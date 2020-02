Додано: Суб 01 лют, 2020 11:48

freeze написав: lapay написав: Згідно із українськими законами, оскаржити вступ держави у право власності можна лише впродовж трьох років після цієї події. А Україна вступила у права власності на всі об’єкти, націоналізовані при СРСР, у 1993 році. Згідно із українськими законами, оскаржити вступ держави у право власності можна лише впродовж трьох років після цієї події. А Україна вступила у права власності на всі об’єкти, націоналізовані при СРСР, у 1993 році.



Это всё можно поправить одним голосование в Раде. Это всё можно поправить одним голосование в Раде.

реваншисти і ревізоністи пожуть розслабитися із ЗУ, бо якщо таки Польща виступатиме за ревізію кордонів, то Польщі прийдеться повертати Німеччині 1/3 сучасної території. реваншисти і ревізоністи пожуть розслабитися із ЗУ, бо якщо таки Польща виступатиме за ревізію кордонів, то Польщі прийдеться повертати Німеччині 1/3 сучасної території.

