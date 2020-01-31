RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5398539954005401
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:58

  freeze написав:
Yuri_T написав:пошло-поехало))
рейдерская группировка командировочного потирает руки.
проверяйте чаще, граждане, состояние счетов в ценных бумагах, права собственности на недвижимое имущество и корпоративные права.
если они у вас, конечно, есть :D


Кто у нас командировочный ?

...что 22 февраля 2014 года он уехал из Украины и не мог вернуться "в связи с политическим и безосновательным уголовным преследованием", и санкции ЕС и Канада ввели по настоянию украинской власти. Поэтому он вынужден был искать работу за рубежом. 14 апреля 2014 года он получил должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Одновременно приказом главы объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. Эта "командировка" продолжалась до 19 мая 2019 года, когда он вернулся в Украину.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14368
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 4162 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 11:59

freeze
посмотрите, на досуге, чем занимались все время эти ребята из Корпоративных технологий.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14368
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1913 раз.
Подякували: 4162 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 12:07

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Потому что почав на словах)))
Симитировал, начал штукатурить.

Подобным занимались все предыдущие.
Ну пусть этот более усиленно заявлял и штукатурить начал.

Не треба ля-ля. Реформи йшли під керівництвом Заходу, змінили верхівку, у вигляді Вищого і Апеляційного суду, запустили Антикорпційний. А те що не зробили реформу низової ланки - так це і не планувалось, тоді, бо немає ким замінити вовків, яких і звільнити неможливо, виявляється.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9826
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1217 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5398539954005401
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81267)
01.02.2020 12:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.