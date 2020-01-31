пошло-поехало))
рейдерская группировка командировочного потирает руки.
проверяйте чаще, граждане, состояние счетов в ценных бумагах, права собственности на недвижимое имущество и корпоративные права.
если они у вас, конечно, есть
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:43
пошло-поехало))
рейдерская группировка командировочного потирает руки.
проверяйте чаще, граждане, состояние счетов в ценных бумагах, права собственности на недвижимое имущество и корпоративные права.
если они у вас, конечно, есть
Востаннє редагувалось Yuri_T в Суб 01 лют, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:44
Ну так кто должен был *разобраться* с судьёй Волковой, которая ещё в 2007 году была уволена
и которая выпустила из под стражи Садовника!!!!
Я понимаю, что пусть есть огромные сложности заменить всех судей в Украине, но НЕ убрать из судовой системы хотябы таких одиозных судей, как Волкова; не создать инструмент, удерживающих подобных судей в хоть каких-то рамках --- это что?
Это чей провал, косяк, если не сказать больше?
Это чья судовая реформа, названная, точнее признання ПАПом ключевой, основной, без которой ...?
Короче: хоть ЗЕ, хоть Портнов, хоть Волкова и т.д. -- это следствие.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:48
Re: Політичні дискусії
В Харькове по моему в марте будут выборы вместо одного выбывшего мажоритарщика, наверное туда собирается.
Шансы как для Харькова есть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:48
реваншисти і ревізоністи пожуть розслабитися із ЗУ, бо якщо таки Польща виступатиме за ревізію кордонів, то Польщі прийдеться повертати Німеччині 1/3 сучасної території.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:50
Re: Політичні дискусії
Єдиний, хто почав судову реформу - винен, що її не зробили ні до, ні після. Логічно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:50
Re: Політичні дискусії
Кто у нас командировочный ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:53
Чергова брехня.
А що ти скажеш про Галицько-Волинське князівство?
А ВКЛ теж було під ігом?
А от землі мокшан були улусами Орди.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55
Логично.
Потому что почав на словах)))
Симитировал, начал штукатурить.
Подобным занимались все предыдущие.
Ну пусть этот более усиленно заявлял и штукатурить начал.
Но к обещанным коренным глубинным преобразованиям это никоим боком.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55
detroytred
не знаю, помните ли вы...
как-то один хлопчик, судья того же суда эндрю горяинов, принял решение, что права на плюсы переходят к бене, потому что есть свидетель, подтверждающий обещание роднянского продать канал именно бене. потом была апелляция, понятно.
но посмотрите, где сейчас обитает эндрю горяинов (или обитал до очень недавнего времени, - я пол-года как-то не уточнял).
это мафия. и никакими "реформами" с ней не справиться.
был шанс нового цикла, чтобы продолжить убирать этих сук.
но долярчики, обиженные на жизнь вкладчики, и прочая-прочая, под улюлюканье ольгинских критикусов решили иначе.
и С... вернулись.
еще в 2014г. мы дискутировали на страницах этого ресурса о методике. и даже тут некоторые довольно грамотные ребята считали, что нельзя обнулять систему, мол, "где мы столько специалистов найдём единоразово...".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:57
Портнов))
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