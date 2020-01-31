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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 5399540054015402
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:01

  flyman написав:
  lapay написав:От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.

Може і б віддала, якби не добробати.
Зараз і йдуть на них наїзди.


И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:17

  shapo написав:
  flyman написав:
  lapay написав:От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.

Може і б віддала, якби не добробати.
Зараз і йдуть на них наїзди.


И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?

а ти ніби сам забув як то було

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%C2%BB

Дивну дату початку операції «з повернення Кримського півострова та міста Севастополь» зауважив активіст самооборони м. Сватове Луганської області, історик та журналіст за освітою, Володимир Просін. Як видно з фото медалі, Міністерство оборони РФ чітко вказало термін проведення операції: 20 лютого—18 березня 2014. Чому офіційна дата 20 лютого — початок операції «за повернення Криму»? Як виглядає з позиції міжнародного права початок операції РФ у Криму 20 лютого, коли в Україні чинним президентом держави був Віктор Янукович? Як пояснити, що дата початку операції «За повернення Криму» й дата розстрілу Небесної сотні на Майдані в Києві — одна й та ж — 20 лютого?

Відтак, Міноборони РФ започаткуванням своєї медалі зруйнувало міфи пропаганди РФ, що сепаратизм в Україні «породжений переворотом київської хунти». Отже, навіть Крим почав своє «повернення» до Росії за дві доби до відсторонення від влади Януковича та відставки його з поста Президента
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 лют, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:19

  lapay написав:
  detroytred написав:Там, где у Запада есть реальное желание серьёзных изменений, там результат.

Вы серьёзно считаете, что Запад при желании не добился бы, чтобы на посадах оказались более приличные лица, чем Холодницкий, дама?
И не заставил бы эту даму работать?

Запад изображает помощь.
Наши изображают работу.

Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.
Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше.

Не так.
Там, где у Запада есть желание (интерес), там он делает.
Где нет - там не делает.

Демонстрации ОРГАНИЗОВЫВАЮТ.
Профсоюзами в Штатах заправляла раньше мафия - те же власть имущие, разве что неофициальные.
Систему противовесов, легализацию профсоюзных боссов делали отцы.

Скорость *созревания* народа зависит от того, как этому созреванию способствуют власть имущие.
Если наши тулят только байки-шоу, а не способствуют развитию общественных организаций, профсоюзов, то они будут *созрнвать* до второго пришествия.
Ждите))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:21

  lapay написав:Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.
Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше.


Запад и есть закон - за счет своей репутации общества благосостояния. Например, они признали законным незаконный майдан, и тот стал законным (сорян за каламбур).

А то, что Запад не может сделать из каждого дерьма конфетку - дык это понятно. Но тебе еще для полной адекватности необходимо прийти к пониманию, что и не хочет.

Сложившаяся модель перераспределения благ предполагает отсутствие прямой зависимости между производством и потреблением. На то есть много причин и предпосылок, то главнейшая - это фидуциарные деньги. Первый (т.н. золотой) миллиард потребляет как 4 последних, а производит... как "обычный" миллиард - о реальной продуктивности труда без привязки к его стоимости мы уже говорили.

Вот и делай выводы, зачем первому миллиарду кого-то апгрейдить до своего уровня, "разбавляя" его таким образом. Нет, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Неспроста эта поговорка существует...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:23

  zРадио написав:
  lapay написав:Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.
Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше.


Запад и есть закон. Например, они признали законным незаконный майдан, и тот стал законным (сорян за каламбур).

А то, что Запад не может сделать из каждого дерьма конфетку - дык это понятно. Но тебе еще для полной адекватности необходимо прийти к пониманию, что и не хочет.

Сложившаяся модель перераспределения благ предполагает отсутствие прямой зависимости между производством и потреблением. На то есть много причин и предпосылок, то главнейшая - это фидуциарные деньги. Первый (т.н. золотой) миллиард потребляет как 4 последних, а производит... как "обычный" миллиард - о реальной продуктивности труда без привязки к его стоимости мы уже говорили.

Вот и делай выводы, зачем первому миллиарду кого-то апгрейдить до своего уровня, "разбавляя" его таким образом. Нет, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Неспроста эта поговорка существует...

а що не законого у Майдані?

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Хоча кому я пояснюю, рабам совка цього не зрозуміти.
Як писав М.Горький "рождьонний ползать лєтать нє может"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 01 лют, 2020 13:27, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:24

  shapo написав:
  flyman написав:
  lapay написав:От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.

Може і б віддала, якби не добробати.
Зараз і йдуть на них наїзди.


И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?

flyman просто не замечает, что эти добробаты не с неба свалились, а были кем-то организованы.
Часто с корочками МВД.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:30

quote="4859255:detroytred"
  shapo написав:
  flyman написав:
  lapay написав:От якби Україна добровільно віддала Крим, визнавши нові кордони РФ, то все інше було б не важливо, і нові кордони РФ визнали б, поступово, всі країни, а санкцій і близько б не було. Так що не тринди.

Може і б віддала, якби не добробати.
Зараз і йдуть на них наїзди.


И где эти добробаты были вместе с активистами майдана и партией сволота когда оккупировали Крым?

flyman просто не замечает, что эти добробаты не с неба свалились, а были кем-то организованы.
Часто с корочками МВД.
========

і?
Мова про те, щя як Чехословаччина у 1938 лапки не підняли перед агресором.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:33

  zРадио написав:
  lapay написав:Якби Захід міг з кожного лайна зробити цукерку, то ми всі давно б жили в шоколаді, бо Захід був майже по всьому світу.
Захід не може робити дії проти закону, і нам не дає. І не потрібно, треба щоб само суспільство дозріло, як в Румунуї. Коли в нас будуть такі демонстрації, як в Румунії, щоб саджали бень і вовків, тоді і будуть конкретні реформи. Не раніше.


Запад и есть закон - за счет своей репутации общества благосостояния. Например, они признали законным незаконный майдан, и тот стал законным (сорян за каламбур).

А то, что Запад не может сделать из каждого дерьма конфетку - дык это понятно. Но тебе еще для полной адекватности необходимо прийти к пониманию, что и не хочет.

Сложившаяся модель перераспределения благ предполагает отсутствие прямой зависимости между производством и потреблением. На то есть много причин и предпосылок, то главнейшая - это фидуциарные деньги. Первый (т.н. золотой) миллиард потребляет как 4 последних, а производит... как "обычный" миллиард - о реальной продуктивности труда без привязки к его стоимости мы уже говорили.

Вот и делай выводы, зачем первому миллиарду кого-то апгрейдить до своего уровня, "разбавляя" его таким образом. Нет, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Неспроста эта поговорка существует...

Сама так.
Потребительная стоимость...
Формируемая спросом-предложением.
Спрос - у Запада (у него деньги).
Предложение -- у других (у азиатов, которые трудятся в Китае на Фоксконе)).
Предложения (рабсилы) избыток.

Винегрет конечно))
Но суть видна: между оценкой труда банковского клерка Запада и азиата-работяги, делающему ему айфон.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2020 13:37

  Тракторист написав:
  yanyura написав:Все они признаны, как самостоятельные государства, от 1-й (ТРСК, ДНР, ЛНР), до максимум 5-ю (Абхазия и ЮО) странами/"странами".

и кто же признал ДНР и ЛНР?

ДНР
27 июня 2014 года независимость была признана частично признанной республикой Южной Осетией.

ЛНР
18 июня 2014 года независимость была признана частично признанной республикой Южной Осетией.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B2%D0%B0
Потому-то я и написал "странами" (именно в кавычках).
yanyura
 
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