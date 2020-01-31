Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Yuri_T написав:пошло-поехало)) рейдерская группировка командировочного потирает руки. проверяйте чаще, граждане, состояние счетов в ценных бумагах, права собственности на недвижимое имущество и корпоративные права. если они у вас, конечно, есть
Кто у нас командировочный ?
...что 22 февраля 2014 года он уехал из Украины и не мог вернуться "в связи с политическим и безосновательным уголовным преследованием", и санкции ЕС и Канада ввели по настоянию украинской власти. Поэтому он вынужден был искать работу за рубежом. 14 апреля 2014 года он получил должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии". Одновременно приказом главы объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. Эта "командировка" продолжалась до 19 мая 2019 года, когда он вернулся в Украину.
detroytred написав:Потому что почав на словах))) Симитировал, начал штукатурить.
Подобным занимались все предыдущие. Ну пусть этот более усиленно заявлял и штукатурить начал.
Не треба ля-ля. Реформи йшли під керівництвом Заходу, змінили верхівку, у вигляді Вищого і Апеляційного суду, запустили Антикорпційний. А те що не зробили реформу низової ланки - так це і не планувалось, тоді, бо немає ким замінити вовків, яких і звільнити неможливо, виявляється.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Yuri T На истину конечно не претендую. Сам лично не из того круга, лично не видел, но исхожу из того, что *мафия* (группировки) все.
И если сил хватило занять президентский пост (не лично одному лицу, а группе протолкнуть своего), то рычаги повлиять на другие группы всё же есть.
Если нет, то: 1. Или не нужно брать на себя ответственность обещать; 2. Если обещание необходимо, как инструмент занять должность, то уж, заняв, ничто не мешает *изобличать* таких судей, показывать трудности-проблемы с мешающими.
У меня б вообще не было бы никаких претензий к президенту и пр. (ведь у них объективные препятствия непреодолимые). Если бы он и Ко не заявляли, что всё пучком, работаем, сделаем. (А то и вовсе -- сделали). В реале же -- изменений мизер. И никто не является причиной.
З.Ы. никто из должностных лиц прямо не указал, что не даёт ему получить результат конкретно -- что-то и тот-то, потому-то и потому-то. Одни обобщения и расплывчатость.
Ганапольский в лоб каждому в студии: если через два месяца масштабное вторжение, что конкретно нужно сделать сейчас? Вы бы слышали ответы этих мужей...
detroytred написав:Потому что почав на словах))) Симитировал, начал штукатурить.
Подобным занимались все предыдущие. Ну пусть этот более усиленно заявлял и штукатурить начал.
Не треба ля-ля. Реформи йшли під керівництвом Заходу, змінили верхівку, у вигляді Вищого і Апеляційного суду, запустили Антикорпційний. А те що не зробили реформу низової ланки - так це і не планувалось, тоді, бо немає ким замінити вовків, яких і звільнити неможливо, виявляється.
Так керiвництво такое же! Формальное. Без результата. Лишь штукатурка.
Там, где у Запада есть реальное желание серьёзных изменений, там результат.
Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама? И не заставил бы эту даму работать?
Запад изображает помощь. Наши изображают работу.
У меня знакомый (из верхов)) очень испугался декларирования, а сейчас ржет и троллит меня. Почему? Да потому что реального желания у должностных лиц не было и нет...
З.Ы. сказки про неможливо. Когда у них есть желание, то они по полному беспределу увольняют и т.п. абсолютно правых граждан... А тут при наличии законных оснований якобы не могут))
Ты что-то путаешь, тролльчик. Синонимы слова "дезинформация" на ветке - это твои друзья budivelnik и pesikot.
PS: а конкретно по теме коронавируса вот, что писал я:
zРадио написав:При слишком высокой летальности вирус обречен. Здесь действует принцип "чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц". Распространяемость - т.н. виральность - тем ниже, чем выше смертность (у печально-известной испанки, например, это "всего" 10% при нулевых возможностях противовирусной терапии того времени). В дополнение, беспрецедентные меры по изоляции больных, предпринимаемые Китаем.
При оценке масштабируемости пандемии используют графы, а не прогрессии - не читайте дураков. Никакого миллиарда больных не будет. Вероятнее всего, очаг даже не выйдет за пределы Китая
zРадио написав:Вот качественная оценка от Лаборатории биологического и социально-технического моделирования Северо-Восточного университета Бостона за вчера. Наиболее вероятным общим количеством случаев заболевания является цифра в 31 тыс человек. Никаких миллионов и миллиардов.
detroytred написав:Там, где у Запада есть реальное желание серьёзных изменений, там результат.
Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама? И не заставил бы эту даму работать?
Запад изображает помощь. Наши изображают работу.
Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу. Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.