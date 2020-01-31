Додано: Суб 01 лют, 2020 12:17

Yuri T

На истину конечно не претендую. Сам лично не из того круга, лично не видел, но

исхожу из того, что *мафия* (группировки) все.



И если сил хватило занять президентский пост (не лично одному лицу, а группе протолкнуть своего), то рычаги повлиять на другие группы всё же есть.



Если нет, то:

1. Или не нужно брать на себя ответственность обещать;

2. Если обещание необходимо, как инструмент занять должность, то уж, заняв, ничто не мешает *изобличать* таких судей, показывать трудности-проблемы с мешающими.



У меня б вообще не было бы никаких претензий к президенту и пр. (ведь у них объективные препятствия непреодолимые).

Если бы он и Ко не заявляли, что всё пучком, работаем, сделаем.

(А то и вовсе -- сделали).

В реале же -- изменений мизер.

И никто не является причиной.





З.Ы. никто из должностных лиц прямо не указал, что не даёт ему получить результат конкретно -- что-то и тот-то, потому-то и потому-то.

Одни обобщения и расплывчатость.



Ганапольский в лоб каждому в студии: если через два месяца масштабное вторжение, что конкретно нужно сделать сейчас?

Вы бы слышали ответы этих мужей...