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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5398539954005401>
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:43

пошло-поехало))
рейдерская группировка командировочного потирает руки.
проверяйте чаще, граждане, состояние счетов в ценных бумагах, права собственности на недвижимое имущество и корпоративные права.
если они у вас, конечно, есть :D
Востаннє редагувалось Yuri_T в Суб 01 лют, 2020 11:45, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:44

  Yuri_T написав:
Печерский райсуд Киева удовлетворил требование замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова о том, что он якобы непрерывно проживал в Украине последние пять лет.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ну так кто должен был *разобраться* с судьёй Волковой, которая ещё в 2007 году была уволена
https://m.gordonua.com/news/politics/su ... 46767.html

и которая выпустила из под стражи Садовника!!!!


Я понимаю, что пусть есть огромные сложности заменить всех судей в Украине, но НЕ убрать из судовой системы хотябы таких одиозных судей, как Волкова; не создать инструмент, удерживающих подобных судей в хоть каких-то рамках --- это что?
Это чей провал, косяк, если не сказать больше?
Это чья судовая реформа, названная, точнее признання ПАПом ключевой, основной, без которой ...?

Короче: хоть ЗЕ, хоть Портнов, хоть Волкова и т.д. -- это следствие.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:48

Re: Політичні дискусії

Yuri_T написав:
Печерский райсуд Киева удовлетворил требование замглавы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова о том, что он якобы непрерывно проживал в Украине последние пять лет.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


В Харькове по моему в марте будут выборы вместо одного выбывшего мажоритарщика, наверное туда собирается.
Шансы как для Харькова есть.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:48

  freeze написав:
  lapay написав:Згідно із українськими законами, оскаржити вступ держави у право власності можна лише впродовж трьох років після цієї події. А Україна вступила у права власності на всі об’єкти, націоналізовані при СРСР, у 1993 році.


Это всё можно поправить одним голосование в Раде.

реваншисти і ревізоністи пожуть розслабитися із ЗУ, бо якщо таки Польща виступатиме за ревізію кордонів, то Польщі прийдеться повертати Німеччині 1/3 сучасної території.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:50

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Я понимаю, что пусть есть огромные сложности заменить всех судей в Украине, но НЕ убрать из судовой системы хотябы таких одиозных судей, как Волкова --- это что?
Это чей провал, косяк, если не сказать больше?
Это чья судовая реформа, названная, точнее признання ПАПом ключевой, основной, без которой ...?

Короче: хоть ЗЕ, хоть Портнов, хоть Волкова и т.д. -- это следствие.

Єдиний, хто почав судову реформу - винен, що її не зробили ні до, ні після. Логічно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:50

Re: Політичні дискусії

Yuri_T написав:пошло-поехало))
рейдерская группировка командировочного потирает руки.
проверяйте чаще, граждане, состояние счетов в ценных бумагах, права собственности на недвижимое имущество и корпоративные права.
если они у вас, конечно, есть :D


Кто у нас командировочный ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:53

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Да, и что такого монголо-татарского есть в русском, чего нет в украинском? Ты же обгадишься, но не сможешь сказать! Тогда вообще один язык еще был, а территория современной Украины оставалась захваченной игом дольше, чем европейские территории современной РФ

Не бреши. Куликовська битва була пізніше, ніж битва при Синіх водах, а Московія платила данину Кримському Ханству до 18-го сторіччя.


Причем здесь битва на Синих водах и Куликовская? Земли Руси начали освобождаться от ига с самого начала 14-го века. И первыми были территории нынешней РФ

https://youtu.be/oWWLECJnylM?t=414

Чергова брехня.
А що ти скажеш про Галицько-Волинське князівство?
А ВКЛ теж було під ігом?
А от землі мокшан були улусами Орди.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55

  lapay написав:
  detroytred написав:Я понимаю, что пусть есть огромные сложности заменить всех судей в Украине, но НЕ убрать из судовой системы хотябы таких одиозных судей, как Волкова --- это что?
Это чей провал, косяк, если не сказать больше?
Это чья судовая реформа, названная, точнее признання ПАПом ключевой, основной, без которой ...?

Короче: хоть ЗЕ, хоть Портнов, хоть Волкова и т.д. -- это следствие.

Єдиний, хто почав судову реформу - винен, що її не зробили ні до, ні після. Логічно.

Логично.
Потому что почав на словах)))
Симитировал, начал штукатурить.

Подобным занимались все предыдущие.
Ну пусть этот более усиленно заявлял и штукатурить начал.

Но к обещанным коренным глубинным преобразованиям это никоим боком.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:55

detroytred
не знаю, помните ли вы...
как-то один хлопчик, судья того же суда эндрю горяинов, принял решение, что права на плюсы переходят к бене, потому что есть свидетель, подтверждающий обещание роднянского продать канал именно бене. потом была апелляция, понятно.
но посмотрите, где сейчас обитает эндрю горяинов (или обитал до очень недавнего времени, - я пол-года как-то не уточнял).

это мафия. и никакими "реформами" с ней не справиться.
был шанс нового цикла, чтобы продолжить убирать этих сук.
но долярчики, обиженные на жизнь вкладчики, и прочая-прочая, под улюлюканье ольгинских критикусов решили иначе.
и С... вернулись.
еще в 2014г. мы дискутировали на страницах этого ресурса о методике. и даже тут некоторые довольно грамотные ребята считали, что нельзя обнулять систему, мол, "где мы столько специалистов найдём единоразово...".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:57

  freeze написав:
Yuri_T написав:пошло-поехало))
рейдерская группировка командировочного потирает руки.
проверяйте чаще, граждане, состояние счетов в ценных бумагах, права собственности на недвижимое имущество и корпоративные права.
если они у вас, конечно, есть :D


Кто у нас командировочный ?

Портнов))
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/31/7239087/
detroytred
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