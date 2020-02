Додано: Суб 01 лют, 2020 12:41

sequence написав: lapay написав: ... Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду. ... Крим буде українським поки ми цього будемо хотіти, а не РФ, до свого розпаду.

а если Крым мало-помаленьку будут признавать страны Запада (распадется консолидированная позиция), то чей он будет?? Крымчан? )

или мы, как Палестина на голанские высоты, будем надрачивать? а если Крым мало-помаленьку будут признавать страны Запада (распадется консолидированная позиция), то чей он будет?? Крымчан?или мы, как Палестина на голанские высоты, будем надрачивать?

якщо вони почнуть признавати, то покладуть болт на Ялтинськи угоди, чим дадуть зелене світло новим війнам в Європі



Але Європа втомилася від воєн, тому не будуть визнавати анексію Крима якщо вони почнуть признавати, то покладуть болт на Ялтинськи угоди, чим дадуть зелене світло новим війнам в ЄвропіАле Європа втомилася від воєн, тому не будуть визнавати анексію Крима

