются все с бОльшим количеством преград на этом пути... Забыть во время совка свою культуру и язык могли кто - жители ЗУ, Северной, и, частично, Центральной Украины.Я уже говорил о манипуляциях с псевдо-русификацией Юго-Востока - как можно русифицировать то, что и было русскоязычным? Давай поиграем, я даже могу начать - я тебе русскоязычного писателя-одессита, рожденного до 1920-го года, ты мне в ответ - украиноязычного. И так далее до победы. Посмотрим, кто выиграет! С Донбассом, Херсоном, Николаевом, Днепром и Харьковом будет та же история...Так что перестань обманывать - и себя, и других. Правда (для кого горькая, для кого - обычная) в том, что многие украинцы сегодня как раз хотели бы сохранить свою русскоязычную культуру, но сталкиваются все с бОльшим количеством преград на этом пути...

Стус

Давайте лично вас так присоединим куда-нибудь - чрезмерно, садистски, людоедски.



Я бы лично никого не присоединял, пакт Молотова-Риббентропа был в нарушение всех мировых законов, но получилось как получилось. Я бы лично никого не присоединял, пакт Молотова-Риббентропа был в нарушение всех мировых законов, но получилось как получилось.

1. Нет, к сожалению, никаких мировых законов. Прав тот, у кого больше силы.

2. При присоединении никаких садистских методов не было. Методы были при последующем наведении "порядка", но они были такие же, как и во всей стране. Отношения к ЗУ как к колонии не было.

3. Как тут часто пишут (в т.ч. и песикот) - либо трусы, либо крестик.

Либо признать неправомерность захвата ЗУ и вернуть её Польше (а Бессарабию Румынии и т.д.), либо сидеть тихо и молчать в тряпочку.

А обвинять громогласно Союз в жестоком захвате и при этом рассказывать о нерушимости границ... Неосторожно и рискованно.

Ссылаться на Ялту и Потсдам тоже не стоит. Их результаты объясняются не какими-то заслугами Украины, а силой Советского Союза. 1. Нет, к сожалению, никаких мировых законов. Прав тот, у кого больше силы.2. При присоединении никаких садистских методов не было. Методы были при последующем наведении "порядка", но они были такие же, как и во всей стране. Отношения к ЗУ как к колонии не было.3. Как тут часто пишут (в т.ч. и песикот) - либо трусы, либо крестик.Либо признать неправомерность захвата ЗУ и вернуть её Польше (а Бессарабию Румынии и т.д.), либо сидеть тихо и молчать в тряпочку.А обвинять громогласно Союз в жестоком захвате и при этом рассказывать о нерушимости границ... Неосторожно и рискованно.Ссылаться на Ялту и Потсдам тоже не стоит. Их результаты объясняются не какими-то заслугами Украины, а силой Советского Союза.

москалику, Кубань та нижній Дон коли вернете?

Но не ослаблять ограничений (как упоминал выше zРадио по люфтваффе), ограничить торговлю технологиями и товарами - это вполне в рамках возможного. Какой превентивной войны?Но не ослаблять ограничений (как упоминал выше zРадио по люфтваффе), ограничить торговлю технологиями и товарами - это вполне в рамках возможного.

Ну конечно... ограничить... О Великой Депрессии не забыли случайно? Даже с ненавидимым СССР начали торговать в 30-х.

Воевать - это уже в крайнем случае. При наличии весомых причин -- как упомянутое молчаливое наблюдение французов. Да ещё и в условиях, когда сам фюрер признавал, что трясся)) и боялся, что капец...

Французы потеряли в 1МВ 6% населения. Повторять не захотели. "Лучше рабство, чем война". Ну конечно... ограничить... О Великой Депрессии не забыли случайно? Даже с ненавидимым СССР начали торговать в 30-х.Французы потеряли в 1МВ 6% населения. Повторять не захотели. "Лучше рабство, чем война".

Разумеется, что помогать начали по причине собственной выгоды. И что с того?

Лечить болезнь, чтобы получить еще бОльшую болезнь (войну)...



Подождите.

Речь шла о первом моменте. Когда у французов было подавляющее преимущество.

Ведь это не годится, что несколько батальонно-тактических групп и такой результат. Что волны мобилизаций целого 40 млн. государства против подразделений, диверсантов, отпускников и пр. (пусть и с *военторгом*). Поэтому нам, как никогда, крайне необходимо укреплять государство и армию. Пока есть передышка. Чтобы, как это не цинично, рашка воевала с кем-то иным (более слабым...).Ведь это не годится, что несколько батальонно-тактических групп и такой результат. Что волны мобилизаций целого 40 млн. государства против подразделений, диверсантов, отпускников и пр. (пусть и с *военторгом*).

Конечно, не годится. Но армия, в которой как минимум половина личного состава имеет родственников и другие связи в РФ, всё равно не будет эффективно воевать. Конечно, не годится. Но армия, в которой как минимум половина личного состава имеет родственников и другие связи в РФ, всё равно не будет эффективно воевать.

Уверяю Вас, данный фактор есть, но его роль мизерна. Очень мизерна. Крайне мизерна. Мизернее некуда.



И ...

Не забывайте, армия -- контрактная. Контракт. Работа.



Вся хрень, что у нас по-прежнему: на словах - против совка, а на деле власть имущие хотят советской халявы - чтобы пересичный работал, как при совке -- за копейки. Зато они получали прибыль и жили, как при капитализме.

Поэтому такая роль-ставка на патриотизм...



Но в реалиях -- Ганапольский на Прямом прямым)) текстом в студии в лоб порохофилам: что расхорохорились? В реале сколько вышло под офис во время встречи ЗЕ и пу, чтобы напомнить о красных линиях, столько и выйдет против рашки в Киеве. Что пересичный-обыватель рассудит: а нам то что, расстреливать на улицах не будут, переживем. И т.д.

(конечно он утрировал, но смысл понятен).





Уже Ганапольский в студии патриотов и *патриотов* пытается показать, что задача власти -- работать с обывателем. Тем, который есть.

А не смотреть друг на друга, поддерживать друг друга пламенными речами и плавать в облаках.



Герои - это хорошо.

Но они, как и спецназ, сами не выиграют... Уверяю Вас, данный фактор есть, но его роль мизерна. Очень мизерна. Крайне мизерна. Мизернее некуда.И ...Не забывайте, армия -- контрактная. Контракт. Работа.Вся хрень, что у нас по-прежнему: на словах - против совка, а на деле власть имущие хотят советской халявы - чтобы пересичный работал, как при совке -- за копейки. Зато они получали прибыль и жили, как при капитализме.Поэтому такая роль-ставка на патриотизм...Но в реалиях -- Ганапольский на Прямом прямым)) текстом в студии в лоб порохофилам: что расхорохорились? В реале сколько вышло под офис во время встречи ЗЕ и пу, чтобы напомнить о красных линиях, столько и выйдет против рашки в Киеве. Что пересичный-обыватель рассудит: а нам то что, расстреливать на улицах не будут, переживем. И т.д.(конечно он утрировал, но смысл понятен).Уже Ганапольский в студии патриотов и *патриотов* пытается показать, что задача власти -- работать с обывателем. Тем, который есть.А не смотреть друг на друга, поддерживать друг друга пламенными речами и плавать в облаках.Герои - это хорошо.Но они, как и спецназ, сами не выиграют... detroytred

Но история с томосом это попытка создания именно государственной церкви.



Ну - у нас же не династичне управління країною ...

Якщо якийсь політик намагається щось "приліпити" до себе загальне - у нього не вийде ніколи . І Порошенко своїми поїздками з Єпіфанієм нічого собі не виграв - а скоріше навпаки ... А те , що Ви називаєте намаганням побудувати державну церкву - через 10 років вже всі забудуть - а церква залишится ... Ну - у нас же не династичне управління країною ...Якщо якийсь політик намагається щось "приліпити" до себе загальне - у нього не вийде ніколи . І Порошенко своїми поїздками з Єпіфанієм нічого собі не виграв - а скоріше навпаки ... А те , що Ви називаєте намаганням побудувати державну церкву - через 10 років вже всі забудуть - а церква залишится ...

не всі, рашисти будуть сходити на івно...

колись з Києва вивезли митрополита до себе в Московію,

фактично вкрали митрополію...

не всі, рашисти будуть сходити на івно...
колись з Києва вивезли митрополита до себе в Московію,
фактично вкрали митрополію...
а тепер їм помісна церква в Україні як більмо на оці

