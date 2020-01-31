Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55

detroytred

не знаю, помните ли вы...

как-то один хлопчик, судья того же суда эндрю горяинов, принял решение, что права на плюсы переходят к бене, потому что есть свидетель, подтверждающий обещание роднянского продать канал именно бене. потом была апелляция, понятно.

но посмотрите, где сейчас обитает эндрю горяинов (или обитал до очень недавнего времени, - я пол-года как-то не уточнял).



это мафия. и никакими "реформами" с ней не справиться.

был шанс нового цикла, чтобы продолжить убирать этих сук.

но долярчики, обиженные на жизнь вкладчики, и прочая-прочая, под улюлюканье ольгинских критикусов решили иначе.

и С... вернулись.

еще в 2014г. мы дискутировали на страницах этого ресурса о методике. и даже тут некоторые довольно грамотные ребята считали, что нельзя обнулять систему, мол, "где мы столько специалистов найдём единоразово...".

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.