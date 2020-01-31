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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 01 лют, 2020 11:58
freeze написав: Yuri_T написав:
пошло-поехало))
рейдерская группировка командировочного потирает руки.
проверяйте чаще, граждане, состояние счетов в ценных бумагах, права собственности на недвижимое имущество и корпоративные права.
если они у вас, конечно, есть
Кто у нас командировочный ?
...что 22 февраля 2014 года он уехал из Украины и не мог вернуться "в связи с политическим и безосновательным уголовным преследованием", и санкции ЕС и Канада ввели по настоянию украинской власти. Поэтому он вынужден был искать работу за рубежом. 14 апреля 2014 года он получил должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Одновременно приказом главы объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. Эта "командировка" продолжалась до 19 мая 2019 года, когда он вернулся в Украину.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 11:59
freeze
посмотрите, на досуге, чем занимались все время эти ребята из Корпоративных технологий.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Суб 01 лют, 2020 12:07
detroytred написав:
Потому что почав на словах)))
Симитировал, начал штукатурить.
Подобным занимались все предыдущие.
Ну пусть этот более усиленно заявлял и штукатурить начал.
Не треба ля-ля. Реформи йшли під керівництвом Заходу, змінили верхівку, у вигляді Вищого і Апеляційного суду, запустили Антикорпційний. А те що не зробили реформу низової ланки - так це і не планувалось, тоді, бо немає ким замінити вовків, яких і звільнити неможливо, виявляється.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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